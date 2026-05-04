Revisión técnica vehicular: este es el cronograma oficial de Sutran por número de placa

Sutran: Vehículos con placa terminada en 3 deben pasar revisión técnica en mayo

Durante mayo, los propietarios de vehículos cuya placa de rodaje termina en el número tres (3) deberán cumplir con la primera Inspección Técnica Vehicular, requisito indispensable para transitar por las vías públicas del país. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que este procedimiento es obligatorio y está regulado por el cronograma anual vigente, que busca asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas de los vehículos.

La disposición aplica a las unidades vehiculares que cumplen el tercer año desde su fecha de fabricación y que deben someterse por primera vez a la inspección técnica. El proceso es el primer paso dentro de una serie de controles periódicos que buscan garantizar la seguridad y el buen estado de los automóviles que circulan por las vías nacionales.

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¿Cómo se organiza el cronograma de inspección?

El cronograma de inspecciones técnicas vehiculares está segmentado según el último dígito de la placa de rodaje. Para mayo, corresponde a los vehículos con placa terminada en 3. En los meses siguientes, la programación será la siguiente:

Placa terminada en 4: junio

Placa terminada en 5: julio y agosto

Placa terminada en 6: septiembre

Placa terminada en 7: octubre

Placa terminada en 8: noviembre

Placa terminada en 9: diciembre

De esta forma, cada propietario puede identificar con anticipación el periodo en el que debe cumplir con la revisión obligatoria.

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¿Qué sanciones existen por no cumplir?

El Certificado de Inspección Técnica Vehicular (Certificado ITV) es indispensable para circular por las vías públicas nacionales. Este documento acredita que el vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas por la normativa peruana y es obligatorio para todos los propietarios.

Circular sin el Certificado ITV constituye una infracción muy grave conforme al Reglamento Nacional de Tránsito. Esta falta implica una multa correspondiente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

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¿Dónde realizar la inspección técnica?

Para quienes deban cumplir con este trámite, la Dirección General de Transporte Terrestre del MTC pone a disposición la consulta de los Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados.

Asimismo, puedes ingresar al siguiente enlace para seleccionar el más cercano a tu domicilio.

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Centro De Inspección Kallpa Sociedad Comercial De Responsabilidad Limitada: Av. Carlos Izaguirre N° 129, Independencia

Centro De Inspección Técnica Vehicular Revisiones Blasan Perú Sociedad Anónima Cerrada: Av. Pedro Miotta N° 313-315, San Juan de Miraflores

Centro De Inspecciones Técnicas Vehiculares Virgen De Chapi E.I.R.L. - C.I.T.V. Virgen De Chapi EIRL: Av. Alfredo Mendiola Nº 6356 Urb. Santa Luisa, San Martín de Porres

Centro De Inspecciones Técnico Vehicular Grupo Empresarial J Y J Sociedad Anónima Cerrada: Jr. Chamaya N° 1162, Breña.

Centro De Inspecciones Técnico Vehiculares Grupo J & J Sociedad Anónima Cerrada: Av. Alameda Los Horizontes Mz. W Lote 3-A Urb. Los Huertos de Villa, Chorrillos. Av. Tingo María N° 1613, 1629, 1635, 1639, 1641, 1647 Urbanización Proveedores Unidos, Breña.

Centro De Inspecciones Técnico Vehiculares J&L Sociedad Anónima Cerrada - C.I.T.V Grupo J&L S.A.C.: Av. Nicolás de Piérola N° 375 - Santa Clara, Ate

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