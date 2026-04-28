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ONPE ya inició pago a miembros de mesa de las Elecciones 2026: así puedes cobrar la compensación económica

Desde hoy 28 de abril, los ciudadanos que participaron como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026 ya pueden recibir el abono de S/ 165

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ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes
Andina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció el inicio del pago de la compensación económica para los ciudadanos que cumplieron funciones como miembros de mesa en las Elecciones Generales 2026.

El monto asignado equivale al 3 % de una UIT, es decir, S/ 165. Desde el 28 de abril, los beneficiarios pueden acceder a este pago, el cual reconoce la labor realizada en la instalación, el sufragio y el escrutinio de las mesas durante la jornada electoral.

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Para recibir este abono, la ONPE estableció tres modalidades de cobro. Los ciudadanos que eligieron la billetera digital o el depósito en cuenta en bancos como BCPBBVAScotiabank o Banco de la Nación, ya pueden disponer del dinero.

En caso de que el desembolso haya sido rechazado por la entidad bancaria, el retiro podrá hacerse de forma presencial en cualquier agencia del Banco de la Nación.

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El organismo electoral también contempló el caso de quienes optaron por el pago presencial, así como los ciudadanos que asumieron el cargo de miembro de mesa por llamada en el mismo local de votación. Estas personas podrán efectuar el cobro a partir del 29 de abril y hasta el 31 de diciembre de este año.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)

Pasos y opciones para cobrar la compensación

La ONPE habilitó un enlace oficial para el registro de beneficiarios, donde fue posible seleccionar entre tres alternativas: depósito en cuenta de ahorros en una entidad bancaria, cobro presencial en el Banco de la Nación o depósito a través de YAPE.

Si el miembro de mesa no se registró en ninguna modalidad, el pago podrá gestionarse directamente en ventanilla de cualquier agencia del Banco de la Nación.

El abono se identifica en las entidades bancarias con diferentes conceptos: MOVILIDAD en BCP, A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE en BBVA, Tbk-pagos varios en Scotiabank y ABONO/CARGO POR REGULARIZACION en Banco de la Nación.

¿También seré miembro de mesa en la segunda vuelta 2026?

Los miembros de mesa que participaron como titulares y suplentes en las Elecciones Generales del 12 y 13 de abril de 2026 deben volver a ejercer sus funciones en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales y lo estipulado en la Ley Orgánica de Elecciones.

No se realiza un nuevo sorteo para la segunda vuelta, por lo que la responsabilidad recae solo en quienes fueron designados inicialmente; las personas que reemplazaron ausencias en la primera vuelta no están obligadas a participar nuevamente.

La labor de miembro de mesa es considerada una obligación cívica e irrenunciable, salvo excepciones legales. Quienes no cumplan con esta función deberán pagar una multa de S/ 275, aunque la normativa permite presentar justificaciones documentadas ante las autoridades. En la segunda vuelta, los miembros de mesa recibirán otra compensación económica de S/ 165, igual que en la primera vuelta.

Durante la primera elección, surgieron problemas en la instalación de mesas, principalmente por la inasistencia de miembros y falta de material electoral, lo que retrasó el proceso y afectó a miles de votantes. Las autoridades extendieron el horario de votación para garantizar la participación y la transparencia electoral. 

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