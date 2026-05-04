Extradición del ‘Pequeño J’ de Perú a Argentina: los procedimientos finales para entregar al presunto autor de triple feminicidio

Imágenes del momento en que el INPE entrega a alias 'Pequeño J' a la Interpol para su extradición a Argentina. El sujeto es acusado del brutal asesinato de tres jóvenes en dicho país.

A las 4:37 de la mañana de este lunes, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú concretó la entrega de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’ , a agentes de Interpol para su extradición a Argentina, donde enfrentará cargos como presunto autor intelectual del triple homicidio de tres jóvenes en la provincia de Buenos Aires. La operación, que contó con un fuerte dispositivo de seguridad, puso fin a un proceso iniciado tras la captura de Valverde en septiembre pasado en la localidad peruana de Pucusana.

El despliegue comenzó en las instalaciones del penal Ancón II, donde ‘Pequeño J’ se encontraba detenido. Agentes de Interpol le colocaron un chaleco y grilletes antes de abordar una unidad vehicular gris. Vestido completamente de blanco y con la cabeza rapada, Valverde mantuvo una expresión seria e indiferente.