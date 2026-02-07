Perú

Proyección del precio del dólar: Este es el valor que espera el mercado para fin de 2026

El dólar cerró con alza en la última sesión cambiaria del BCRP, pero solo fue un aumento ligero. ¿Cómo ve el mercado que cierre el tipo de cambio este año?

Guardar
El precio del dólar aún
El precio del dólar aún está bajo. ¿A cuánto estaría al fin del 2026? - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Hasta enero, el mercado peruano veía que el precio del dólar cerraría en un valor mucho mayor al que se venía depreciando la moneda estadounidense.

Pero tras la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado cambiaron. ¿A cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026 ahora?

  • Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)
  • Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)
  • Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).
Así ve el tipo de
Así ve el tipo de cambio el mercado al fin del 2026 y 2027. - Crédito Captura del BCRP

Precio del dólar en 2026

Como se sabe, las respuestas a la encuesta macroeconómica fueron dadas considerando enero como un mes de baja del dólar. Por lo que la visión del mercado ha proyectado un dólar menor a la opinión que se dio en meses anteriores. Sin embargo, esto podría cambiar frente a la subida del dólar del 30 de enero, y al último cierre de la moneda, ahora con una ligera alza y ubicándose a S/ 3,3590.

Así, en su último Informe de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: Enero 2026, el Banco Central de Reserva recoje las opiniones sobre el tipo de cambio de actores del mercado peruano. Para fines del 2026, se cree que el dólar ya casi no subirá.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró el informe del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre.

La proyección del dólar no
La proyección del dólar no es "a ciencia cierta". Es lo que espera el mercado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Renato Pajuelo/Freepik

¿Y en 2027?

La encuesta también revela el tipo de cambio esperado para el 2027 por el mercado, integrado por analistas económicos, empresas del sistema financiero y las no financieras. “Para fines de 2027, se espera que esta variable se ubique entre S/ 3,40 y S/ 3,50 por dólar”, aclara el BCRP. Al detalle:

  • Analistas económicos: S/ 3,40 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre)
  • Sistema financiero: S/ 3,40 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)
  • Empresas no financieras: S/ 3,50 (proyección fue de S/ 3,60 en diciembre).

“La expectativa de tipo de cambio a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/ 3,44 por dólar en diciembre a S/ 3,37 por dólar en enero”, analizó también el informe del BCRP en base a las la encuesta realizada.

Esto no quita que el
Esto no quita que el precio del dólar pueda subir en la primera mitad del año para luego volver a bajar, sobre todo frente a las elecciones de abril. - Crédito Andina

BCRP sobre el precio del dólar

Asimismo, en el último informe del BCRP, esta entidad comenta sobre el movimiento de la última semana del tipo de cambio.

“El índice del dólar se incrementó 1,2 por ciento luego de la difusión de indicadores positivos de actividad de manufactura y servicios que reduce la posibilidad de un recorte de tasas en el corto plazo. Destaca la apreciación frente al euro (1,3 por ciento) y frente al yen (2,2 por ciento). En enero, el índice del dólar se redujo 1,4 por ciento”, explicó.

Temas Relacionados

precio del dólardólar en PerúBCRPperu-economia

Más Noticias

Miguel Arce expone conflicto con Magaly Medina en Latina tras la difusión de audios privados: “Le levantaron el programa”

El actor aseguró que sus audios personales se usaron sin permiso en el programa de espectáculos y que, tras su reclamo, el espacio fue levantado el mismo día.

Miguel Arce expone conflicto con

Colectivo LGBTQ realizó plantón en Barranco contra comentarios de Johanna San Miguel y exige disculpas: “La transfobia mata”

Activistas y representantes de la comunidad se manifestaron en Barranco, reclamando una retractación de la conductora por sus declaraciones sobre las mujeres trans y advirtiendo sobre el impacto de los discursos de odio.

Colectivo LGBTQ realizó plantón en

Johanna San Miguel rompe el silencio tras protesta de mujeres trans y agradece a público por asistir a su show

La actriz se pronunció por primera vez sobre la manifestación realizada en su contra tras comentarios relacionados con la comunidad trans. La protesta tuvo lugar en los exteriores del local donde se encontraba presentando su espectáculo.

Johanna San Miguel rompe el

SUNAT embargará fondos en cuentas de detracción a personas naturales y empresas con deudas tributarias exigibles

El Gobierno de Perú aprobó el Decreto Legislativo N° 1713 que habilita el embargo automático de fondos en cuentas de detracciones por deudas tributarias vencidas

SUNAT embargará fondos en cuentas

Adiós al papel: pasajeros del Aeropuerto Jorge Chávez solo recibirán comprobantes electrónicos por estos servicios

Una medida publicada recientemente busca reemplazar los documentos impresos por comprobantes electrónicos, pero solo para servicios específicos. ¿Incluye a la TUUA?

Adiós al papel: pasajeros del
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bienes de Mario Vizcarra y

Bienes de Mario Vizcarra y su hermano César fueron embargados por presunta colusión en caso “Los Saqueadores de Ilabaya”

JEE acepta renuncia de Rossana Urrutia, vinculada a Miguel del Castillo, a su candidatura al Parlamento Andino

Partido de César Acuña destinó S/ 349 mil de la franja electoral a medio vinculado a la Universidad César Vallejo

Desaprobación de José Jerí se dispara y sube alrededor de 20 puntos en un mes, según dos encuestas

Pablo Sánchez apela su no ratificación como fiscal supremo: Estos son sus argumentos contra la decisión de la JNJ

ENTRETENIMIENTO

Miguel Arce expone conflicto con

Miguel Arce expone conflicto con Magaly Medina en Latina tras la difusión de audios privados: “Le levantaron el programa”

Colectivo LGBTQ realizó plantón en Barranco contra comentarios de Johanna San Miguel y exige disculpas: “La transfobia mata”

Johanna San Miguel rompe el silencio tras protesta de mujeres trans y agradece a público por asistir a su show

Miguel Arce y Suheyn Cipriani prometen no defraudar a Magaly Medina con ‘Esto sí es amor’: “Le dejaremos un buen colchón”

Los Mirlos sorprende al lanzar proyecto global con Bomba Estéreo, Rubén Albarrán, 311 y Guaynaa

DEPORTES

Universitario vs Cusco FC EN

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Luis Ramos levanta la mano tras su recuperación en Alianza Lima: “Me encuentro al 100% y espero tener más minutos”

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Dónde ver Universitario vs Cusco FC HOY: canal tv online del partidazo por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026