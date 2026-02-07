Proyección del precio del dólar: Este es el valor que espera el mercado para fin de 2026

El precio del dólar aún está bajo. ¿A cuánto estaría al fin del 2026? - Crédito Andina/Vidal Tarqui

Hasta enero, el mercado peruano veía que el precio del dólar cerraría en un valor mucho mayor al que se venía depreciando la moneda estadounidense.

Pero tras la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado cambiaron. ¿A cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026 ahora?

Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)

Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)

Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).

Así ve el tipo de cambio el mercado al fin del 2026 y 2027. - Crédito Captura del BCRP

Precio del dólar en 2026

Como se sabe, las respuestas a la encuesta macroeconómica fueron dadas considerando enero como un mes de baja del dólar. Por lo que la visión del mercado ha proyectado un dólar menor a la opinión que se dio en meses anteriores. Sin embargo, esto podría cambiar frente a la subida del dólar del 30 de enero, y al último cierre de la moneda, ahora con una ligera alza y ubicándose a S/ 3,3590.

Así, en su último Informe de la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas: Enero 2026, el Banco Central de Reserva recoje las opiniones sobre el tipo de cambio de actores del mercado peruano. Para fines del 2026, se cree que el dólar ya casi no subirá.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró el informe del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre.

La proyección del dólar no es "a ciencia cierta". Es lo que espera el mercado. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Renato Pajuelo/Freepik

¿Y en 2027?

La encuesta también revela el tipo de cambio esperado para el 2027 por el mercado, integrado por analistas económicos, empresas del sistema financiero y las no financieras. “Para fines de 2027, se espera que esta variable se ubique entre S/ 3,40 y S/ 3,50 por dólar”, aclara el BCRP. Al detalle:

Analistas económicos: S/ 3,40 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre)

Sistema financiero: S/ 3,40 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)

Empresas no financieras: S/ 3,50 (proyección fue de S/ 3,60 en diciembre).

“La expectativa de tipo de cambio a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/ 3,44 por dólar en diciembre a S/ 3,37 por dólar en enero”, analizó también el informe del BCRP en base a las la encuesta realizada.

Esto no quita que el precio del dólar pueda subir en la primera mitad del año para luego volver a bajar, sobre todo frente a las elecciones de abril. - Crédito Andina

BCRP sobre el precio del dólar

Asimismo, en el último informe del BCRP, esta entidad comenta sobre el movimiento de la última semana del tipo de cambio.

“El índice del dólar se incrementó 1,2 por ciento luego de la difusión de indicadores positivos de actividad de manufactura y servicios que reduce la posibilidad de un recorte de tasas en el corto plazo. Destaca la apreciación frente al euro (1,3 por ciento) y frente al yen (2,2 por ciento). En enero, el índice del dólar se redujo 1,4 por ciento”, explicó.