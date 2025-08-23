Banco de la Nación abre nuevas agencias y avanza con meta de alcanzar al 100% de distritos

Revisa dónde se abrieron nuevas oficinas del Banco de la Nación. - Crédito Banco de la Nación

Buenas noticias para trabajadores públicos y pensionistas. El Banco de la Nación (BN) continúa fortaleciendo su presencia en el territorio nacional con la inauguración de locales propios, más amplios y modernos. Estas nuevas oficinas están ubicadas estratégicamente en las regiones Arequipa y Madre de Dios. Además, de esto, se ha dado la reapertura de dos agencias en la región La Libertad.

“En Arequipa, la agencia de Cayma se trasladó de su antiguo local, cedido por la municipalidad distrital, a uno mucho más moderno, propio, amplio y accesible, que entró en operaciones el pasado 18 de agosto para atender a toda la comunidad”, informó la entidad.

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Como se sabe, actualmente, la institución cuenta con más de 550 agencias en todo el país, pero mantiene presencia física en más del 90% de distritos del país a través de agencias y agentes corresponsales. Su meta es que en el corto plazo alcance el 100% de cobertura nacional.

Andina

Nuevas oficinas BN

Este nuevo establecimiento en Cayma cuenta con nueve ventanillas de atención al público, una de ellas adaptada para personas en silla de ruedas o de talla baja; además, cuatro cajeros automáticos, es decir tres más que en el local anterior.

Mientras, en el norte del país, el BN reabrió las agencias de Laredo y Chocope (La Libertad), tras un proceso de modernización de su infraestructura. La agencia de Laredo atiende un promedio de 2.800 operaciones al mes, mientras que en Chocope se superan las 1.800 transacciones mensuales.

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En el lado de Amazonía, el BN trasladó su agencia de Iberia (Madre de Dios) a un local propio, más amplio y moderno, ubicado en la calle Loreto s/n, esquina con la calle Arturo Menacho. Este nuevo espacio abrió sus puertas el 8 de agosto pasado para atender un promedio de más de 4.000 operaciones mensuales.

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Como se sabe, estas acciones forman parte de la apuesta del Banco de la Nación por acercar sus servicios a más peruanos, tanto en zonas urbanas como rurales. Actualmente, la institución cuenta con más de 550 agencias en todo el país. Asimismo, el BN mantiene presencia física en más del 90 % de distritos a través de agencias y agentes corresponsales, con la meta de alcanzar el 100 % de cobertura nacional en el corto plazo.

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Abren agente en Loreto

El Banco de la Nación (BN) también inauguró un nuevo Agente Municipal en el distrito de Puinahua, provincia de Requena, en el departamento de Loreto, brindando servicios financieros que beneficiarán a más de 8 mil pobladores.

“Los beneficiarios de los programas sociales de este apartado lugar, principalmente, podrán cobrar sus bonos del Estado de forma rápida y sin tener que trasladarse a otro lugar, ahorrando tiempo y dinero”, acota el BN.

Banco de la Nación ofrece una variedad de servicios financieros. - Crédito Andina

Asimismo, a través de este Agente Municipal del BN, los habitantes del lugar pueden acceder a los principales servicios financieros, tales como cobrar giros, hacer transferencias entre cuentas, realizar depósitos, pago de servicios, recargas, entre otras operaciones.

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De esta manera, con este nuevo punto de atención en la Amazonía, se incrementa el número de agentes corresponsales a más de 11 mil, entre municipales y comerciales, que el BN pone a disposición de sus clientes en todo el país. Con lo cual, el BN continúa con su misión de impulsar la inclusión financiera, mejorando la vida de más peruanos a nivel nacional, propiciando el desarrollo económico de los pueblos, principalmente los más alejados.