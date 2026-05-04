Perú

Presidente de la Confiep rechaza la existencia de un supuesto “fraude” en las elecciones 2026 y pidió frenar esta narrativa

Jorge Zapata Ríos, representante del gremio empresarial, afirmó que la ONPE debería ser más activo para detener a las voces que promueven la existencia de un “fraude”

Guardar
Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confiep
El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, advirtió que sin seguridad jurídica ni estabilidad política será imposible atraer la inversión que la Macrorregión Centro necesita. - Crédito: Confiep

El presidente de la CONFIEP, Jorge Zapata Ríos, afirmó que no existen pruebas que permitan sostener la existencia de un supuesto “fraude electoral” en la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril. Una postura que no solo lo enfrenta con el principal promotor de esta idea, Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia por Renovación Popular; sino que también con el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Raúl Barrios, que apoya la narrativa del “fraude” y exigía nuevas elecciones.

Durante una entrevista en Punto Final, el representante del gremio empresarial reconoció la presencia de irregularidades en el desarrollo de las elecciones, pero que estas tendrían como origen una gestión deficiente al interior de la ONPE y no a una manipulación intencional de los resultados.

PUBLICIDAD

“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Han habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, indicó en el programa periodístico.

Representante de la CONFIEP indicó que no existen pruebas sobre la existencia de un supuesto "fraude" electoral. REUTERS/Angela Ponce
Representante de la CONFIEP indicó que no existen pruebas sobre la existencia de un supuesto "fraude" electoral. REUTERS/Angela Ponce

La postura de Zapata Ríos coincide con la reciente decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que anunció la ejecución de una auditoría informática integral sobre el sistema electoral con participación de expertos nacionales e internacionales, de acuerdo con lo informado por el organismo a Latina.

PUBLICIDAD

El dirigente aseguró que la auditoría es necesaria para disipar las actuales dudas y restablecer la confianza de la ciudadanía tras los comicios.

Crítica a la ONPE

El titular de la confederación empresarial no solo se limitó a criticar la gestión de la ONPE durante las elecciones y que generó retraso en la apertura de las mesas de votación, sino que también criticó la respuesta de la institución ante las acusaciones de fraude.

Zapata Ríos llamó a la ONPE a informar de manera más activa y realizar conferencias de prensa regulares para contrarrestar la narrativa sobre un presunto fraude. Según el líder empresarial, el organismo electoral tendría que presentarse “si no es todos los días, por lo menos cada dos o tres días, explicando cada situación que se presenta” para mantener la confianza de la ciudadanía.

Imagen AE3GMKUXHVESJJHF5V4PQIGDZI

Además, el presidente de la CONFIEP pidió a los sectores políticos mantener la calma y evitar declaraciones que agraven la tensión democrática. Destacó la importancia de que cualquier irregularidad sea investigada de acuerdo con la ley, sin emitir veredictos anticipados que puedan afectar la institucionalidad del proceso.

Rafael López Aliaga pide no proclamar resultados

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, exigió al Jurado Nacional de Elecciones no proclamar resultados finales de las elecciones 2026 hasta concluir una auditoría informática integral. El pedido, formalizado el 3 de mayo y firmado por su defensa legal, sostiene que la proclamación sin revisión restaría validez ciudadana y respaldo institucional.

Entre los argumentos, Wilber Medina Barcena, abogado de López Aliaga, invocó el Artículo 176° de la Constitución y describió una “grave crisis” por presunto “direccionamiento” de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El escrito resalta que la transparencia debe garantizarse antes de legitimar resultados. La parte central exige que, en 24 horas, el JNE informe el cronograma de la auditoría y habilite la veeduría independiente: “de no cumplirse estas exigencias, los actos del pleno buscarían ocultar vicios de legalidad”.

