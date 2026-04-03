Cronograma de pagos de remuneraciones de abril 2026 en el Banco de la Nación

El pago del Banco de la Nación para los trabajadores públicos se dará desde la segunda parte del mes de abril. - Crédito Andina

Abril viene con nuevos pagos público para trabajadores públicos y pensionistas. Los primeros cobrarán los sueldos del mes de abril según el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Estas fechas empiezan el martes 21 de abril.

Cabe recordar que desde enero de sete 2026 los servidores estatales ya cobran en sus sueldos el aumento de S/53 y S/100, según su régimen, acordado en la negociación colectiva del 2025.

Fechas de pago

En abril los trabajadores públicos continúan percibiendo los aumentos de S/53 y S/100, pero este pago ya se ha normalizado. Para recibir montos nuevos extras los servidores aún deberán esperar a julio y diciembre para recibir los montos extra por aguinaldo.

Así se detallan las fechas de pagos en todo el año para trabajadores públicos, según la entidad. - Crédito Captura de El Peruano

Estas son las fechas de abril para que cobren:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: martes 21 de abril

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: miércoles 22 de abril

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: jueves 23 de abril

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: viernes 24 de abril

Mientras, el pago de pensiones irá desde el jueves 9 de abril. - Crédito Andina

¿Quiénes recibieron el aumento?

Desde enero los trabajadores estatales han percibido su aumento por el Convenio Colectivo, que puede ser de S/53 o S/100, según lo aprobado. Estos son los montos considerados que ya se incluyen en el sueldo:

Para los CAS (Decreto Legislativo N° 1057) se pagará un aumento de sueldo de S/ 100

Para los del INPE (Ley N° 29709, Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria), se pagará un aumento de sueldos de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 276 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Para los del decreto legislativo N° 728 de los gobiernos locales se pagará un aumento de S/ 100

Mientras, para los del decreto Legislativo N° 728 del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales , se pagará un aumento de sueldo de S/ 53

También los trabajadores del Servicio Civil, Ley N° 30057,se pagará un aumento de S/ 53.

Asimismo, se detalla que este ingreso mensual total que incluya el concepto no podrá superar el monto de S/15.600, y si lo hace el monto se ajustará a dicho límite. Es decir, si un trabajador resulta ganando S/15.700 con el aumento aplicado, por ejemplo, el monto se quedará en S/ 15.600. Este límite aplicará para todos los regímenes.

El sector público recibió un aumento de S/100 y S/53 en enero, el cual se sigue dando en febrero. - Crédito Andina

¿Y las pensiones?

Como se sabe, quienes cobrarán primero en el mes serán los pensionistas de la ONP, quienes accederán a sus pagos desde el 9 de abril.

Apellidos A-C: jueves 9 de abril

Apellidos D-L: viernes 10 de abril

Apellidos M-Q: lunes 13 de abril

Apellidos R-Z: martes 14 de abril

Abono de pago a domicilio: jueves 9 de abril

Inicio del pago a domicilio: miércoles 15 de abril

Fin de pago a domicilio: viernes 24 de abril.

Mientras los otros regímenes de pensiones que paga esta institución se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : miércoles 15 de abril

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo : miércoles 15 de abril

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : miércoles 15 de abril

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: miércoles 15 de abril.

El Banco de la Nación de Perú es la entidad financiera estatal encargada de realizar operaciones para el sector público. Gestiona el pago de remuneraciones a empleados estatales mediante cuentas bancarias y plataformas digitales.

La entidad atiende de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 17:00, mientras que los sábados el horario se reduce de 9:00 a 13:00. Es importante considerar que algunas agencias en zonas rurales o provincias específicas pueden tener variaciones según las necesidades locales, y que el banco suele implementar canales de atención extendida o trámites digitales a través de su banca por internet y la aplicación móvil para evitar desplazamientos físicos.