Perú

Rapado y con ropa blanca: así fue la extradición del Pequeño J, presunto autor del asesinato de tres mujeres en Argentina

El narcotraficante peruano sería el responsable de la tortura y asesinato de dos mujeres y una menor de edad en Argentina en septiembre del 2025. Fue detenido en Pucusana con documentación falsa

Guardar
Así se desarrolla la extradición del Pequeño J a Buenos Aires: Tony Janzen Valverde Victoriano es el presunto autor de tres asesinatos en Argentina. Latina

El presunto narcotraficante Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue trasladado en la madrugada desde el penal de Ancón II hacia Argentina, donde será recibido por las autoridades extranjeras en el aeropuerto de Ezeiza, en un operativo bajo estricta vigilancia. Vestía un traje blanco y tenía la cabeza rapada, mientras agentes de Interpol y de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo escoltaban hasta un vehículo gris que lo transportó al Grupo Aéreo N° 8 en el Callao, completando la fase final de su extradición por el triple crimen de Florencio Varela, según Latina.

El operativo de extradición de Pequeño J involucró custodios especiales y medidas de máxima seguridad, coordinadas entre las autoridades penitenciarias, Interpol y agentes antidrogas. La entrega del acusado, señalado como autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, responde a una solicitud judicial argentina efectuada tras más de siete meses de investigación y seguimiento internacional.

PUBLICIDAD

Rapado y con ropa blanca: así es la extradición del Pequeño J, presunto autor del asesinato de tres mujeres en Argentina. (Foto: Latina)
Rapado y con ropa blanca: así es la extradición del Pequeño J, presunto autor del asesinato de tres mujeres en Argentina. (Foto: Latina)

El traslado de Pequeño J a Argentina recuerda mucho al operativo que se realizó para movilizar a Erick Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’, que fue tratado de forma similar luego de su llegada desde Paraguay.

El operativo para del Pequeño J consistió en un despliegue conjunto entre la policía peruana y agentes internacionales, ejecutado en la madrugada y bajo vigilancia reforzada, para cumplir la orden judicial vinculada al asesinato de tres jóvenes en Buenos Aires. El sujeto fue identificado plenamente y escoltado hasta el embarque, siempre con grilletes y chaleco especial, como dictan los protocolos de seguridad para extradiciones de alto perfil.

PUBLICIDAD

Traslado de Erick Moreno Hernández a la Base Naval del Callao
Alias, 'El Monstruo' fue trasladado a la Base Naval del Callao. - Crédito: INPE

Extradición de Pequeño J por el triple crimen en Florencio Varela

De acuerdo con la justicia peruana, Valverde Victoriano será recibido por funcionarios judiciales en Argentina, donde lo espera el juez federal Jorge Ernesto Rodríguez. La causa lo asocia directamente a una organización narcocriminal transnacional y, en particular, a la muerte violenta de tres jóvenes ocurrida en Florencio Varela, Buenos Aires, en septiembre de 2025.

Las autoridades argentinas sostienen que el crimen fue una represalia vinculada a disputas internas por droga robada y a operaciones de tráfico de cocaína. Por este motivo, la extradición requirió una coordinación judicial y policial estrecha entre Lima y Buenos Aires, de acuerdo con fuentes oficiales recogidas por Latina.

Sobre Valverde Victoriano pesan cargos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y liderazgo de una estructura criminal dedicada al narcotráfico y el sicariato. El comunicado policial peruano señaló que la extradición fue autorizada tras rigurosos análisis de seguridad y evaluaciones técnicas entre ambos sistemas judiciales, acelerándose luego de su arresto el 30 de septiembre de 2025 y la confirmación plena de identidad.

El Pequeño J llegó al aeropuerto Jorge Chávez de Lima para su traslado a Argentina. Latina

El caso que llevó a la extradición y la caída de la banda

La investigación judicial detalla que el caso comenzó el 19 de septiembre de 2025, cuando Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) desaparecieron tras asistir a una supuesta fiesta en Ciudad Evita. De acuerdo con el expediente, las jóvenes subieron a una Chevrolet Tracker blanca y fueron llevadas a una vivienda en la calle Chañar 702, donde fueron sometidas a golpizas, torturas y finalmente asesinadas.

Las autopsias de los cuerpos certificaron la violencia extrema con la que se trató a las mujeres antes de su fallecimiento: mutilaciones, asfixia y heridas con arma blanca. Los cadáveres se hallaron enterrados y el vehículo fue incendiado para destruir pruebas, según la causa judicial.

El impacto del caso aumentó al conocerse que parte del crimen fue transmitida en directo por redes sociales a un grupo privado de al menos 45 personas. La justicia argentina consideró este hecho como un método de intimidación mafiosa dentro de la organización.

Buscan a tres chicas desaparecidas en La Matanza

Las pesquisas permitieron determinar que Valverde Victoriano escapó de Argentina hacia Bolivia con documentos falsos y después ingresó a Perú oculto en un camión de carga. Durante la búsqueda, cambió de teléfonos y tarjetas SIM para evitar rastreos, pero una comunicación con una de sus parejas fue clave para que la policía peruana y la Interpol pudieran identificarlo en el distrito de Pucusana, al sur de Lima.

La detención ocurrió en un operativo conjunto tras el bloqueo de la Panamericana Sur. Al ser arrestado, el imputado negó responsabilidad y declaró: “Me están echando la culpa nada más. Yo no he matado a nadie”, según el comunicado policial citado por Latina.

La investigación internacional llevó también al arresto de otros once imputados vinculados a la banda, con detenciones en Argentina, Bolivia y Perú. Si bien la defensa de Valverde Victoriano alega falta de pruebas directas, la justicia argentina sostiene que lideraba una organización narcocriminal con operaciones transnacionales y estructura compleja.

Temas Relacionados

Pequeño JInterpolPNPPolicía Nacional del PerúArgentinaInseguridad Ciudadanaperu-noticias

Más Noticias

Beca Bicentenario: ¿Qué dice Pronabec sobre los becarios que no retornan al Perú después de sus estudios?

Autoridades advierten que entre el 30% y el 40% de los becarios no retorna al país, lo que ha motivado la posible reincorporación de garantías y compromisos formales

Beca Bicentenario: ¿Qué dice Pronabec sobre los becarios que no retornan al Perú después de sus estudios?

¿También juntabas tapitas de plástico? Perú gana millones exportándolas a estos destinos en el mundo

La exportación de tapas de plástico sumó USD 5,57 millones en el primer bimestre, una contracción de 28,3% frente a 2025, según ADEX

¿También juntabas tapitas de plástico? Perú gana millones exportándolas a estos destinos en el mundo

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de mayo

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 4 de mayo

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

La conductora de televisión evidenció su cercanía y gran amistad con el padre de su hija en una reciente cena compartida en redes sociales

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

El cuadro ‘crema’ superó con creces al elenco de Chongoyape en Trujillo y encadenó su segunda victoria consecutiva con el ‘Coco’, quien analizó este encuentro

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

Christian Domínguez sorprende con tierno mensaje al hijo de Leonard León en su cumpleaños: “Cada logro es una gran alegría para mí”

DEPORTES

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

Maeva Orlé no seguirá en Alianza Lima: se confirma la salida de dos extranjeras tras el tricampeonato

Zé Ricardo elogió a Felipe Vizeu, pero advirtió por errores defensivos de Sporting Cristal: “En los próximos partidos no nos van a perdonar”

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro