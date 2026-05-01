Beca Generación del Bicentenario: 40% de los becarios que estudian en extranjero no regresa a Perú, según Pronabec

Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)

El director ejecutivo del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Enrique Chon, informó que poco menos de la mitad de los beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario no retorna al Perú luego de culminar sus estudios de postgrado en el extranjero. La situación, según indicó, representa un perjuicio para las finanzas públicas debido a que el Estado realiza una elevada inversión en la formación académica de los becarios.

En entrevista con la Agencia Andina, Chon Yamasato explicó que los beneficiarios asumen un compromiso de retorno y de servicio al país al momento de recibir la subvención. Sin embargo, señaló que una parte importante incumple esta obligación tras concluir maestrías y doctorados en universidades internacionales.

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“Pese a que existe un compromiso de retorno y de servicio al Perú, la realidad es que entre el 30% y 40% de becarios no regresa al país”, declaró el titular de Pronabec. Asimismo, indicó que este año no se abrirá una nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario debido a limitaciones presupuestales.

Pronabec advierte que 4 de cada 10 becarios financiados por el Estado no regresan al Perú. (Foto: Agencia Andina)

Restablecer avales para garantizar retorno

Ante esta situación, Pronabec viene evaluando diversas medidas como parte del proceso de reingeniería institucional que atraviesa la entidad. Entre las propuestas figura la reposición del aval, mecanismo que anteriormente obligaba a una tercera persona a asumir responsabilidad financiera si el beneficiario incumplía sus compromisos con el Estado.

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Según explicó Enrique Chon, cuando el aval era un requisito obligatorio, el porcentaje de becarios que no retornaba al Perú se reducía considerablemente. “Cuando existía el aval, el porcentaje de becarios que no regresaban estaba entre 5% y 15%”, sostuvo.

El funcionario agregó que el problema no se limita únicamente a quienes permanecen en el extranjero. Pronabec también identificó que otro 30% de becarios sí vuelve al país, pero posteriormente abandona las actividades relacionadas con la especialidad que estudió fuera del Perú y se dedica a otras labores ajenas a su formación de postgrado.

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Estado financia estudios en el extranjero, pero hasta 40% de becarios incumple retorno al Perú. (Foto: Agencia Andina)

Becas financian estudios y gastos de manutención

La Beca Generación del Bicentenario financia anualmente a cerca de 150 profesionales peruanos para que realicen estudios de maestría y doctorado en universidades e instituciones de alto prestigio internacional. El beneficio cubre no solo los costos académicos, sino también alojamiento, alimentación, manutención y pasajes.

De acuerdo con Pronabec, la inversión promedio por cada beneficiario asciende a unos 280 mil soles. Sin embargo, existen casos en los que el financiamiento supera ampliamente esa cifra debido al costo de algunos programas especializados en el extranjero.

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En entrevista con la Agencia Andina, Enrique Chon reveló que uno de los programas más costosos financiados por el Estado fue un MBA en Chicago, cuyo valor superó los 640 mil soles. Asimismo, mencionó una maestría en Curaduría de Arte que demandó una inversión superior a los 500 mil soles.

Pronabec ofrece estudios de maestría y postgrado en las mejores universidades del mundo para profesionales peruanos. (Fotocomposición: Infobae Perú)

Exministro cuestiona incumplimiento

El exministro de Educación Óscar Becerra también se pronunció sobre la situación y calificó como un “problema serio” el hecho de que una parte significativa de becarios no regrese al país después de culminar sus estudios financiados con recursos públicos.

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En entrevista con el citado medio, el exfuncionario cuestionó que algunos beneficiarios incumplan los compromisos asumidos pese a haber recibido financiamiento estatal. “La realidad es que entre 30% y 40% de estos habían abandonado antes al Perú después de aprovecharse de los fondos de un país como el nuestro”, afirmó.

Así puedes obtener una beca. (Foto: Andina)

Becerra sostuvo además que el Estado realiza un esfuerzo económico considerable para financiar estudios de alto nivel y consideró necesario fortalecer los mecanismos de control y seguimiento de los becarios. Entretanto, Pronabec continúa evaluando medidas que permitan garantizar el retorno de los profesionales y asegurar que la inversión pública contribuya efectivamente al desarrollo del país.

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