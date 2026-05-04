DT de Juan Pablo II amenazó con irse del Perú tras expulsión de Christian Cueva ante Universitario: “Estoy muy caliente, veremos lo que pasa”

Marcelo Zuleta explotó por la tarjeta roja contra 'Aladino' contra la 'U' y puso en duda su continuidad en el cuadro de Chongoyape. (Video: L1 MAX)

La caída de Juan Pablo II por 4-1 ante Universitario de Deportes en Trujillo, correspondiente a la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, estuvo marcada por una polémica que condicionó el partido desde el inicio: Christian Cueva fue expulsado a los tres minutos, dejando a su equipo en inferioridad numérica en los primeros compases del encuentro. La decisión arbitral generó malestar tanto en el cuerpo técnico como en el plantel ‘norteño’, que ya arrastran una seguidilla de expulsiones en las últimas fechas.

El entrenador Marcelo Zuleta no ocultó su incomodidad tras el pitazo final. “Sinceramente estoy amargado porque fue un partido donde nosotros lo pensamos de una manera, pero estamos preocupados porque en tres partidos nos expulsan un jugador a los 15, 18, 20, siete minutos. Se nos hace cuesta arriba todos los partidos”, fueron sus primeras palabras en conferencia de prensa.

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El DT argentino repasó cómo esas expulsiones prematuras han condicionado el rendimiento de su equipo en los recientes compromisos. Recordó el duelo anterior contra Sport Boys, donde el elenco de Chongoyape buscó la victoria, pero nuevamente tuvo que afrontar buena parte del cotejo con un hombre menos. “Con uno menos más de la mitad del partido (…) se nos complicó”, remarcó, haciendo hincapié en la dificultad extra que representa enfrentar a equipos como la ‘U’, con plantillas más numerosas y de mayor calidad individual.

El entrenador analizó el desarrollo del partido y admitió que la expulsión de Cueva desmoronó el planteo inicial. “Se cayó toda la idea y proyecto cuando expulsaron a Christian”, sentenció. Ante la adversidad, intentó reorganizar a su equipo con un esquema 4-4-1 y buscar resistir, pero la superioridad de Universitario se reflejó en el marcador con goles rápidos y una progresiva desorganización de Juan Pablo II.

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El gol de penal de Martín Alaníz solo decoró la derrota de Juan Pablo II ante Universitario. - créditos: Liga 1

La preocupación de Marcelo Zuleta va más allá de una simple derrota. Y es que reconoció que la seguidilla de expulsiones en los últimos juegos y la imposibilidad de mantener la portería invicta en el campeonato generan un desgaste anímico y deportivo. “Tengo más de 20 años en esto y nunca me pasó”, subrayó.

En relación al siguiente compromiso, el estratega de 62 años anticipó que enfrentar a Sport Huancayo en la altura será un reto exigente para su plantel debido que, aunque han obtenido algunos buenos resultados en ese escenario, también han sufrido derrotas contundentes, por lo que la preparación mental y táctica será determinante.

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DT de Juan Pablo II sobre charla con Christian Cueva y posible salida del club

Tras el partido, Marcelo Zuleta compartió detalles de la conversación que mantuvo con Christian Cueva en los vestuarios. “Hablé un poquito con Christian, estaba amargado”, reveló.

Zuleta calificó de “locura” el hecho de que en tres de los últimos cuatro partidos su equipo haya sufrido expulsiones antes de los 20 minutos y dejó en claro que Juan Pablo II no ha recibido ayuda como muchos creen. “Les puedo asegurar que si ustedes (periodistas) miran los videos, ‘ayudín’ no tuvimos nunca”.

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En medio de su malestar, el argentino deslizó la posibilidad de tomar decisiones drásticas sobre su continuidad en el club y su estadía en Perú. “No sé si mañana voy a tomar mate a Argentina o si me quedo en Chongoyape. Estoy muy caliente. Seguramente me juntaré con la gente del club mañana (hoy) y con los jugadores, y ahí veremos lo que pasa”, manifestó.

El volante se fue expulsado en los primeros minutos de juego en la ciudad de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Declaraciones de Paolo Fuentes tras la expulsión de Christian Cueva

El impacto de la expulsión de Christian Cueva también se sintió en el vestuario. El defensor Paolo Fuentes fue uno de los primeros en manifestar el sentir del plantel tras el encuentro. “Estamos muy tristes, veníamos con la intención de sumar los tres puntos”, declaró para L1 MAX.

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Sin querer profundizar en la polémica, el ‘Gladiador’ consideró que la decisión del árbitro “termina perjudicando mucho el trabajo”, remarcando que este tipo de situaciones escapan a lo que el grupo puede controlar y que deben seguir adelante pese a la adversidad.

Sobre el episodio puntual de su compañero, Fuentes relató: “Estuve cerca de Cristian y no escuché que le faltara el respeto al árbitro. Son decisiones arbitrales y eso cambió el rumbo del partido”.

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