Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

La reciente salida de Yaco Eskenazi de La Granja VIP no solo marcó el cierre de una etapa dentro del programa, sino que dejó una escena cargada de emoción, incertidumbre y debate entre los seguidores del formato. Lo que se perfilaba como una gala de eliminación más terminó convirtiéndose en un momento clave para el reality, cuando el conductor confirmó en vivo su despedida definitiva, generando una reacción inmediata tanto en el set como en redes sociales.

La noche del 27 de abril quedó registrada como uno de los episodios más intensos del programa. En los minutos finales de la transmisión, el exchico reality tomó la palabra para oficializar lo que ya había adelantado días antes, pero que hasta ese momento no terminaba de asumirse por completo. “Esta es mi última semana en la granja”, dijo frente a cámaras, en un tono que evidenciaba la carga emocional de la decisión.

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El anuncio no solo impactó a la audiencia, sino también a su compañera de conducción, Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la confirmación. La reacción de la hija de Gisela Valcárcel reflejó el vínculo que ambos habían construido a lo largo del programa, una química televisiva que fue reconocida tanto por el público como por el equipo de producción.

Ethel Pozo se emociona y llora desconsoladamente mientras Yaco Eskenazi la abraza en un emotivo momento televisivo tras la partida del presentador de 'La Granja Vip'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de tratarse de una salida abrupta o envuelta en polémica, Yaco Eskenazi explicó que su decisión responde a un momento de crecimiento profesional y a compromisos laborales que requieren su total atención.

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“Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, declaró, dejando claro que se trata de una elección vinculada a nuevas oportunidades.

Entre esos proyectos destaca la expansión de su espectáculo ‘Yaco y el Loco’, una propuesta de entretenimiento que comparte con “Loco” Wagner y que ha comenzado a tomar fuerza con una gira más ambiciosa. Este crecimiento profesional habría sido determinante en su salida del reality, obligándolo a priorizar su agenda y replantear su permanencia en televisión.

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Yaco Eskenazi abraza a una conmovida Ethel Pozo tras su salida de La Granja Vip, mientras se prepara para nuevos proyectos junto a Loco Wagner. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles conductores

Sin embargo, más allá de las razones expuestas, su despedida estuvo marcada por la nostalgia. El conductor se mostró visiblemente afectado, al igual que quienes lo acompañaban en el set. La escena dejó en evidencia que su paso por La Granja VIP no fue solo un trabajo más, sino una experiencia significativa tanto a nivel profesional como personal.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su sorpresa y tristeza por la partida de Yaco Eskenazi, destacando su carisma, su cercanía con los participantes y la naturalidad con la que manejaba las situaciones dentro del programa. Comentarios como “no será lo mismo sin él” o “era el equilibrio perfecto” comenzaron a multiplicarse, evidenciando el impacto de su salida.

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Pero junto con la emoción, llegó también la gran pregunta: ¿quién ocupará su lugar? La incertidumbre abrió paso a una ola de especulaciones que rápidamente se apoderaron de la conversación digital. Uno de los nombres que surgió con más fuerza fue el de Adolfo Aguilar, considerado por algunos como un posible “fichaje bomba” para el reality.

Yaco Eskenazi se despide emocionado de La Granja VIP, mientras la especulación crece sobre si Adolfo Aguilar, Cristian Rivero o Kurt Villavicencio ocuparán su lugar como conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la posibilidad de que Adolfo Aguilar asuma la conducción ha generado opiniones divididas. Mientras un sector del público valora su trayectoria y experiencia en formatos televisivos, otro grupo ha manifestado críticas, señalando que su estilo podría no encajar del todo con la dinámica fresca y espontánea del programa.

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En paralelo, otro nombre que ha ganado terreno es el de Cristian Rivero, quien, según usuarios en redes, “podría calzar perfectamente” en el formato. Su experiencia en realities y su capacidad para generar conexión emocional lo posicionan como una alternativa sólida. Muchos destacan que tiene el perfil necesario para manejar tanto momentos de tensión como instancias más ligeras, una habilidad clave en un programa de convivencia.

La conversación no se detiene ahí. También ha surgido la opción de Kurt Villavicencio, conocido como “Kursito”, cuya posible incorporación ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality. Su estilo directo y su conocimiento del mundo del espectáculo podrían aportar una mirada distinta, más enfocada en el análisis y el comentario.

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Yaco Eskenazi consuela a Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas tras la emotiva despedida del conductor de La Granja Vip, generando un debate en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de ver a Kurt Villavicencio “haciendo las conexiones” ha sido bien recibida por quienes buscan un giro en la conducción del programa. Su capacidad para manejar el “tejemaneje” mediático podría añadir una capa adicional de contenido, aunque también representa una apuesta más arriesgada frente a opciones tradicionales.

Mientras tanto, la producción de La Granja VIP mantiene el hermetismo respecto a la decisión final. Esta falta de confirmación ha contribuido a mantener el tema en tendencia, alimentando la expectativa y el debate entre los seguidores.

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La emotiva despedida de Yaco Eskenazi de 'La Granja Vip' genera especulaciones sobre su sucesor, con Adolfo Aguilar, Kurt Villavicencio y Cristian Rivero como posibles conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)