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Jorge Araujo hizo firme confesión sobre la recuperación de Universitario tras goleada sobre Juan Pablo II: “Hay hambre de seguir compitiendo”

El cuadro ‘crema’ superó con creces al elenco de Chongoyape en Trujillo y encadenó su segunda victoria consecutiva con el ‘Coco’, quien analizó este encuentro

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El técnico de la 'U' opinó del triunfo de su equipo en Trujillo contra el elenco de Chongoyape. (Video: Jax Latin Media)

Universitario de Deportes logró un triunfo revitalizador tras golear 4-1 a Juan Pablo II en Trujillo, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este resultado no solo permitió a la ‘U’ sumar tres puntos, sino que sirvió para que el plantel recupere la confianza de cara a los próximos retos, en un momento clave de la temporada.

Bajo esa premisa, Jorge Araujo analizó el rendimiento de sus dirigidos y se mostró satisfecho por la respuesta colectiva con la presencia de Miguel Silveira y Héctor Fértoli. “Importante los jugadores que ingresaron en esta oportunidad de inicio, sabemos y pensamos que todos entrenan como titulares, entonces no había que hacer la excepción en este día”, expresó en conferencia de prensa.

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El técnico peruano reconoció que la rotación fue necesaria para administrar esfuerzos en el mediocampo y otras zonas del campo. El estratega afirmó que la calidad del plantel le permitió realizar cambios sin perder solidez, ya que quienes entraron lo hicieron “bien” y confirmaron el buen ambiente competitivo interno.

De la misma manera, ‘Coco’ no esquivó el análisis sobre el irregular comienzo que tuvo Universitario. “Nosotros hablamos inmediatamente que somos los primeros autocríticos para poder salir de una situación negativa”, indicó. Según su visión, el grupo ha sabido mantener la humildad tras las victorias y aprender rápidamente de las derrotas, lo que ha sido clave en el proceso de recuperación.

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Miguel Silveira y Héctor Fértoli fueron titulares en Universitario ante Juan Pablo II en Trujillo. - créditos: Universitario
Miguel Silveira y Héctor Fértoli fueron titulares en Universitario ante Juan Pablo II en Trujillo. - créditos: Universitario

En las últimas fechas, el cuadro ‘crema’ ha mostrado una contundencia ofensiva que se traduce en 12 goles anotados en los últimos cuatro partidos. Para el DT, este cambio ha sido fundamental para la mejora del equipo. “Ese es el cambio que ha tenido el equipo en el sentido que tienen hambre de seguir compitiendo. Sabemos que el próximo partido es lo más importante”, sostuvo.

El propio Araujo envió un mensaje directo a la afición de Universitario, que acompañó masivamente al equipo en Trujillo. “Agradecimiento total. Nos sentimos locales desde que pisamos Trujillo, el equipo lo siente. El resultado también se les dedica a ellos porque nos han acompañado de principio a fin y seguramente no van a parar hasta que pisemos el avión”, afirmó. El apoyo de la hinchada, sostuvo, fue un factor determinante para fortalecer el ánimo del plantel.

Jorge Araujo sobre Edison Flores y su regreso al gol en Universitario

La jornada en Trujillo tuvo como uno de sus puntos destacados el regreso al gol de Edison Flores, una de las figuras más queridas por la hinchada ‘merengue’. Consultado sobre el atacante, Jorge Araujo no dudó en resaltar su trabajo y compromiso.

Lo de Flores es parecido a lo de Valera. Son jugadores importantes para el equipo, que siempre están en busca del gol; que se le abra a uno la posibilidad nos alegra porque para eso trabaja”, precisó.

El entrenador de 46 años explicó que el ‘Orejas’ “cuando está de cara al arco finaliza un montón”, y celebró que su esfuerzo se haya visto recompensado con un tanto en un momento clave para el grupo.

El cuadro 'crema' goleó 4-1 en la ciudad de Trujillo por la jornada 13 - Crédito: L1MAX.

Jorge Araujo sobre duelo de Universitario ante Coquimbo Unido

Con el resultado favorable en el bolsillo, Universitario ya piensa en su próximo desafío: el choque ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. Para el técnico, la consigna es clara: pasar rápido la página y enfocarse en lo que viene.

“Hay que pasar la página rápidamente, sabemos que cada triunfo, cada partido que va pasando vemos que pasó rápido la página. Sacar conclusiones positivas, sabiendo qué se puede mejorar y sabiendo que lo más importante es el partido que viene”, manifestó.

‘Coco’ fue enfático al señalar que el encuentro frente al conjunto chileno será tomado como una “final”. El plantel trabajará con “cabeza fría”, convencido de que tiene los argumentos para competir y buscar un resultado positivo en el certamen continental.

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