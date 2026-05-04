Zé Ricardo elogió a Felipe Vizeu, pero advirtió por errores defensivos de Sporting Cristal: “En los próximos partidos no nos van a perdonar”

El DT del cuadro 'celeste' analizó el empate ante los 'dorados' por el Torneo Apertura y lo que viene. (Video: INKA DIGITAL TV)

Sporting Cristal no pudo conseguir un triunfo en casa y empató 2-2 con Cusco FC en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, un resultado que aleja a los ‘celestes’ de los primeros puestos y que los deja solamente con la salvación de lograr mejores participaciones internacionales. En ese sentido, Zé Ricardo mostró su descontento por la igualdad, aunque resaltó el esfuerzo de sus jugadores y advirtió sobre errores defensivos que ya han costado puntos en esta temporada.

“Fue una semana intensa con un descanso corto entre partidos. Hicimos jugar a algunos futbolistas que tenían bajo minutaje y creo que así debimos lograr una victoria porque nos preparamos bien para este partido. Sabemos que Cusco FC juega bien, pero da espacios y su metodología de juego permite”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

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La paridad volvió a instalarse en el estadio Alberto Gallardo tras dos pelotas inesperadas en campo propio. “(Cusco FC) tiene muchos cambios de orientación, muchas transiciones; sabíamos que podíamos conseguir la victoria, pero afortunadamente pudimos mejorar un poco en la primera mitad, donde el partido estuvo más equilibrado y pudo haber sido otro resultado”, repasó.

El técnico brasileño se mostró agradecido con el compromiso del plantel, aunque advirtió por las fallas defensivas. “Tengo que agradecer el esfuerzo de todos los chicos porque trabajaron. Tenemos que corregir errores que estamos cometiendo desde el inicio; recibimos goles parecidos. Hay frustración por no obtener los tres puntos, pero estoy contento por el rendimiento y las ganas que mostraron”, dijo.

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El once titular de Sporting Cristal ante Cusco FC fue una mixtura de experimentados con canteranos. - créditos: Sporting Cristal

El resultado dejó un sabor agrio en Sporting Cristal y Zé Ricardo apunta a que los errores no vuelvan a suceder. “En dos errores repetidos recibimos dos goles y el partido volvió. Si hubiéramos presionado un poco más y el resultado hubiera estado a nuestro favor, el marcador podría haber sido diferente. Fue un partido entretenido para quienes lo vieron, pero nos sentimos un poco frustrados porque creo que nos costó ganar. Tendremos que corregir los errores de inmediato porque en los próximos partidos no te van a perdonar si cometemos ese tipo de errores”, sostuvo.

Zé Ricardo elogió la labor de Felipe Vizeu tras sumar su cuarto gol en Sporting Cristal

Uno de los puntos positivos que destacó Zé Ricardo fue el rendimiento de Felipe Vizeu, autor de uno de los goles frente a Cusco FC. “Todo delantero necesita hacer gol siempre porque depositamos en los delanteros las posibilidades de hacer gol. He dirigido siete partidos en Cristal y Vizeu marcó su cuarto gol”.

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Sobre la evolución del atacante, el entrenador añadió: “Claro que nos gustaría que hiciera más (goles), pero siempre está ahí cuando lo necesitamos, trabaja duro, incluso con el gol, hizo un gran partido. Ayudó en la pelota parada, en la marca; entonces no es solo para Vizeu, sino para todos, seguir trabajando para alcanzar y mejorar su forma individual, y de esa forma, mejorar todos como equipo”.

Limeños y cusqueños igualaron 2-2 en el estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Zé Ricardo sobre el apretado calendario y el duelo ante Palmeiras

Más allá del resultado, Zé Ricardo volvió a expresar su preocupación por el apretado calendario de partidos que enfrenta Sporting Cristal entre los compromisos del Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

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“Ya hablé de ese tema, y estamos seguros de que necesitaríamos más tiempo para prepararnos para el partido. Cuando se programa un partido, se piensa que los jugadores son máquinas para trabajar; los jugadores también necesitan recuperarse, desarrollar una estrategia durante los entrenamientos, cambiar su posicionamiento. Eso es imposible en esta situación”

“Para la mejora del fútbol peruano, sería una unión entre la Federación y los equipos para que pudiéramos tener más espacios para trabajar. Con eso gana la competencia local, gana la Copa Libertadores, gana la Federación Peruana. Este es un tema que los directivos de la Federación pueden analizar mejor en los próximos años”, añadió.

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Por último, Zé Ricardo también habló del estado físico de Miguel Araujo. “Tiene una pequeña lesión, que es una fascitis plantar que está recuperándose. Está entrenando, lo hizo hoy (ayer) y lo hará mañana (hoy), así que pienso que no habrá problema para el martes contra Palmeiras”, indicó el DT.