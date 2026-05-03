Perú

Magaly Medina revela el lujoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños

La periodista aseguró que adelantó el obsequio para su pareja antes de celebrar su onomástico en México

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Dos fotos lado a lado muestran a Magaly Medina, de cabello rojizo, y a su esposo, Alfredo Zambrano, sonriendo; en una, ella usa gafas de sol
La presentadora Magaly Medina posa junto a su esposo, Alfredo Zambrano, tras la revelación de un lujoso regalo de cumpleaños que le obsequió.

La periodista Magaly Medina viajó a Estados Unidos y México junto a su esposo, Alfredo Zambrano, quien celebró su cumpleaños el 2 de mayo. La pareja decidió unir dos razones especiales para el viaje: la graduación de la hija de Zambrano y la celebración del onomástico en tierras mexicanas. Según explicó Medina en entrevista con Trome, no se trató de unas vacaciones habituales.

La conductora aseguró que acompañar a su esposo en la graduación de su hija fue una decisión natural. “Decidí acompañar a mi esposo a la graduación de su hija, ¿cómo podía perdérmelo?”, comentó.

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Luego, relató que el propio Zambrano eligió celebrar su cumpleaños junto a amigos en Aguascalientes, donde esperaban asistir a una corrida de toros con Andrés Roca Rey, aunque el torero no pudo presentarse por un accidente en la Feria de Sevilla. A pesar de ese imprevisto, la pareja mantuvo sus planes porque Medina no conocía Guadalajara.

Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia. IG
Magaly Medina dedica emotivo mensaje a Alfredo Zambrano por su cumpleaños y celebra en familia. IG

La periodista confirmó que el cumpleaños de Zambrano coincidía con la estadía en México. “Sí, es hoy”, respondió cuando le preguntaron si el 2 de mayo era la fecha exacta de la celebración. Al consultarle si tenía preparado algún regalo especial, Medina detalló que optó por adelantar el obsequio para la ocasión.

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“Ya le di su regalo adelantado, un abrigo de vicuña y cashmere que llevó a la graduación de su hija”, explicó la conductora. La periodista aclaró que el viaje no fue el regalo, ya que su esposo suele ser quien organiza las escapadas. “Aún tengo pendiente otro regalo”, agregó Medina, dejando abierta la posibilidad de futuras sorpresas para Zambrano.

La pareja, que cumple diez años de matrimonio este año, planea una nueva renovación de votos, tal como ocurrió en su quinto aniversario en Cartagena. “Estamos pensando en hacer otra renovación de votos, como la que hicimos a los cinco años”, contó Medina. Sobre el destino, señaló que probablemente será un lugar cercano, ya que solo dispondrá de un fin de semana.

Magaly Medina – Alfredo Zambrano - Alejandra Guzmán – Perú – entretenimiento – 10 diciembre
Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano (Instagram)

La periodista resaltó la importancia de los detalles y la dedicación en la vida de pareja. “Siempre hay que engreírse”, afirmó. El abrigo de vicuña y cashmere se sumó así a la lista de obsequios que la pareja ha intercambiado en fechas significativas, donde suelen combinar regalos exclusivos con experiencias compartidas.

Magaly Medina mostró los regalos que le dio su esposo por su cumpleaños

Magaly Medina también compartió los obsequios que recibió de Alfredo Zambrano en su propio cumpleaños. En sus redes sociales, la conductora publicó imágenes de tres bolsos de la marca Chanel, cuyo valor, según el influencer George Rubin, superó los 15 mil dólares.

“Todo el mundo sabe que me encantan las carteras”, expresó Medina al mostrar los regalos. Rubin, especialista en artículos de lujo, precisó que el primer bolso es un Chanel 25 mini de piel de ternera granulada y metal dorado, con un costo aproximado de 5.500 dólares.

El segundo es un Chanel 25 pequeño, valorado en 5.900 dólares, y el tercero, un bolso grande, alcanza los 6.500 dólares. Todos los precios corresponden al valor sin impuestos.

Magaly Medina mostró su exclusiva colección de carteras Chanel, obsequio de su esposo Alfredo Zambrano. Los tres modelos están valorizados en más de 15 mil dólares, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores.

El influencer destacó el monto total de los obsequios al señalar: “Probablemente le hayan regalado tu carro en tres carteras a Magaly. El notario dejó recontra bien y le regaló 3 carteras Chanel 25”. Por su parte, Medina reconoció que su esposo la sorprendió con más de un regalo: “En vez de una, obtuve tres por mi cumple. Claro, no todos los días una cumple años. A mí me encanta ser regalada”.

Las celebraciones y los detalles mutuos reflejan la dinámica de la pareja, que suele compartir públicamente los momentos importantes y los obsequios exclusivos que marcan su historia juntos.

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