Extradición del ‘Pequeño J’ de Perú a Argentina: los procedimientos finales para entregar al presunto autor de triple feminicidio

A las 4:37 de la mañana de este lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú concretó la entrega de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’ , a agentes de Interpol para su extradición a Argentina, donde enfrentará cargos como presunto autor intelectual del triple homicidio de tres jóvenes en la provincia de Buenos Aires. La operación, que contó con un fuerte dispositivo de seguridad, puso fin a un proceso iniciado tras la captura de Valverde en septiembre pasado en la localidad peruana de Pucusana.
El despliegue comenzó en las instalaciones del penal Ancón II, donde ‘Pequeño J’ se encontraba detenido. Agentes de Interpol le colocaron un chaleco y grilletes antes de abordar una unidad vehicular gris. Vestido completamente de blanco y con la cabeza rapada, Valverde mantuvo una expresión seria e indiferente.
‘Pequeño J’ llegó al aeropuerto Jorge Chávez
El convoy recorrió alrededor de veinte minutos hasta llegar al Grupo Aéreo Número 8, en el Callao, donde un contingente policial integrado por la Policía Nacional del Perú, el grupo SUAT y el GRECCO se desplegó en la zona. El traslado incluyó una escala en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, donde Valverde fue presentado ante Migraciones debido a la falta de pasaporte vigente. El procedimiento migratorio fue uno de los últimos requisitos antes de ponerlo a disposición de la Dirección de Aviación Policial.
Los pasos que siguen tras la llegada a Argentina
Las autoridades prevén que 'Pequeño J’ llegue a territorio argentino cerca de las diez de la mañana, donde será recibido por personal judicial y policial. Está previsto que preste declaración indagatoria en las próximas horas, instancia en la que deberá responder por las acusaciones de homicidio agravado.
Según el reporte de Latina Noticias, la investigación continuará bajo secreto de sumario hasta que Valverde preste sus primeros descargos ante la justicia.
La venganza del ‘Pequeño J’
Según la principal hipótesis de la investigación judicial en Argentina, el asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara estaría vinculado a una venganza dentro del circuito del narcotráfico. Las autoridades sostienen que una de las jóvenes, o alguien cercano a ellas, habría traicionado a la organización criminal liderada por Tony Jansen Valverde Victoriano.
La banda sospechaba que las víctimas habían robado una cantidad importante de cocaína o brindado información relevante a un grupo rival, lo que habría motivado la represalia.
La investigación contra ‘Pequeño J’
Las autoridades argentinas identifican a Tony Jansen Valverde Victoriano como el presunto autor intelectual detrás del asesinato de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15 años. Valverde fue capturado en Perú el 30 de septiembre de 2025, tras una investigación.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, las tres jóvenes fueron sometidas a torturas y asesinadas antes de ser enterradas en el patio de una casa ubicada en Florencio Varela. Sus cuerpos fueron encontrados cinco días después de que se reportara su desaparición, lo que incrementó la conmoción.
La Fiscalía de Perú precisó que Valverde “responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres”, subrayando que el crimen se habría ejecutado con la colaboración de al menos dos personas más, y que existieron circunstancias agravantes.