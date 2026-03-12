Banco de la Nación lanza préstamo de S/99 mil 999 con tasa baja promocional

Estas son las condiciones del préstamo Multired del Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

La primera campaña de préstamo Multired con tasa baja del Banco de la Nación ya está vigente. Como se sabe, el préstamo Multired de libre disponibilidad ofrece dar hasta S/99 mil 999 a clientes del banco para usarlo para lo que quieran y les cobra una tasa promocional.

Hace un año esta tasa de interés baja iba desde 11,58%, pero ahora puede ser aún más baja, de 11,57% —esta se puede conseguir en el caso de una TEA de 9,99%, calculada para un préstamo MultiRed de S/15.000 a un plazo de 60 meses.

Recuerda que este podrá ser solicitado por los clientes del banco; es decir, los trabajadores y pensionistas del sector público (sujetos a evaluación crediticia y a requisitos generales). Esta campaña está vigente desde el jueves 5 de marzo hasta el viernes 3 de abril de 2026.

Hasta el 3 de abril los clientes del Banco de la Nación podrán aplicar al préstamos Multired con la tasa más baja del mercado para este tipo de créditos. - Crédito Banco de la Nación

Los requisitos

Como ya es conocido, si eres cliente del Banco de la Nación y quieres acceder al préstamo Multired, primero es necesario ser trabajador activo o pensionista del sector público “que por motivos de sus ingresos posean cuentas de ahorros” en el banco.

Así, los requisitos principales para poder acceder al préstamos, con un monto de hasta S/99 mil 999 son los siguientes:

Tarjeta Débito BN

Original del DNI, u original y copia del carné de extranjería

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, cuya antigüedad máxima aceptada es de 4 meses

Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea del 10/03/2021 en adelante, deberán demostrar antigüedad laboral mínima de 13 meses, presentando adicionalmente su último contrato original y/o adenda(s) o copia(s) fedateada(s) de los mismos. Para trabajadores CAS cuya fecha de ingreso laboral sea anterior al 10/03/2021, no será exigible el mencionado requisito

Deberás contar con calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de Riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros

Para la renovación no deberás presentar problemas de pago en el Banco de la Nación.

El préstamo del Banco de la Nación también puede ser tramitado por pensionistas. - Crédito Andina

Asimismo, para acceder al préstamo Multired, los que cumplan las condiciones pueden acercarse a toda la red de agencias y el Call Center del Banco de la Nación. Se trata de un préstamos “sin aval ni garante”, pero que sí está sujeto a evaluación crediticia y a los requisitos generales.

Las tasas según los plazos

Asimismo, la tasa mínima variará con respecto al plazo al que se saque el préstamo y el mismo monto. Estos son los porcentajes que a los que se puede acceder (TEA es el porcentaje que se paga por el retorno del préstamo, y la TCEA este pero con los otros pagos extras incluidos):

Para plazos de hasta 60 meses, la TEA vigente suele ser de 15,49%, pero en esta campaña esta es de 9,99%. Así, la TCEA para esta campaña va desde 11,57%

Para plazos de hasta 48 meses, la TEA vigente suele ser de 14,49%, pero en esta campaña esta es de 10,49%. Así, la TCEA para esta campaña va desde 12,08%

Para plazos de hasta 36 meses, la TEA vigente suele ser de 13,99%, pero en esta campaña esta es de 10,99%. Así, la TCEA para esta campaña va desde 12,58%

Para plazos de hasta 24 meses, la TEA vigente suele ser de 12,99%, pero en esta campaña esta es de 11,59%. Así, la TCEA para esta campaña va desde 13,19%.

La anterior campaña del préstamo con tasa baja fue por Navidad 2025. - Crédito Andina

La TCEA promocional aplica para clientes que posean cuentas de ahorros en el BN por motivo de sus ingresos por remuneración o pensión y que se encuentren en alguno de estos supuestos:

Que por primera vez soliciten un Préstamo Multired

Para clientes que hayan cancelado su Préstamo Multired antes del inicio de la campaña (la cancelación puede haber sido de forma anticipada o después del vencimiento de su cronograma)

Para clientes que hayan realizado el pago de su última cuota durante la vigencia de la campaña (en caso se haya realizado un pago anticipado parcial durante la campaña no aplica el préstamo con la TEA promocional)

Para clientes que puedan renovar su préstamo Multired y que no tengan pendiente más de 12 cuotas por pagar, según su cronograma de pagos vigente (en caso, se haya realizado un pago anticipado parcial durante la campaña no aplica el préstamo con la TEA promocional).

¿Buscas solicitarlo? Puedes ingresar a este link. Asimismo, quienes deseen solicitar una evaluación crediticia o recibir más información, pueden escribir al WhatsApp Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación (966 216 942). También revisa más información sobre este en la página oficial del BN:

Requisitos : https://www.bn.com.pe/clientes/prestamos/prestamo-bn.asp#requisitos

Más información de plazos y montos aquí.

Mas información de tasas y comisiones aquí.