Perú

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

La conductora de televisión evidenció su cercanía y gran amistad con el padre de su hija en una reciente cena compartida en redes sociales

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Collage de dos imágenes: a la izquierda, tres personas sentadas en una mesa de restaurante con comida; a la derecha, un selfie de un hombre y una mujer sonriendo
La presentadora Janet Barboza posa sonriente junto a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno, en un inusual encuentro que ha captado la atención del público.

Janet Barboza generó sorpresa entre sus seguidores al compartir imágenes de un desayuno dominical junto a Nilver Huarac y su actual pareja, Félix Moreno, en un restaurante de La Molina. La conductora de televisión evidenció su cercanía y la armonía que mantiene con el padre de su hija, Antonella Huarac, en una reunión que resaltó el valor de la familia extendida.

La presentadora de ‘América hoy’, conocida como la ‘Rulitos’, publicó en sus redes sociales este encuentro que dejó en claro la buena comunicación que sostiene con Huarac, pese a que la relación sentimental entre ambos concluyó hace varios años. Durante el desayuno, que incluyó jugos y pan con chicharrón, también estuvo presente su hija, Antonella, reforzando la imagen de una familia unida.

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Por su parte, Félix Moreno, pareja actual de Barboza, también compartió detalles del momento en sus plataformas digitales. En una de sus publicaciones, escribió: “Un rico desayuno dominguero”, acompañando la frase con una fotografía en la que aparecen los tres adultos y la hija de Janet.

Nilver Huarac, Janet Barboza y Félix Moreno sentados en un restaurante, compartiendo un desayuno. Hay bebidas verdes y comida en la mesa
Janet Barboza sorprendió al reunir a su expareja Nilver Huarac con su actual pareja Félix Moreno para un desayuno cordial en un restaurante.

Esta iniciativa de la conductora se sumó a una serie de gestos públicos que ha mostrado para apoyar la relación de cordialidad con Huarac, productor musical y fundador del grupo Alma Bella.

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La relación entre Barboza y Huarac se extendió durante aproximadamente nueve años. Tras la separación, ambos optaron por preservar una dinámica familiar estable, principalmente por el bienestar de su hija. En entrevistas previas, la conductora mencionó que Huarac incluso llegó a residir en su vivienda durante la pandemia de COVID-19, una etapa que puso a prueba la convivencia para muchas familias.

A lo largo de los últimos meses, Janet Barboza ha dejado ver su respaldo a Nilver Huarac, quien enfrenta una condena de nueve años de prisión por colusión agravada, relacionada con el manejo de fondos del Festival Chim Pum Callao. Barboza ha declarado públicamente su apoyo al productor musical en medio de la difícil situación judicial, reafirmando su compromiso con la unidad familiar y la estabilidad de su hija.

Tres personas, incluyendo a Janet Barboza, Nilver Huarac y Félix Moreno, sentadas en una mesa en un café con bebidas y comida
Janet Barboza compartió una mesa con Nilver Huarac y Félix Moreno en un encuentro que sorprendió a sus seguidores.

Este reciente desayuno no solo reflejó la armonía entre los protagonistas, sino que también marcó una diferencia respecto a otras situaciones mediáticas donde las exparejas mantienen distancias. La decisión de Barboza de compartir este momento públicamente fue interpretada por sus seguidores como un ejemplo de madurez emocional y respeto mutuo.

¿Quién es Félix Moreno, la actual pareja de Janet Barboza?

Félix Moreno Meza es arquitecto y ejerce como jefe de proyectos en una reconocida empresa inmobiliaria. En su perfil de TikTok se describe como arquitecto y profesional de la construcción, con formación en la Universidad Nacional de Ingeniería. Moreno se ha mantenido al margen de la esfera pública y mediática, una característica que ha llamado la atención entre quienes siguen la vida personal de Barboza.

A diferencia de relaciones anteriores de la conductora, la figura de Moreno representa una nueva etapa, alejada del foco del espectáculo y centrada en el ámbito profesional. La distancia de Moreno respecto a los medios ha sido valorada positivamente por algunos seguidores de Barboza, quienes han resaltado el perfil bajo y reservado del arquitecto.

Janet Barboza y Félix Moreno
Antonella, hija de Janet Barboza y Nilver Huarac, participa en cenas familiares junto al nuevo novio de su madre, recibiendo así el visto bueno de la familia. (TikTok Félix Moreno / Janet Barboza)

En redes sociales, Félix Moreno ha compartido fotografías junto a Janet Barboza, acompañadas de mensajes de cariño. En sus publicaciones, se ha referido a la conductora como ‘Amalia’, su segundo nombre, generando interrogantes entre algunos usuarios. En una ocasión, el arquitecto aclaró que ‘Amalia’ es el nombre personal de la presentadora, despejando así cualquier duda sobre la identidad de su pareja.

La relación entre Moreno y Barboza se ha desarrollado en un entorno de apoyo mutuo y discreción, lo que ha fortalecido la imagen pública de la conductora. Este reciente encuentro familiar, donde ambos compartieron mesa con Nilver Huarac, evidenció la disposición de los protagonistas para mantener lazos sanos y constructivos en beneficio de su entorno familiar.

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