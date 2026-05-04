Beca Bicentenario: ¿Qué dice Pronabec sobre los becarios que no retornan al Perú después de sus estudios?

Pronabec refuerza exigencias ante baja tasa de retorno de becarios| Andina

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) evalúa cambios en sus procesos para asegurar que los becarios que estudian en el extranjero cumplan con el compromiso de regresar al Perú y retribuir la inversión pública, según informó Andina. La preocupación creció luego de que un porcentaje significativo de beneficiarios de la Beca Generación Bicentenario no retornó al país tras culminar sus estudios.

El director ejecutivo de Pronabec, Enrique Chon, explicó que la inversión promedio por beneficiario de la Beca Generación Bicentenario alcanza los S/280.000, aunque en algunos casos, como en un MBA en Chicago, el monto superó los S/640.000.

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“Es un presupuesto que gasta el Estado, sale de las arcas del Estado, debe ser visto como una inversión y debe ser retribuido en favor del país como cualquier inversión pública”, declaró.

Estado financia estudios en el extranjero, pero hasta 40% de becarios incumple retorno al Perú. (Foto: Agencia Andina)

Cada becario firma un compromiso de servicio al Perú para ejecutarse al finalizar los estudios. Sin embargo, informó que las exigencias para garantizar el retorno se han flexibilizado, lo que ha influido en que entre el 30% y 40% de los becarios no regrese. Cuando existía la figura del aval —una garantía legal que obligaba a un tercero a responder por el becario— el porcentaje de quienes no retornaban era menor, entre 5% y 15%.

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Nuevas estrategias: restitución del aval y seguimiento a los becarios

En ese contexto, Pronabec evalúa restituir la figura del aval. Según detalló Chon al citado medio, si el becario no cumple con volver al país, el aval deberá devolver el dinero invertido por el Estado. La intención es reducir el porcentaje de beneficiarios que no regresan después de completar sus estudios.

Además, la institución considera reimplantar la obligación de dictar cátedra por un periodo definido —por ejemplo, 200 horas— y reforzar el seguimiento a los exbecarios para verificar que se desempeñen en el área de formación financiada.

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Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)

Adicionalmente, analiza la promoción de los mejores exbecarios ante entidades estatales y empresas líderes, así como la orientación de los programas de estudio hacia carreras alineadas con los planes de desarrollo regional y la demanda ocupacional nacional.

¿Sin presupuesto para becas de Pronabec?

Pronabec no cuenta actualmente con presupuesto para lanzar una nueva convocatoria de becas de posgrado en 2026. No obstante, Chon informó que se iniciaron gestiones ante el Congreso para asegurar los recursos necesarios, lo que dependerá de la disponibilidad presupuestal y de las decisiones legislativas.

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La entidad ha sido invitada a presentar su situación ante la Comisión de Educación del Congreso, donde expondrá la necesidad de un financiamiento fortalecido para continuar apoyando la formación de profesionales peruanos en el extranjero. Como parte de esta gestión, Pronabec solicitará una asignación de 17 millones de soles, importe que permitiría financiar unas 150 becas de posgrado internacionales bajo la Beca Generación Bicentenario.

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, asistirá hoy lunes a la Comisión de Educación del Congreso para informar sobre la situación de desfinanciamiento del Programa Integral de Becas para el año fiscal 2026, que incluye la Beca Generación Bicentenario. La sesión extraordinaria se realizará a las 8:30 horas en modalidad semipresencial en la Sala 3 “Luis Bedoya Reyes” del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.

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