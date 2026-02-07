El BCRP dejó de comprar dólares, luego de subida del tipo de cambio a fines de enero

El precio del dólar se mantiene en un valor superior a la semana pasada y el BCRP dejó de comprar dólares. - Crédito Andina

El pasado viernes 30 de enero por primera vez en las últimas semanas, la tendencia de la baja del precio del dólar tuvo un respiro. La moneda estadounidense se disparó, frente a la caída del precio de lo metales, como el oro y la plata, a la luz de la nominación de Kevin Warsh en la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así, en este contexto, luego de tener un tipo de cambio, desde noviembre a enero, que estaba intervenido por compras de millones de dólares por el BCRP varios días seguidos en la semanas, con una tendencia presente a la baja, el precio de la divisa se mantiene en un valor por encima al de la semana pasada.

Frente a esto el BCRP ya no ha seguido realizado compras millonarias de dólares, para evitar que el tipo de cambio baje muy rápido. Cabe resaltar que solo en enero el BCRP realizó 16 compras por un acumulado de US$ 3.884 millones.

El tipo de cambio se mantiene bajo. - Crédito Difusión

El precio del dólar

Renta4 apuntó que en la última sesión cambiaria se negociaron $295 millones en el mercado spot interbancario, 41% menos del flujo visto ayer ($499 millones). “La moneda estuvo en los siguientes niveles: inicio 3.3590, cierre 3.3590, promedio 3.3588, mínimo 3.3580 y máximo 3.3610″, agregó Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB.

“Hubo vencimientos de swap cambiario venta por S/220 millones por parte del BCRP los cuales no fueron renovados. Hoy hubo cierta volatilidad y flujo two-way, adicionalmente el BCRP colocó swap cambiario compra por S/200millones a 3 meses”, apuntaró la experta.

¿Qué pasó en Estados Unidos? “Las vacantes en EEUU cayeron a 6.5 millones en diciembre, su nivel más bajo desde 2020 y muy por debajo de 7.1 millones esperado. Hubo descensos marcados en servicios profesionales, comercio minorista y finanzas. La caída se replicó en todas las regiones del país mientras las contrataciones y las bajas totales se mantuvieron estables. Las renuncias y los despidos también permanecieron prácticamente sin cambios, lo que sugiere un ajuste suave del mercado laboral”, explicó Torres.

El sol se depreció un poco. - Crédito Andina

Las compras de dólares de enero

Lunes 5 de enero: El Banco Central compró US$ 4 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Martes 6 de enero: El Banco Central compró US$ 96 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3611 por dólar Miércoles 7 de enero: El Banco Central compró US$ 53 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3620 por dólar Viernes 8 de enero: El Banco Central compró US$ 236 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3610 por dólar Lunes 12 de enero: El Banco Central compró US$ 56 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3590 por dólar Martes 13 de enero: El Banco Central compró US$ 436 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3589 por dólar Viernes 16 de enero: El Banco Central compró US$ 195 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3580 por dólar Lunes 19 de enero: El Banco Central compró US$ 261 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar Martes 20 de enero: El Banco Central compró US$ 112 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3570 por dólar Miércoles 21 de enero: El Banco Central compró US$ 441 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3560 por dólar Jueves 22 de enero: El Banco Central compró US$ 440 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3539 por dólar Viernes 23 de enero: El Banco Central compró US$ 67 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3520 por dólar Lunes 26 de enero: El Banco Central compró US$ 229 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3500 por dólar Martes 27 de enero: El Banco Central compró US$ 10 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3450 por dólar Miércoles 28 de enero: El Banco Central compró US$ 319 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3432 por dólar Jueves 29 de enero: El Banco Central compró US$ 429 millones a un tipo de cambio promedio S/ 3,3449 por dólar.