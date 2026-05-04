Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, advirtió que sin seguridad jurídica ni estabilidad política será imposible atraer la inversión que la Macrorregión Centro necesita. - Crédito: Confiep

El presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata Ríos, afirmó que no existen pruebas que permitan sostener la existencia de un supuesto “fraude electoral” en la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril. Una postura que no solo lo enfrenta con el principal promotor de esta idea, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular; sino que también con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios, que apoya la narrativa del “fraude” y exigía nuevas elecciones.

Durante una entrevista en Punto Final, el representante del gremio empresarial reconoció la presencia de irregularidades en el desarrollo de las elecciones, pero que estas tendrían como origen una gestión deficiente al interior de la ONPE y no a una manipulación intencional de los resultados.

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“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Han habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, indicó en el programa periodístico.

Representante de la CONFIEP indicó que no existen pruebas sobre la existencia de un supuesto "fraude" electoral. REUTERS/Angela Ponce

La postura de Zapata Ríos coincide con la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que anunció la ejecución de una auditoría informática integral sobre el sistema electoral con participación de expertos nacionales e internacionales, de acuerdo con lo informado por el organismo a Latina.

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El dirigente aseguró que la auditoría es necesaria para disipar las actuales dudas y restablecer la confianza de la ciudadanía tras los comicios.

Crítica a la ONPE

El titular de la confederación empresarial no solo se limitó a criticar la gestión de la ONPE durante las elecciones y que generó retraso en la apertura de las mesas de votación, sino que también criticó la respuesta de la institución ante las acusaciones de fraude.

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Zapata Ríos llamó a la ONPE a informar de manera más activa y realizar conferencias de prensa regulares para contrarrestar la narrativa sobre un presunto fraude. Según el líder empresarial, el organismo electoral tendría que presentarse “si no es todos los días, por lo menos cada dos o tres días, explicando cada situación que se presenta” para mantener la confianza de la ciudadanía.

Además, el presidente de la CONFIEP pidió a los sectores políticos mantener la calma y evitar declaraciones que agraven la tensión democrática. Destacó la importancia de que cualquier irregularidad sea investigada de acuerdo con la ley, sin emitir veredictos anticipados que puedan afectar la institucionalidad del proceso.

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Rafael López Aliaga pide no proclamar resultados

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, exigió al Jurado Nacional de Elecciones no proclamar resultados finales de las elecciones 2026 hasta concluir una auditoría informática integral. El pedido, formalizado el 3 de mayo y firmado por su defensa legal, sostiene que la proclamación sin revisión restaría validez ciudadana y respaldo institucional.

Entre los argumentos, Wilber Medina Barcena, abogado de López Aliaga, invocó el Artículo 176° de la Constitución y describió una “grave crisis” por presunto “direccionamiento” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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El escrito resalta que la transparencia debe garantizarse antes de legitimar resultados. La parte central exige que, en 24 horas, el JNE informe el cronograma de la auditoría y habilite la veeduría independiente: “de no cumplirse estas exigencias, los actos del pleno buscarían ocultar vicios de legalidad”.