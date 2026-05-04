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“Era mi primer día de regla”: Yanlis Féliz cuenta lo que sufrió en la final y responde sobre su futuro en Alianza Lima

La voleibolista dominicana reveló las dificultades que enfrentó en el duelo decisivo ante San Martín. Además, se refirió a la posibilidad de continuar o dejar el club tras conquistar el título

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Voleibolista dominicana Yanlis Féliz luego de ganar el título con Alianza Lima “Me sentaré para hablar sobre mi futuro”. YouTube

Yanlis Féliz fue una de las grandes protagonistas del nuevo título de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. La atacante dominicana destacó en la serie final ante la Universidad San Martín, y su actuación adquiere aún más valor por las confesiones que realizó tras el encuentro, en las que reveló las dificultades físicas que atravesó durante el duelo decisivo.

“Estoy sumamente orgullosa de mí y de mi equipo. Para los que no saben, es mi primer campeonato como jugadora profesional y es una sensación inexplicable”, expresó la Féliz, visiblemente emocionada tras conquistar su primer gran título en el vóley profesional defendiendo los colores del cuadro blanquiazul.

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La voleibolista dominicana sorprendió al revelar que no llegó en condiciones óptimas al duelo decisivo contra San Martín, pero aun así decidió estar presente y aportar al equipo en el partido más importante de la temporada.

“Para empezar, no me estaba sintiendo bien porque estoy en mi primer día de regla y estaba con azúcar baja; o sea, estaba sumamente incómoda, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de salir a la cancha y lograr el objetivo de ser tricampeona (...) En verdad no imaginaba hacer el punto del título. Yo solamente trabajé y gracias a Dios se logró”, contó Féliz.

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Yanlis Féliz celebrando el punto del tricampeonato con Alianza Lima.
Yanlis Féliz celebrando el punto del tricampeonato con Alianza Lima. Crédito: Flickr FPV

Pese a esas dificultades, la atacante logró ser determinante en el cierre del encuentro, aportando puntos clave en el tramo final del partido que terminó definiendo el campeonato a favor de Alianza Lima. Además, fue la máxima anotadora del choque con 21 puntos, consolidando su protagonismo en la final.

Féliz también se refirió a su rol dentro del encuentro, destacando su disposición para ayudar al equipo en cualquier circunstancia, ya sea como titular o desde el banco de suplentes. “Yo estaba lista para lo que sea. Para empezar o estar en banca, apoyar, a lo que sea. Yo puedo decir que el partido fue del que mejor lo trabajó”, afirmó, resaltando el esfuerzo colectivo del equipo en la final.

¿Seguirá en Alianza Lima o se va?

En medio de los festejos por el tricampeonato, la atacante dominicana habló sobre su continuidad en el club, dejando en claro que todavía no ha tomado una decisión respecto a su futuro profesional tras la conquista del trofeo.

No he tomado ninguna decisión ahora. Espero tomarla con la cabeza fría y elegir lo que sea mejor para mi futuro. Hasta ahora no he hablado con mi agente sobre propuestas, porque todo mi enfoque estuvo en ganar el tricampeonato. Ya a partir de estos días voy a sentarme con él a hablar sobre mi futuro”, explicó.

Por ahora, Yanlis Féliz cierra una temporada histórica con Alianza Lima, en la que logró su primer título profesional y fue protagonista en una final que quedará en la memoria del voleibol peruano. Su continuidad en el club aún es una incógnita, pero su impacto en el tricampeonato ya está asegurado.

Yanlis Féliz fue determinante en la conquista del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.
Yanlis Féliz fue determinante en la conquista del título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

El agradecimiento a la hinchada ‘blanquiazul’

Otro de los momentos más emotivos de sus declaraciones fue el reconocimiento a la hinchada aliancista, a la que calificó como una de las más importantes de su carrera hasta el momento.

“La hinchada de Alianza Lima, sin lugar a duda, es la mejor. Nunca había jugado con un público tan grande, tan motivador, tan aguerrido. Simplemente quiero decirles gracias a todos ellos (...) Espero que sigan apoyando en los momentos bajos, altos, en cualquier momento, que nosotras siempre vamos a necesitar de ustedes”, señaló la jugadora.

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