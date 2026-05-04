Perú

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Ambas figuras peruanas compartieron una noche de música y diversión que se volvió viral

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Magaly Medina, Alfredo Zambrano y Sheyla Rojas sentados en una mesa de restaurante, con una mesera sirviendo una bebida flameante y un pastel de cumpleaños.
Magaly Medina y Sheyla Rojas disfrutan de una alegre celebración en México, donde festejaron el cumpleaños de Alfredo Zambrano, robándose todas las miradas en el restaurante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente reencuentro entre Magaly Medina y Sheyla Rojas ha captado la atención del público y las redes sociales por la manera en que ambas han decidido mostrarse: relajadas, cómplices y disfrutando de una experiencia fuera del país que rápidamente se volvió tema de conversación.

Todo ocurrió en el marco de un viaje especial de la conductora de Magaly TV La Firme, quien llegó a tierras mexicanas para celebrar el cumpleaños de su esposo, Alfredo Zambrano. Sin embargo, lo que inicialmente era una escapada en pareja terminó convirtiéndose en un encuentro que sorprendió a muchos: su reunión con Sheyla Rojas, con quien no solo compartió momentos, sino también una salida que dejó postales llamativas y comentarios en redes.

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Un grupo de amigas camina con confianza y alegría por la calle, luciendo espectaculares atuendos vaqueros. La escena en blanco y negro, combinada con la música regional de fondo, crea una atmósfera festiva y llena de estilo. IG Magaly Medina.

Las imágenes difundidas muestran a ambas disfrutando de un ambiente festivo, asistiendo a lo que describieron como un “rodeo”, término que en este contexto hace referencia a un concierto de música regional mexicana. En ese escenario, Magaly Medina y la exchcia reality se mostraron con looks inspirados en la estética mexicana, sumándose al ambiente y evidenciando una actitud distendida. La elección del evento no fue menor: asistieron a la presentación de Grupo Firme, una de las agrupaciones más populares del género en la actualidad.

Fue la propia Sheyla Rojas quien compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías del encuentro, generando una inmediata reacción del público. En las imágenes se les ve sonrientes, cercanas y disfrutando del espectáculo, lo que reforzó la percepción de una relación cordial y afianzada.

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No se trata, sin embargo, de un vínculo reciente. La relación entre Magaly Medina y Sheyla Rojas tiene antecedentes, y ya en otras ocasiones han coincidido en espacios sociales. De hecho, es de conocimiento público que sus parejas mantienen cercanía, lo que ha facilitado estos encuentros y ha contribuido a fortalecer el lazo entre ambas.

Magaly Medina, Sheyla Rojas y una amiga sonríen usando sombreros en una fiesta. Al fondo, mariachis tocan instrumentos entre la multitud y confeti cae.
Magaly Medina y Sheyla Rojas celebran en una animada fiesta mexicana, luciendo sombreros estilo vaquero y compartiendo sonrisas con una amiga, mientras mariachis amenizan el ambiente y cae confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cumpleaños de Alfredo Zambrano

El viaje también tuvo un componente íntimo y familiar. Magaly Medina no solo cruzó fronteras por ocio, sino con un motivo claro: celebrar una fecha importante junto a Alfredo Zambrano. En ese sentido, la periodista no escatimó en detalles y compartió información sobre el regalo que decidió darle a su esposo, dejando ver una faceta más personal.

Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija. ¿El viaje? No, mi esposo es quien siempre regala los viajes. Aún tengo pendiente otro regalo”, comentó en declaraciones a la prensa.

En esa misma línea, Magaly Medina también dejó entrever la posibilidad de un nuevo hito en su vida personal: la renovación de sus votos matrimoniales. “Este año, que cumplimos diez años de casados, estamos pensando en hacer otra renovación de votos, como la que hicimos a los cinco años, que fue en Cartagena. No creo que podamos ir muy lejos porque solo me escaparé un fin de semana”, señaló.

Magaly Medina y Sheyla Rojas sonriendo con sombreros. Alfredo Zambrano con postre flamígero, mariachis tocando, y comida mexicana en un restaurante.
Magaly Medina, Sheyla Rojas y amigos celebran el cumpleaños de Alfredo Zambrano con mariachis, una cena festiva y postres flamígeros en un restaurante decorado con banderines en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usuarios comentan amistad de Magaly Medina y Sheyla Rojas

La referencia a una ceremonia anterior en Cartagena aporta contexto a esta tradición que la pareja parece querer mantener. La idea de repetir el gesto en su décimo aniversario refuerza la narrativa de una relación consolidada, donde los rituales simbólicos siguen teniendo valor.

Mientras tanto, el reencuentro con Sheyla Rojas continúa generando comentarios. Para muchos, resulta llamativo ver a la conductora de Magaly TV La Firme en una faceta más relajada, compartiendo con una figura que, en otros contextos, podría haber sido protagonista de sus contenidos.

En redes sociales, la reacción ha sido diversa. Algunos usuarios celebran la amistad y la naturalidad del encuentro, mientras que otros se sorprenden por la cercanía entre ambas.

Magaly Medina y Sheyla Rojas, con sombreros, sonríen en concierto. Rodeadas de público, confeti y escenario iluminado.
La presentadora Magaly Medina y la modelo Sheyla Rojas disfrutan juntas en un animado concierto en México, captando la atención entre la multitud y la lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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