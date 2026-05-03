Christian Cueva fue expulsado a los 3 minutos del Universitario vs Juan Pablo II y explotó: “Es vergonzoso”

El volante se fue expulsado en los primeros minutos de juego en la ciudad de Trujillo - Crédito: L1MAX.

Universitario de Deportes se medía con Juan Pablo II en Trujillo en un duelo válido por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Desde el comienzo, el cuadro ‘crema’ se hizo con el balón y buscó transitarlo de un lado a otro con la consigna de encontrar los espacios, pero delante tuvo un intenso elenco de Chongoyape. Sin embargo, los ánimos del compromiso se elevaron por la expulsión de Christian Cueva, quien recibió dos tarjetas amarillas y explotó contra el árbitro Jordi Espinoza.

PUBLICIDAD

Esta acción se llevó a cabo apenas a los tres minutos de la primera mitad. Jack Durán despejó un disparo ejecutado por Caín Fara y trató de generar el contragolpe para los ‘norteños’. Cristhian Tizón se apoyó en Fabio Agurto, quien desde el lateral izquierdo lanzó un balón en vertical para ‘Aladino’, que aguantó la marca de Fara hasta que Andy Polo le robó el balón.

Anderson Santamaría recogió la pelota suelta y rompió líneas, llegó a tres cuartos de cancha, pero Cueva lo derrumbó. El colegiado dejó seguir porque la ‘U’ seguía teniendo el esférico. Un disparo de Edison Flores fue bloqueado por Arón Sánchez, causando un ataque para el equipo ‘papal’. Y pese a los intentos de cortes de parte de Miguel Silveira y Jorge Murrugarra, Durán siguió conduciendo el balón hasta que José Carabalí deshizo el peligro en el mediocampo.

PUBLICIDAD

Ahí fue cuando el juez principal detuvo el partido, cobrando tiro libre a favor de Universitario. No obstante, Christian Cueva apareció enfurecido por no sancionar la infracción que le hizo Fara instantes previos, por lo que recibió la primera tarjeta amarilla. Ante la insistencia del volante peruano y con algunas palabras de más, Jordi Espinoza optó por mostrarle la segunda cartulina de ese color y, posteriormente, la roja.

Christian Cueva recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado del Juan Pablo II vs Universitario.

De inmediato, todos los jugadores de Juan Pablo II rodearon al árbitro, mientras la cámara de la transmisión enfocó a un enardecido Christian Cueva, que no entendió su expulsión y le explicó a Andy Polo lo que había sucedido. Alex Valera, Anderson Santamaría, Edison Flores y el mismo Caín Fara lo rodearon, al mismo tiempo que Christian evidenciaba su frustración.

PUBLICIDAD

Inclusive, en un momento, Cueva se descontroló y trató de dirigirse violentamente hacia el árbitro, pero fue controlado por Valera. El DT del conjunto chongoyapano, Marcelo Zuleta, se mostró desconcertado por esta situación.

El feroz descargo de Christian Cueva tras su expulsión en Juan Pablo II vs Universitario

Mientras salía del gramado del estadio Mansiche, Christian Cueva se cruzó con Gustavo Peralta, reportero de L1 MAX, y aprovechó para hacer su descargo por su expulsión.

PUBLICIDAD

“Digan algo, Gustavo, digan algo”, dijo en primera instancia. “¡Esto es vergonzoso! Lo único que le dije es por qué no me cobra el ‘foul’ allá. ¿Por qué viene acá y él querer ser el protagonista siempre”, manifestó.

Asimismo, el ‘Cholo’ aseguró que el árbitro Jordi Espinoza ya protagonizó antes sucesos similares, dando a entender que apunta a tener un rol más importante que los futbolistas durante los partidos. “No es la primera vez con él, ya van dos o tres veces, y después nosotros los jugadores somos los responsables de todo... Le dije ‘¿vas a ser siempre así?’, porque siempre cada vez que uno le pide algo, el hombre quiere ser protagonista, quiere hacer lo que quiere, y sin embargo nosotros siempre somos los perjudicados. En otro lado no pasa esto”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Christian Cueva hizo fuerte descargo por su expulsión en Juan Pablo II vs Universitario.

Próximo partido de Juan Pablo II

Juan Pablo II tendra un próximo reto cuando visite a Sport Huancayo en la ‘incontrastable’ el domingo 10 de mayo por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Por lo pronto, Christian Cueva es la primera baja confirmada en Huancayo, a la espera del informe arbitral para determinar si es que tendrá una sanción de más partidos.

PUBLICIDAD