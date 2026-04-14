Perú

Dólar sube luego de conocerse resultados parciales con Roberto Sánchez cercano a la segunda vuelta

El mercado peruano reacciona a una posibilidad del candidato de Juntos Por el Perú en una segunda vuelta y se presiona el valor del dólar con alza

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Robeto Sánchez con sombrero
La posibilida de Roberto Sánchez en segunda vuelta presiona el dólar al alza, aunque aún ligeramente. - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Según reporte de la casa de cambio online Kambista, el dólar ha iniciado inició la sesión de este martes 14 de abril al alza, ubicándose en S/3,415 en el mercado interbancario, en medio de la incertidumbre generada por un contexto electoral cambiante (actualmente alrededor de S/3,3860, según Bloomberg).

“En ese escenario, el sol se desmarca del comportamiento de otras monedas de la región, que tienden a fortalecerse frente al dólar, en línea con un DXY a la baja (-0.34%)”, aclara el reporte.

¿Qué ha sucedido? Si bien el dólar bajó ayer, esa mañana el tipo de cambio abrió más bajo y durante la sesión se reportó alza durante la sesión, haciendo que hubiera una caída, pero menor a cómo abrió. Ahora, sin embargo, luego de los resultados de conteo rápido de Ipsos y Transparencia, el dólar parece emprender alza.

Tabla de resultados del conteo rápido presidencial de las elecciones 2026 de Transparencia e Ipsos, mostrando porcentajes por candidato y región
Transparencia e Ipsos presentaron los resultados del conteo rápido integral al 95.7% de la votación presidencial para las elecciones de 2026, detallando los porcentajes por candidato y regiones costa, sierra y selva. (Transparencia / Ipsos)

Dólar reacciona a resultados

“Los cambios en los resultados conforme avanza el conteo oficial de actas, sumado al conteo rápido de IPSOS publicado ayer, han modificado las expectativas del mercado respecto a qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Esto viene presionando al dólar al alza, en un entorno que se mantiene altamente volátil y sujeto a nuevos movimientos conforme se conozca más información”, explicó Fernando Ruiz, CEO de Kambista.

Asimsimo, en el plano internacional, el IPP de EE. UU. se ubicó en 0.5% mensual, por debajo de las previsiones de 1.1% y del dato previo de 0.7%, lo que sugiere menor presión para un endurecimiento de la política monetaria.

“Este enfriamiento reduce el impulso del dólar a nivel global, mientras que en commodities el petróleo WTI cae -3.45% ante reportes de una posible reanudación de conversaciones entre EE. UU. e Irán en Pakistán. En tanto, el oro retrocede -1.15% y el cobre -0.18%”, indicó Iván Esquivel, Analista de Cumplimiento de Kambista.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 14 de abril en Perú
Así abrió el dólar. - Crédito Captura de Bloomberg

Demanda de dólares a nivel local

Además, a nivel local, la incertidumbre en torno a la segunda vuelta sostiene la demanda de dólares, con inversionistas que evitan tomar posiciones de riesgo a la espera de mayor claridad.

“Para hoy se registran vencimientos por S/ 7,101.3 millones en certificados de depósito y depósitos del BCRP, además de S/ 200 millones en swaps cambiarios. En este contexto, el Banco Central deberá evaluar la renovación de estas operaciones para gestionar la volatilidad del tipo de cambio”, concluyó Esquivel.

Sin embargo, como se sabe, según los resultados del conteo rápido de Ipsos y Transparencia, Roberto Sánchez podría estar más cerca de la segunda vuelta, aunque resaltan un empate técnico de cuatro candidatos. Esto mostró un resultado diferente al que espera la encuestadora Datum, que daba con mayor margen a Rafael López Aliaga.

Pasado el mediodía, los resultados de la ONPE van contabilizando en su gran mayoría más votos rurales, dado que Lima Metropolitana está más cerca de procesado al sobre el 90%. Keiko Fujimori lidera en algunas regiones y Roberto Sánchez en otras, Lopez Aliaga solo lidera en Lima. Ante esto, Sánchez ha estado subiendo en el resultado y de posicionarse bajo Carlos Álvarez, ahora está cuarto detrás de Jorge Nieto. Aún faltan más de 20 mil actas por procesarse.

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