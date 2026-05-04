Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

En una íntima conversación, Pamela López revela el profundo asco y rechazo que sintió hacia Christian Cueva tras confesarle sus múltiples infidelidades. A pesar de intentar darle una oportunidad, el repudio fue más fuerte. Panamericana TV/ La Granja VIP.

La reciente confesión de Pamela López volvió a dar que hablar en el reality La Granja VIP,al exponer con crudeza uno de los momentos más complejos de su exrelación con Christian Cueva.

Y es que, López decidió abrir un capítulo íntimo de su vida al conversar con Gabriela Herrera. Lo que empezó como un diálogo entre compañeras terminó convirtiéndose en una de las revelaciones más comentadas del programa. La trujillana relató que, tras enterarse de las múltiples infidelidades del futbolista, tomó inicialmente una decisión que partía desde el compromiso personal que había asumido dentro de la relación.

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“Mi promesa era darle una oportunidad si él me contaba, pero empecé a sentir asco, me quería besar y sentía un rechazo. Quería escupirle en la cara, tenía asco, repudio”, confesó, en una declaración que rápidamente generó repercusión por la intensidad de sus palabras.

Pamela López, con expresión de disgusto en un entorno rural, confiesa sus sentimientos hacia Christian Cueva, quien aparece pensativo en un interior moderno, reflejando el impacto de sus declaraciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según su propio relato, el punto de quiebre se produjo tras la confesión directa de Christian Cueva. Aunque ella había considerado la posibilidad de continuar con la relación bajo la condición de la honestidad, la realidad fue distinta a lo que había anticipado.

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“No quería que ni me toque porque me imaginaba todas las cochinadas que hice que me confesara”, expresó, dejando en evidencia cómo la imaginación y los detalles revelados terminaron por profundizar su rechazo.

Paul Michael confronta a Mónica Torres por sus consejos a Pamela López en una acalorada discusión durante el programa de telerrealidad.

Durante la conversación, también se abordó la magnitud de las infidelidades. Ante la pregunta implícita sobre cuántas personas estaban involucradas, su respuesta fue directa y sin rodeos: “Ay, eran muchas. Por otra y gracia del Espíritu Santo no tengo nada, estoy sana”, le contó a Grabriela Herrera.

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Por su parte, Gabriela Herrera reaccionó con sorpresa ante lo escuchado, funcionando como una especie de espejo de la audiencia. “¿Y con esa cara no? No puedo creerlo”, comentó.

Pamela López se muestra afectada mientras Christian Cueva luce cabizbajo en un emotivo momento durante 'La Granja VIP'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pamela López confiesa que Paul Michael habría golpeado a Samahara Lobatón

Durante la celebración, en la que los concursantes compartían música y baile, Pamela López notó que Paul Michael, en aparente estado de ebriedad, tuvo conductas físicas reiteradas hacia Samahara Lobatón.

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Según relató, el cantante habría golpeado en más de una ocasión a la joven participante, aunque la influencer aclaró que al principio no supo si se trataba de un accidente o de una acción intencional.

“Abría sus manos porque bailaba, y vi eso pero no dije nada porque dije ‘casualidad’. Vi una segunda tocada, no sé si fueron dos o tres, me cantaba a mí, se iba para atrás y abre sus brazos y la vuelve a golpear fuerte, en eso ella voltea y cuando se choca, se choca con mi mirada”, explicó López durante la conversación con Herrera.

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La exesposa de Christian Cueva añadió que existieron varios episodios similares en la misma dinámica, lo que la llevó a sentirse incómoda y sin saber cómo proceder ante la situación.

La influencer confesó que la actitud de Paul Michael le generó inquietud y que, en el momento, no supo cómo reaccionar. “Yo no sabía qué hacer, si pedir disculpas, dije ‘cuidado’…”, manifestó.

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Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta tras discusión nocturna. Captura: La Granja Vip.

Pamela López rompe en llanto y acusa presión de Paul Michael: “Respétame, el amor no se basa en el sexo”

Un momento de alta tensión se vivió en el 24/7 de La Granja VIP cuando Pamela López protagonizó una escena cargada de emoción tras enfrentar a su pareja, Paul Michael. La influencer no pudo contener el llanto luego de una discusión que tuvo como eje la presión para mantener intimidad, situación que ella rechazó de manera tajante.

Según se pudo ver, el cantante habría insistido en concretar un encuentro íntimo, lo que generó incomodidad en la participante, quien dejó clara su postura frente a las cámaras. En medio del conflicto, Pamela López defendió su derecho a establecer límites personales y a resguardar su privacidad, especialmente en un entorno de exposición constante como el reality.

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“Suficiente una vez, respétame. El amor no se basa en el sexo”, expresó visiblemente afectada, marcando distancia frente a la insistencia de su pareja.

Pamela López pierde la paciencia en vivo y Paul Michael la enfrenta tras discusión nocturna. Captura: La Granja Vip.