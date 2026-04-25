Segunda vuelta 2026: Miembros de mesa volverán al registro manual tras firma de Piero Corvetto antes de renunciar a ONPE

Este video es una cobertura noticiosa que presenta el proceso electoral en curso. Los gráficos de la pantalla indican que la ONPE realizará un conteo manual en la segunda vuelta electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispuso que los miembros de mesa volverán a llenar manualmente las actas de votación en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, tras descartar la utilización del sistema STAE en los principales distritos urbanos. La medida, oficializada en el Plan Operativo Electoral de la Segunda Elección Presidencial 2026, responde a las incidencias técnicas detectadas durante la primera vuelta y marca un regreso al método tradicional en el registro y escrutinio de votos.

Durante la primera fase de los comicios, la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) funcionó en Lima Metropolitana y Callao, donde se instalaron 29.266 mesas de sufragio bajo este sistema, con la expectativa de acelerar y mejorar la legibilidad de los resultados. Sin embargo, se denunció que el sistema presentó demoras, errores en la impresión de actas y problemas con el suministro de tinta, factores que motivaron cuestionamientos sobre su confiabilidad y eficacia.

Argumentos de ONPE

La ONPE detalló en su plan operativo que la segunda vuelta presidencial prescindirá completamente del apoyo digital en el escrutinio. Los miembros de mesa deberán contar los votos y completar las actas de manera manual, como en los procesos previos a la introducción de soluciones tecnológicas. Cada acta, firmada por los miembros de mesa al finalizar la jornada electoral, constituye el documento oficial que sustenta el cómputo nacional.

La decisión implica una reorganización logística para la segunda vuelta, ya que el sistema STAE había sido diseñado para funcionar durante ambos turnos electorales y con un proceso integral de capacitación a los miembros de mesa. La documentación revisada señala que la capacitación contemplaba tanto el uso de los equipos como la solución de incidencias técnicas en tiempo real, aspectos que ahora quedarán sin aplicación.

Bernardo Pachas, funcionario de la ONPE, se dirige a los medios de comunicación durante una conferencia de prensa sobre la organización de elecciones. (ONPE)

¿Qué contenía el sistema STAE?

El kit tecnológico de la STAE incluía una laptop, una impresora, hojas de seguridad, un dispositivo USB con código de versión y clave de acceso, y un mouse. Estos equipos fueron adquiridos por el Estado peruano a través de la unidad Perú Compras, con el objetivo de modernizar la elaboración y traslado de actas, especialmente en Lima Metropolitana y Callao, donde la densidad poblacional y la infraestructura permiten una logística más ágil. Se confirmó que la Gerencia de Administración de la ONPE será responsable de decidir el destino de este material tecnológico, que podría transferirse o donarse a otras entidades públicas, como ocurrió en procesos anteriores.

La implementación de la STAE buscaba reducir errores humanos y acelerar la transmisión de resultados. El sistema permitía a los miembros de mesa registrar los votos en la laptop, imprimir el acta y entregar una copia física para el conteo oficial. Los problemas surgidos en la primera vuelta generaron preocupación entre las autoridades electorales.

JNE cuestiona uso del sistema STAE tras fallas técnicas y pide volver al conteo convencional. (Foto composición: Infobae Perú/ONPE/Congreso/JNE)

La ONPE explicó que la decisión de volver al sistema manual responde a la necesidad de asegurar la transparencia y la certeza en el procesamiento de los resultados, luego de las demoras y errores registrados con los sistemas digitales. El organismo consideró que el método tradicional, aunque más lento, permite un mayor control directo de los procedimientos y reduce el riesgo de incidencias técnicas imprevistas.

La decisión de la ONPE fue comunicada oficialmente a los partidos políticos y actores involucrados en el balotaje. El organismo electoral indicó que se reforzará la capacitación a los miembros de mesa en el llenado correcto de actas, a fin de minimizar errores y asegurar la validez de los documentos. Además, se implementarán mecanismos de supervisión y asistencia en los locales de votación para atender consultas y resolver situaciones imprevistas durante la jornada.

ONPE convocó a taxistas por WhatsApp para tercerizar traslado de cédulas de sufragio. (Foto: Willax)

¿Cuál es el riesgo de la pérdida de actas electorales?

Las actas electorales constituyen el documento oficial donde se registran los resultados de cada mesa de votación. Su integridad resulta esencial para garantizar que la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas se refleje fielmente en los resultados finales. De acuerdo con la ONPE, estas actas deben permanecer bajo una estricta cadena de custodia desde el cierre de la mesa hasta su entrega en las oficinas descentralizadas, proceso que involucra a coordinadores de mesa, representantes del Jurado Electoral Especial y personal policial.

Natale Amprimo, abogado constitucionalista, subrayó que la ley peruana establece una cadena de custodia precisamente para impedir manipulaciones o alteraciones de los resultados. “En el Perú se eliminan los votos no impugnados para evitar lo que se conocía como ‘anforazo’, que era el cambio de ánforas o la pérdida de votos para luego generar discusión sobre la legitimidad del voto”, explicó Amprimo para América Noticias. El especialista advirtió que la falta de rigor en la cadena de custodia puede abrir la puerta a disputas legales y cuestionamientos sobre la legitimidad de los resultados.

El extravío de actas, según advirtió el también constitucionalista, Aníbal Quiroga, implica una responsabilidad que va desde la máxima autoridad de laONPEhasta el personal que manipula físicamente el material electoral. Quiroga exigió acciones inmediatas para evitar que episodios similares se repitan durante la segunda vuelta, y remarcó que “hay una responsabilidad desde la máxima autoridad en la ONPE hasta el funcionario que dejó abandonado ánforas en un taxi, ya que se trata de material electoral altamente valioso”. El experto remarcó la gravedad de la situación en un contexto de polarización política, donde cualquier irregularidad puede alimentar sospechas y erosionar la confianza pública en el sistema.

¿Qué contempla la normativa electoral?

La normativa electoral peruana contempla sanciones y procedimientos para investigar la pérdida o manipulación de documentos electorales. Las investigaciones actuales buscan determinar en qué punto de la cadena de custodia se produjo la irregularidad y quiénes son los responsables directos del extravío. Fuentes policiales consultadas detallaron que la denuncia fue formalizada en la comisaría de Zárate apenas se detectó la ausencia de las actas, y que la ONPE ha iniciado una revisión de los protocolos de traslado y registro de material electoral.

La situación cobra especial relevancia dado el historial de controversias electorales en el país. De acuerdo con expertos, la cadena de custodia de las actas se reforzó tras episodios de los denominados “anforazos”, que en procesos anteriores generaron dudas sobre la autenticidad de los resultados.