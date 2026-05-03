Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Magdyel Ugaz, en una imagen compuesta, celebra el logro de comprarle un departamento a su madre, reflejando el cariño y la dedicación familiar.

La actriz Magdyel Ugaz atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. Reconocida por sus papeles en la televisión peruana, hoy afirma sentirse más segura tras cumplir uno de sus anhelos más profundos: comprarle un departamento a su madre y asegurarle estabilidad tras años de esfuerzo y sacrificio familiar.

En entrevista, Ugaz relató cómo su visión del éxito cambió con el tiempo. “Quizá pensaba en acumular cosas materiales, pero en un momento llegué a reflexionar: ¿realmente importan estas cosas?”, explicó.

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La intérprete, cuya carrera incluye personajes icónicos como Teresita en “Al fondo hay sitio”, compartió que sus prioridades giraron hacia el bienestar familiar y la tranquilidad de quienes la acompañaron desde sus inicios.

Magdyel Ugaz. (Foto: Captura de IG)

“Tener mi casita, estar bien con los míos, que yo los pueda cuidar”, destacó la actriz al ser consultada sobre sus metas más importantes. El logro más significativo para ella fue reunir a su madre en Perú, cerca de su propio hogar. “Trabajaba y mucho. Mi papá era chofer de micro y ella cobraba, después se fue al extranjero. Ahora la tengo todos los días conmigo, vive al lado”, relató Ugaz a Trome.

El departamento donde reside su madre fue adquirido gracias al esfuerzo de la actriz, quien resaltó el valor afectivo de poder compartir a diario momentos familiares. “Así es y vemos la telenovela juntas”, dijo sobre la experiencia de convivir y disfrutar de logros personales en familia.

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Con casi 42 años y en una etapa de madurez, Ugaz se define como una mujer más dueña de sus decisiones. Su proyección actual se refleja en su participación como protagonista en la telenovela “Señora del destino”, donde, según sus propias palabras, se permite hablar de sí misma sin tapujos ni complejos.

Magdyel Ugaz.

Magdyel Ugaz descarta volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’

El 19 de mayo de 2024, Magdyel Ugaz grabó su última aparición en “Al fondo hay sitio”. La despedida de ‘Teresita’, uno de los personajes más recordados del programa, marcó el cierre de una etapa para la actriz y la ficción nacional. En el episodio, la hija de ‘Doña Nelly’ y ‘Don Gilberto’ aceptó una oferta laboral en Estados Unidos, lo que la llevó a emigrar y dejar atrás Las Nuevas Lomas.

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La secuencia final, en la que la protagonista recorría las calles del barrio y compartía un momento silencioso con ‘Tito’, fue destacada por su carga emocional.

En marzo de este año, durante una entrevista en el programa “Más Espectáculos”, la conductora Jazmín Pinedo consultó a Ugaz sobre la posibilidad de reincorporarse próximamente al elenco de la exitosa producción.

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A través de honestas declaraciones, la actriz contó que su salida fue una decisión meditada y que ahora priorizará proyectos personales, especialmente el teatro, agradecida por el cariño del público y el elenco (América TV / Más Espectáculos)

La actriz respondió: “No, mi China, por ahora no. Al fondo hay sitio no está, pero yo sé que les irá increíble, hay regresos importantes y Al fondo hay sitio es una serie que se quedará con nosotros muchísimos años”.

En declaraciones a “América Espectáculos”, Ugaz subrayó que la decisión de dejar la serie fue meditada durante varios meses. “Fue una decisión que analicé en varios meses, no es fácil tampoco. Estoy muy agradecida por todos estos años. También estoy agradecida conmigo por darme este tiempo, lo necesito”, expresó.

La actriz, ahora enfocada en nuevos proyectos, mantiene el afecto por la serie que marcó una etapa fundamental en su trayectoria, pero prioriza el desarrollo de su vida personal y profesional en este momento.

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