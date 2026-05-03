Perú

Diputado chileno responde a idea de Antauro Humala sobre una supuesta guerra: “Chile debe estar preparado”

El exmilitar vinculado a la campaña de Roberto Sánchez indicó que estaría de acuerdo con “recuperar Arica y Tarapacá por la vía diplomática o por la vía armada”

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Diputado chileno responde a idea de Antauro Humala sobre una supuesta guerra: “Chile debe estar preparado”. REUTERS/Juan Gonzalez
Diputado chileno responde a idea de Antauro Humala sobre una supuesta guerra: “Chile debe estar preparado”. REUTERS/Juan Gonzalez

Las declaraciones de Antauro Humala sobre un eventual conflicto armado con Chile en caso de que Juntos por el Perú resulte ganador de la segunda vuelta en las Elecciones 2026 han despertado la alarma en el país del sur. Johannes Kaiser, actual diputado chileno respondió a lo dicho por el exmilitar y se refirió a él como un “animlal”.

“No debiesemos tomar a la ligera a este animal. Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad”, indicó Kaiser en su cuenta oficial de X como respuesta a lo dicho por Humala, quien abrió la puerta a una posible guerra para “recuperar Arica y Tarapacá por la vía diplomática o por la vía armada”.

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¿Qué dijo Antauro Humala sobre Chile?

Las declaraciones de Antauro Humala se produjeron en conversación con el diario Perú 21. Al ser consultado sobre las posibles relaciones que con el gobierno del presidente José Antonio Kast, el exmilitar afirmó que “como nacionalista que soy yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica”, aseguró que " el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada“.

Antauro Humala
Antauro Humala celebró el levantamiento que realizó hace 20 años - crédito Antauro Humala / Facebook

Humala sobre tratados con Chile

Durante la entrevista, Antauro Humala sostuvo que, de llegar a ocupar un cargo en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, aplicaría el principio de “reciprocidad” frente al Estado chileno. Asimismo, indicó que revisaría “al pie de la letra” los tratados bilaterales firmados entre ambos países.

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El líder etnocacerista también hizo referencia al denominado triángulo terrestre, zona fronteriza cuya controversia diplomática fue motivo de tensiones entre Lima y Santiago en años anteriores. Humala aseguró que mantendría dicho litigio pendiente y reiteró que el Perú debería reivindicar “en los hechos” los territorios de Arica y Tarapacá.

Juntos por el Perú niega que Humala sea un vocero

La figura de Antauro Humala se ha acercado a la campaña de Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2026 y, al menos desde la versión del líder etnocacerista, se ha concretado una coalición entre sus fuerzas políticas. Sin embargo, desde Juntos por el Perú, niegan que esto sea así y se intenta marcar una distancia con el hermano del expresidente Ollanta Humala.

Roberto Sánchez
Roberto Sánchez junto a Antauro Humala, quien respalda su candidatura - JP

Según Humala, exmilitar sentenciado por el Andahuaylazo, el vínculo con Sánchez surgió tras una evaluación política motivada por su cercanía ideológica y años de diálogo previo.

Pese a las afirmaciones de Humala, el vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, desmintió la existencia de un compromiso orgánico y aseguró que "no hay una alianza formal (con Antauro Humala). No la hay".

Consultado por RPP sobre la cercanía de Humala, Mendoza aseguró que las declaraciones del exmilitar son a título personal y no reflejan la posición del partido, y no le otorgan atribuciones como vocero.

“Queremos dejar en claro que Antauro Humala no es vocero del partido. No refleja o traduce la expresión o voluntad de los entes del partido político Juntos por el Perú. De modo que, lo que diga Antauro Humala es a titulo personal. No está convalidado por el partido político. Y su cercanía es de evaluación de la Comisión Política propia del partido, que no se ha hecho aún. Es un aliado porque se ha visto en la primera vuelta”, indicó al medio radial.

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