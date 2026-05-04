Perú

Revisión técnica vehicular: este es el cronograma oficial de Sutran por número de placa

Los propietarios deben consultar el número final de su placa para cumplir con la inspección técnica en la fecha asignada. La medida busca garantizar la seguridad y el buen estado de los vehículos en circulación

Guardar
Sutran: Vehículos con placa terminada en 3 deben pasar revisión técnica en mayo
Sutran: Vehículos con placa terminada en 3 deben pasar revisión técnica en mayo

Durante mayo, los propietarios de vehículos cuya placa de rodaje termina en el número tres (3) deberán cumplir con la primera Inspección Técnica Vehicular, requisito indispensable para transitar por las vías públicas del país. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que este procedimiento es obligatorio y está regulado por el cronograma anual vigente, que busca asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los vehículos.

La disposición aplica a las unidades vehiculares que cumplen el tercer año desde su fecha de fabricación y que deben someterse por primera vez a la inspección técnica. El proceso es el primer paso dentro de una serie de controles periódicos que buscan garantizar la seguridad y el buen estado de los automóviles que circulan por las vías nacionales.

PUBLICIDAD

Imagen HKOF2NEQBJFQHNJ7ST4RTSIJ6M

¿Cómo se organiza el cronograma de inspección?

El cronograma de inspecciones técnicas vehiculares está segmentado según el último dígito de la placa de rodaje. Para mayo, corresponde a los vehículos con placa terminada en 3. En los meses siguientes, la programación será la siguiente:

  • Placa terminada en 4: junio
  • Placa terminada en 5: julio y agosto
  • Placa terminada en 6: septiembre
  • Placa terminada en 7: octubre
  • Placa terminada en 8: noviembre
  • Placa terminada en 9: diciembre

De esta forma, cada propietario puede identificar con anticipación el periodo en el que debe cumplir con la revisión obligatoria.

PUBLICIDAD

¿Qué sanciones existen por no cumplir?

El Certificado de Inspección Técnica Vehicular (Certificado ITV) es indispensable para circular por las vías públicas nacionales. Este documento acredita que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas por la normativa peruana y es obligatorio para todos los propietarios.

Imagen VMMEZAQPDJHHBCE3QG4HKOHZXY

Circular sin el Certificado ITV constituye una infracción muy grave conforme al Reglamento Nacional de Tránsito. Esta falta implica una multa correspondiente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

¿Dónde realizar la inspección técnica?

Para quienes deban cumplir con este trámite, la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC pone a disposición la consulta de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados.

Asimismo, puedes ingresar al siguiente enlace para seleccionar el más cercano a tu domicilio.

  • Centro De Inspección Kallpa Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada: Av. Carlos Izaguirre N° 129, Independencia
  • Centro De Inspección Técnica Vehicular Revisiones Blasan Perú Sociedad Anónima Cerrada: Av. Pedro Miotta N° 313-315, San Juan de Miraflores
  • Centro De Inspecciones Técnicas Vehiculares Virgen De Chapi E.I.R.L. - C.I.T.V. Virgen De Chapi EIRL: Av. Alfredo Mendiola Nº 6356 Urb. Santa Luisa, San Martín de Porres
  • Centro De Inspecciones Técnico Vehicular Grupo Empresarial J Y J Sociedad Anónima Cerrada: Jr. Chamaya N° 1162, Breña.
  • Centro De Inspecciones Técnico Vehiculares Grupo J & J Sociedad Anónima Cerrada: Av. Alameda Los Horizontes Mz. W Lote 3-A Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos. Av. Tingo María N° 1613, 1629, 1635, 1639, 1641, 1647 Urbanización Proveedores Unidos, Breña.
  • Centro De Inspecciones Técnico Vehiculares J&L Sociedad Anónima Cerrada - C.I.T.V Grupo J&L S.A.C.: Av. Nicolás de Piérola N° 375 - Santa Clara, Ate

Puedes ver de otros distritos y provincias a través del enlace oficial.

Temas Relacionados

SutranRevisión técnica vehicularperu-noticias

Más Noticias

Retiro de CTS 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero de las cuentas?

La CTS viene con retiro disponible. El pago debe hacerse hasta el viernes 15 de mayo, pero podrá sacarse hasta el 100% del dinero

Retiro de CTS 2026: ¿Hasta cuándo se podrá sacar el 100% del dinero de las cuentas?

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

Tras siete meses de su captura en Perú, Tony Jansen Valverde Victoriano es extraditado. La policía lo escoltó hasta el aeropuerto donde fue entregado a las autoridades argentinas para enfrentar a la justicia por el crimen de tres mujeres

Pequeño J es extraditado a Argentina: minuto a minuto de la expulsión de Perú de Tony Janzen por caso triple feminicidio

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Las nuevas generaciones de madres ya no quieren regalos asociados únicamente al hogar. Hoy prefieren detalles personalizados, tecnología y experiencias emocionales que conecten con su bienestar y estilo de vida

El regalo ideal para mamá ya no está en la cocina: tendencias por el Día de la Madre en Perú

Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?

La reciente muerte de tres personas en una embarcación reaviva la preocupación sobre la transmisión del raro virus, mientras organismos de salud intensifican la vigilancia y el análisis de muestras sospechosas

Hantavirus: ¿Cuándo se reportó en Perú el último caso de la enfermedad que ya causó un brote mortal en el Atlántico?

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

La ‘mamá loncherita’ viajó hasta Argentina en busca de opciones para que su hijo mayor elija una carrera

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

El último adiós a Pompinchú: cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza fue despedido por familiares y seguidores

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

DEPORTES

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

DT de Juan Pablo II amenazó con irse del Perú tras expulsión de Christian Cueva ante Universitario: “Estoy muy caliente, veremos lo que pasa”