“Hemos heredado una institución desfinanciada”: Pronabec se pronuncia por falta de becas para estudiantes

Pronabec enfrenta un déficit presupuestal que impide la adjudicación de nuevas Becas Bicentenario 2026 y prioriza financiar a los beneficiarios actuales

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) reconoció este martes que enfrenta un déficit presupuestal que impide la adjudicación de nuevas Becas Bicentenario 2026 y señaló que la prioridad inmediata es garantizar el financiamiento de quienes ya obtuvieron el beneficio.

En diálogo con Exitosa, el asesor de la Dirección Ejecutiva, Juan Antonio Silva, explicó que la actual administración recibió una “institución desfinanciada” cuando Enrique Chon Yamasato asumió la dirección ejecutiva el 27 de marzo del año pasado.

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La declaración surgió tras la denuncia de estudiantes admitidos en universidades del extranjero, quienes quedarían fuera del programa por falta de fondos. “Nosotros no somos políticos, somos una gestión técnica que frente a este escenario de desfinanciamiento, lo que hemos priorizado en primer lugar es cubrir los montos de las becas que ya habían sido ganadas”, sostuvo.

Silva detalló que el presupuesto solicitado para las Becas Bicentenario era de 47 millones de soles, pero solo se aprobaron poco más de 35 millones, lo que implicó una reducción de 12 millones. “El presupuesto que recibió Pronabec al aprobarse la ley fue 40 % más que el año pasado. Sin embargo, este monto no cubría siquiera las becas ya adjudicadas de Beca 18 y Bicentenario”, aclaró.

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El presupuesto aprobado para las becas resultó insuficiente, con una reducción de 12 millones de soles respecto a lo solicitado, lo que no cubre las becas adjudicadas

“La prioridad frente a un escenario adverso desde lo presupuestal era evitar la morosidad de los becarios de la Beca Bicentenario. Respecto a los aspirantes, ofrecemos disculpas como Estado peruano, porque esta situación ya se sabía desde noviembre del año pasado”, continuó.

El asesor remarcó que el problema no se debe a un recorte, sino a una asignación insuficiente desde el inicio. “Se dice que se le ha quitado presupuesto a Pronabec. En realidad, nunca se le asignó el presupuesto que costaba cumplir con las promesas lanzadas sin sustento presupuestal”, subrayó.

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Silva reveló que en marzo del año pasado se pidieron 2.123 millones de soles, pero la ley presupuestal aprobó solo 1,429 millones, “un 40 % adicional respecto al año anterior, pero muy lejos de cubrir el crecimiento de las becas ofrecidas”.

La administración actual de Pronabec señala que el problema no es un recorte, sino una asignación insuficiente desde el inicio para cumplir las promesas realizadas

La gestión actual reconoció errores en la comunicación y la necesidad de una reingeniería interna. “La reingeniería no debe significar la extinción, sino la optimización. No debemos perder de vista que esta es una inversión en capital humano que realiza el Estado peruano en favor de aquellos que tienen recursos insuficientes y de las empresas que necesitan mano de obra calificada”, afirmó.

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Silva señaló que se han detectado debilidades en el seguimiento académico y socioemocional de los becarios pues, según un estudio realizado junto a la Escuela de Gestión y Gobierno de la Universidad Católica, el 40 % de los beneficiarios de la beca no regresa al país. “Hemos estado actuando como mecenas del desarrollo del capital humano para países desarrollados. Ese es un lujo que un país como el Perú no se puede dar”, expresó.

Finalmente, reiteró que Pronabec continúa gestionando recursos y busca asegurar la continuidad de los programas y la transparencia en el uso de los fondos. “Estamos haciendo algo que no se había hecho en meses, que Pronabec dé la cara y asuma las consecuencias de un ofrecimiento sin sustento presupuestal”, declaró.

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