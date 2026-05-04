Perú

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

El conductor anunció en vivo su salida para enfocarse en nuevos proyectos, dejando incertidumbre en el reality de convivencia que conducía junto a Ethel Pozo

Guardar
El conductor Yaco Eskenazi se despidió entre lágrimas del reality 'La Granja VIP'. En un emotivo discurso, agradeció a la producción y a su compañera Ethel Pozo, quien no pudo evitar emocionarse.

La reciente salida de Yaco Eskenazi de La Granja VIP no solo marcó el cierre de una etapa dentro del programa, sino que dejó una escena cargada de emoción, incertidumbre y debate entre los seguidores del formato. Lo que se perfilaba como una gala de eliminación más terminó convirtiéndose en un momento clave para el reality, cuando el conductor confirmó en vivo su despedida definitiva, generando una reacción inmediata tanto en el set como en redes sociales.

La noche del 27 de abril quedó registrada como uno de los episodios más intensos del programa. En los minutos finales de la transmisión, el exchico reality tomó la palabra para oficializar lo que ya había adelantado días antes, pero que hasta ese momento no terminaba de asumirse por completo. “Esta es mi última semana en la granja”, dijo frente a cámaras, en un tono que evidenciaba la carga emocional de la decisión.

PUBLICIDAD

El anuncio no solo impactó a la audiencia, sino también a su compañera de conducción, Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar la confirmación. La reacción de la hija de Gisela Valcárcel reflejó el vínculo que ambos habían construido a lo largo del programa, una química televisiva que fue reconocida tanto por el público como por el equipo de producción.

Yaco Eskenazi, con chaqueta azul, abraza a Ethel Pozo, vestida de verde con lentejuelas, quien llora mientras ambos sostienen micrófonos en un escenario de televisión.
Ethel Pozo se emociona y llora desconsoladamente mientras Yaco Eskenazi la abraza en un emotivo momento televisivo tras la partida del presentador de 'La Granja Vip'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de tratarse de una salida abrupta o envuelta en polémica, Yaco Eskenazi explicó que su decisión responde a un momento de crecimiento profesional y a compromisos laborales que requieren su total atención.

PUBLICIDAD

Por temas personales, temas de trabajo y de tiempo y de cosas con las que tengo que cumplir, que no pensé que se me iban a dar de esa manera... he tenido que tomar esta difícil decisión”, declaró, dejando claro que se trata de una elección vinculada a nuevas oportunidades.

Entre esos proyectos destaca la expansión de su espectáculo ‘Yaco y el Loco’, una propuesta de entretenimiento que comparte con “Loco” Wagner y que ha comenzado a tomar fuerza con una gira más ambiciosa. Este crecimiento profesional habría sido determinante en su salida del reality, obligándolo a priorizar su agenda y replantear su permanencia en televisión.

Dos paneles. Izquierda: Yaco Eskenazi abraza a Ethel Pozo, quien llora en un set de TV. Derecha: Yaco Eskenazi da la mano a Loco Wagner en un estudio.
Yaco Eskenazi abraza a una conmovida Ethel Pozo tras su salida de La Granja Vip, mientras se prepara para nuevos proyectos junto a Loco Wagner. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Posibles conductores

Sin embargo, más allá de las razones expuestas, su despedida estuvo marcada por la nostalgia. El conductor se mostró visiblemente afectado, al igual que quienes lo acompañaban en el set. La escena dejó en evidencia que su paso por La Granja VIP no fue solo un trabajo más, sino una experiencia significativa tanto a nivel profesional como personal.

La reacción del público no se hizo esperar. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su sorpresa y tristeza por la partida de Yaco Eskenazi, destacando su carisma, su cercanía con los participantes y la naturalidad con la que manejaba las situaciones dentro del programa. Comentarios como “no será lo mismo sin él” o “era el equilibrio perfecto” comenzaron a multiplicarse, evidenciando el impacto de su salida.

Pero junto con la emoción, llegó también la gran pregunta: ¿quién ocupará su lugar? La incertidumbre abrió paso a una ola de especulaciones que rápidamente se apoderaron de la conversación digital. Uno de los nombres que surgió con más fuerza fue el de Adolfo Aguilar, considerado por algunos como un posible “fichaje bomba” para el reality.

Yaco Eskenazi abraza a una mujer en el escenario de La Granja VIP; debajo, se muestran retratos de Adolfo Aguilar, Cristian Rivero y Kurt Villavicencio.
Yaco Eskenazi se despide emocionado de La Granja VIP, mientras la especulación crece sobre si Adolfo Aguilar, Cristian Rivero o Kurt Villavicencio ocuparán su lugar como conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la posibilidad de que Adolfo Aguilar asuma la conducción ha generado opiniones divididas. Mientras un sector del público valora su trayectoria y experiencia en formatos televisivos, otro grupo ha manifestado críticas, señalando que su estilo podría no encajar del todo con la dinámica fresca y espontánea del programa.

En paralelo, otro nombre que ha ganado terreno es el de Cristian Rivero, quien, según usuarios en redes, “podría calzar perfectamente” en el formato. Su experiencia en realities y su capacidad para generar conexión emocional lo posicionan como una alternativa sólida. Muchos destacan que tiene el perfil necesario para manejar tanto momentos de tensión como instancias más ligeras, una habilidad clave en un programa de convivencia.

