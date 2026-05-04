Rapado y con ropa blanca: así fue la extradición del Pequeño J, presunto autor del asesinato de tres mujeres en Argentina

Así se desarrolla la extradición del Pequeño J a Buenos Aires: Tony Janzen Valverde Victoriano es el presunto autor de tres asesinatos en Argentina. Latina

El presunto narcotraficante Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue trasladado en la madrugada desde el penal de Ancón II hacia Argentina, donde será recibido por las autoridades extranjeras en el aeropuerto de Ezeiza, en un operativo bajo estricta vigilancia. Vestía un traje blanco y tenía la cabeza rapada, mientras agentes de Interpol y de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo escoltaban hasta un vehículo gris que lo transportó al Grupo Aéreo N° 8 en el Callao, completando la fase final de su extradición por el triple crimen de Florencio Varela, según Latina.

El operativo de extradición de Pequeño J involucró custodios especiales y medidas de máxima seguridad, coordinadas entre las autoridades penitenciarias, Interpol y agentes antidrogas. La entrega del acusado, señalado como autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, responde a una solicitud judicial argentina efectuada tras más de siete meses de investigación y seguimiento internacional.

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Rapado y con ropa blanca: así es la extradición del Pequeño J, presunto autor del asesinato de tres mujeres en Argentina. (Foto: Latina)

El traslado de Pequeño J a Argentina recuerda mucho al operativo que se realizó para movilizar a Erick Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’, que fue tratado de forma similar luego de su llegada desde Paraguay.

El operativo para del Pequeño J consistió en un despliegue conjunto entre la policía peruana y agentes internacionales, ejecutado en la madrugada y bajo vigilancia reforzada, para cumplir la orden judicial vinculada al asesinato de tres jóvenes en Buenos Aires. El sujeto fue identificado plenamente y escoltado hasta el embarque, siempre con grilletes y chaleco especial, como dictan los protocolos de seguridad para extradiciones de alto perfil.

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Alias, 'El Monstruo' fue trasladado a la Base Naval del Callao. - Crédito: INPE

Extradición de Pequeño J por el triple crimen en Florencio Varela

De acuerdo con la justicia peruana, Valverde Victoriano será recibido por funcionarios judiciales en Argentina, donde lo espera el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. La causa lo asocia directamente a una organización narcocriminal transnacional y, en particular, a la muerte violenta de tres jóvenes ocurrida en Florencio Varela, Buenos Aires, en septiembre de 2025.

Las autoridades argentinas sostienen que el crimen fue una represalia vinculada a disputas internas por droga robada y a operaciones de tráfico de cocaína. Por este motivo, la extradición requirió una coordinación judicial y policial estrecha entre Lima y Buenos Aires, de acuerdo con fuentes oficiales recogidas por Latina.

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Sobre Valverde Victoriano pesan cargos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y liderazgo de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y el sicariato. El comunicado policial peruano señaló que la extradición fue autorizada tras rigurosos análisis de seguridad y evaluaciones técnicas entre ambos sistemas judiciales, acelerándose luego de su arresto el 30 de septiembre de 2025 y la confirmación plena de identidad.

El Pequeño J llegó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima para su traslado a Argentina. Latina

El caso que llevó a la extradición y la caída de la banda

La investigación judicial detalla que el caso comenzó el 19 de septiembre de 2025, cuando Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron tras asistir a una supuesta fiesta en Ciudad Evita. De acuerdo con el expediente, las jóvenes subieron a una Chevrolet Tracker blanca y fueron llevadas a una vivienda en la calle Chañar 702, donde fueron sometidas a golpizas, torturas y finalmente asesinadas.

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Las autopsias de los cuerpos certificaron la violencia extrema con la que se trató a las mujeres antes de su fallecimiento: mutilaciones, asfixia y heridas con arma blanca. Los cadáveres se hallaron enterrados y el vehículo fue incendiado para destruir pruebas, según la causa judicial.

El impacto del caso aumentó al conocerse que parte del crimen fue transmitida en directo por redes sociales a un grupo privado de al menos 45 personas. La justicia argentina consideró este hecho como un método de intimidación mafiosa dentro de la organización.

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Las pesquisas permitieron determinar que Valverde Victoriano escapó de Argentina hacia Bolivia con documentos falsos y después ingresó a Perú oculto en un camión de carga. Durante la búsqueda, cambió de teléfonos y tarjetas SIM para evitar rastreos, pero una comunicación con una de sus parejas fue clave para que la policía peruana y la Interpol pudieran identificarlo en el distrito de Pucusana, al sur de Lima.

La detención ocurrió en un operativo conjunto tras el bloqueo de la Panamericana Sur. Al ser arrestado, el imputado negó responsabilidad y declaró: “Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie”, según el comunicado policial citado por Latina.

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La investigación internacional llevó también al arresto de otros once imputados vinculados a la banda, con detenciones en Argentina, Bolivia y Perú. Si bien la defensa de Valverde Victoriano alega falta de pruebas directas, la justicia argentina sostiene que lideraba una organización narcocriminal con operaciones transnacionales y estructura compleja.