Temas Relacionados

ConfiepONPEJNERafael López AliagaRenovación Popularperu-politica

Más Noticias

Del tricampeonato con Alianza Lima al reto brasileño: el adiós de Facundo Morando tras un ciclo histórico en el Perú

El entrenador argentino rompió en llanto al recibir el pedido de la hinchada para que continúe en el club, pero su etapa llegó a su fin: Cenaida Uribe confirmó su salida tras la nueva conquista del título ante San Martín

Del tricampeonato con Alianza Lima al reto brasileño: el adiós de Facundo Morando tras un ciclo histórico en el Perú

Capitán millonario de la PNP investigado por “cambiazo” de oro responde sobre su fortuna: “en dos horas vendes 400 mil dólares”

El capitán Román Vallejos Castillo aseguró que el origen de los S/ 31 millones en su cuenta bancaria es por su empresa dedicada a la compra y venta de vehículos

Capitán millonario de la PNP investigado por “cambiazo” de oro responde sobre su fortuna: “en dos horas vendes 400 mil dólares”

Se filtró lo que le dijo Christian Cueva al árbitro para expulsarlo en Universitario vs Juan Pablo II: “No le insultó”

El periodista Gustavo Peralta dio a conocer la frase que soltó el mediocampista peruano a Jordi Espinoza para ver la tarjeta roja. También reveló que ambos se encontraron después del partido

Se filtró lo que le dijo Christian Cueva al árbitro para expulsarlo en Universitario vs Juan Pablo II: “No le insultó”

Crimen de Alexander Vinces: imágenes revelan la ruta de escape de los sicarios del profesor de artes marciales

Más que un campeón en el ring, Alexander Vinces fue un líder en su comunidad. Amigos y familiares recuerdan el sudamericano de lucha libre en el mundo deportivo

Crimen de Alexander Vinces: imágenes revelan la ruta de escape de los sicarios del profesor de artes marciales

Sin dato ni trato, todo sale barato: Perú y un revolucionario plan para que sus agricultores no pierdan sembrando todos lo mismo

MIDAGRI desarrollará la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra del 4 al 31 de mayo, con foco en planificar 23 cultivos angulares de la campaña 2026/2027. ¿Cuáles son?

Sin dato ni trato, todo sale barato: Perú y un revolucionario plan para que sus agricultores no pierdan sembrando todos lo mismo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

Presidente José Balcázar: compra de los F-16 “fue a dedo” y el próximo gobierno puede “convalidarla o no”

JNE aclara que Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, no lidera ni participa en auditoría de la primera vuelta electoral

PNP detuvo en Ucayali al hermano del congresista Elvis Vergara usando vehículo oficial del MTC con propaganda política

Cronograma de elección del nuevo jefe de la ONPE: fechas, evaluaciones y cuándo se conocerá al reemplazo de Corvetto

Presidenta de la JNJ se reunió con exmilitar que denuncia fraude sin pruebas luego de la salida de Piero Corvetto

ENTRETENIMIENTO

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

Nelly Rossinelli muestra a su hijo de 16 años pilotando un avión y expresa su orgullo: “Estoy viendo crecer a un hombre bueno”

El último adiós a Pompinchú: cómico ambulante Alonso Gonzales Mendoza fue despedido por familiares y seguidores

Janet Barboza sorprende al reunir a Nilver Huarac y su actual pareja Félix Moreno

Magaly Medina y Sheyla Rojas juntas en México: celebran cumpleaños de Alfredo Zambrano y disfrutan concierto de Grupo Firme

Yaco Eskenazi deja ‘La Granja VIP’ y desata polémica: Kurt Villavicencio, Cristian Rivero y Adolfo Aguilar suenan como reemplazos

DEPORTES

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

“Te piden que te quedes”: el llanto de Facundo Morando tras tricampeonato con Alianza Lima y la incertidumbre sobre su futuro

Premiación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: con Maeva Orlé como MVP, todas las jugadoras que fueron galardonadas

Alianza Lima tricampeón de la Liga Peruana de Vóley 2026: resumen del triunfazo 3-2 en el ‘extra game’ final ante San Martín

DT de Juan Pablo II amenazó con irse del Perú tras expulsión de Christian Cueva ante Universitario: “Estoy muy caliente, veremos lo que pasa”