La conversación no se detiene ahí. También ha surgido la opción de Kurt Villavicencio, conocido como “Kursito”, cuya posible incorporación ha despertado curiosidad entre los seguidores del reality. Su estilo directo y su conocimiento del mundo del espectáculo podrían aportar una mirada distinta, más enfocada en el análisis y el comentario.

Un hombre en traje oscuro abraza a una mujer con un vestido de lentejuelas burdeos. Ella llora con la cabeza apoyada en su hombro. Fondo de estudio televisivo.
Yaco Eskenazi consuela a Ethel Pozo, quien no pudo contener las lágrimas tras la emotiva despedida del conductor de La Granja Vip, generando un debate en redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea de ver a Kurt Villavicencio “haciendo las conexiones” ha sido bien recibida por quienes buscan un giro en la conducción del programa. Su capacidad para manejar el “tejemaneje” mediático podría añadir una capa adicional de contenido, aunque también representa una apuesta más arriesgada frente a opciones tradicionales.

Mientras tanto, la producción de La Granja VIP mantiene el hermetismo respecto a la decisión final. Esta falta de confirmación ha contribuido a mantener el tema en tendencia, alimentando la expectativa y el debate entre los seguidores.

Collage de cuatro fotos: a la izquierda, Yaco Eskenazi abrazando a una mujer llorando; a la derecha, retratos de Adolfo Aguilar, Kurt Villavicencio y Cristian Rivero.
La emotiva despedida de Yaco Eskenazi de 'La Granja Vip' genera especulaciones sobre su sucesor, con Adolfo Aguilar, Kurt Villavicencio y Cristian Rivero como posibles conductores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temas Relacionados

Yaco EskenaziKurt VillavicencioLa Granja VIPCristian RiveroAdolfo Aguilarperu-entretenimiento

Más Noticias

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

La participante del reality relató el profundo impacto emocional que le generaron las confesiones del futbolista por su deslealtad

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

Qué se celebra el 4 de mayo en el Perú: huellas profundas en la política, la cultura y la memoria nacional

Distintos episodios ocurridos en esta fecha reflejan la diversidad de protagonistas y momentos que han marcado la evolución de la identidad y las instituciones peruanas a lo largo de su historia

Qué se celebra el 4 de mayo en el Perú: huellas profundas en la política, la cultura y la memoria nacional

Hija de 'Pompinchú', Rosa González Mendoza, es retirada del velorio tras acalorada discusión: "¿Qué quieren, hacer más show?"

La despedida del querido comediante Alfonso González Mendoza estuvo marcada por un inesperado enfrentamiento entre su hija Rosa y otra asistente, sorprendiendo a los presentes

Hija de 'Pompinchú', Rosa González Mendoza, es retirada del velorio tras acalorada discusión: "¿Qué quieren, hacer más show?"

Christian Domínguez sorprende con tierno mensaje al hijo de Leonard León en su cumpleaños: “Cada logro es una gran alegría para mí”

El cantante expresó su amor y orgullo por el menor, a quien considera como un hijo más, generando miles de reacciones en redes sociales

Christian Domínguez sorprende con tierno mensaje al hijo de Leonard León en su cumpleaños: “Cada logro es una gran alegría para mí”

Renato Rossini Jr. en problemas tras revelar mensaje secreto de Diego Chávarri a Gabriela Herrera, ¿rompió las reglas de ‘La Granja VIP’?

El regreso de Renato Rossini Jr. al reality estuvo marcado por polémica al ventilar detalles que solo pudo conocer fuera del reality, algo que ya le costó una sanción a Pati Lorena

Renato Rossini Jr. en problemas tras revelar mensaje secreto de Diego Chávarri a Gabriela Herrera, ¿rompió las reglas de ‘La Granja VIP’?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

El dardo del cardenal Carlos Castillo a López Aliaga: “No puede ser que haya cristianos que digan ‘mátalo’ o los ajos que hemos escuchado”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

Pamela López confiesa que rechazó a Christian Cueva tras múltiples infidelidades: “No quería que me toque”

Hija de 'Pompinchú', Rosa González Mendoza, es retirada del velorio tras acalorada discusión: "¿Qué quieren, hacer más show?"

Christian Domínguez sorprende con tierno mensaje al hijo de Leonard León en su cumpleaños: “Cada logro es una gran alegría para mí”

Renato Rossini Jr. en problemas tras revelar mensaje secreto de Diego Chávarri a Gabriela Herrera, ¿rompió las reglas de ‘La Granja VIP’?

‘El Diablo Viste la Moda 2’, el adiós de Yaco Eskenazi de ‘La Granja VIP’ y la muerte de ‘Pompinchú’: Las noticias del espectáculo que marcaron la semana

DEPORTES

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

El emoción de Esmeralda Sánchez tras lograr el tricampeonato con Alianza Lima: “Estoy muy orgullosa de las chicas”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Teófilo Cubillas le hizo sincero pedido a Facundo Morando en entrevista tras tricampeonato de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas