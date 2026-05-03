Partidos de hoy, domingo 3 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 3 de mayo se llevarán a cabo varios partidos que serán de gran interés del fútbol con actividad en las mejores ligas de Europa y América, destacando las participaciones de jugadores peruanos en el extranjero.
En la Liga 1, Sporting Cristal recibirá a Cusco FC con la consigna de hacerse con el triunfo y salir del mal momento, mientras que Universitario de Deportes se medirá con Juan Pablo II en Trujillo para no desprenderse de la parte alta del Torneo Apertura.
Por otro lado, Real Madrid buscará imponerse en su visita a Espanyol para terminar en LaLiga de la mejor manera posible. Asimismo, Manchester United y Liverpool chocarán en una nueva edición del clásico inglés.
En cambio, los futbolistas nacionales que tendrían actividad en el exterior serían los siguientes: Joao Grimaldo y Oliver Sonne (Sparta Praga vs FK Jablonec), Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco (Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Haifa FC), André Carrillo (Mirassol vs Corinthians) y Pedro Gallese (Deportes Tolima vs Deportivo Cali).
Partidos de Liga 1
- Sporting Cristal vs Cusco FC (11:00 horas / L1 MAX)
- Juan Pablo II vs Universitario (13:15 horas / L1 MAX)
- Alianza Atlético vs Sport Huancayo (15:30 horas / L1 MAX)
- Melgar vs UTC (18:00 horas / L1 MAX)
Partidos de Liga 2
- Unión Comercio vs Pirata FC (15:10 horas / YouTube Bicolor+)
- ADA Jaén vs San Martín (15:15 horas / YouTube Bicolor+)
- Comerciantes FC vs Estudiantil CNI (15:15 horas / YouTube Bicolor+)
Partidos de LaLiga
- Celta de Vigo 3-1 Elche (Finalizado)
- Getafe vs Rayo Vallecano (09:15 horas / ESPN 2, Disney+)
- Real Betis vs Real Oviedo (11:30 horas / DSports)
- Espanyol vs Real Madrid (14:00 horas / DSports)
Partidos de Premier League
- Bournemouth vs Crystal Palace (08:00 horas / Disney+)
- Manchester United vs Liverpool (09:30 horas / ESPN, Disney+)
- Aston Villa vs Tottenham (13:00 horas / Disney+)
Partidos de Bundesliga
- St. Pauli vs Mainz 05 (08:30 horas / ESPN 5, Disney+)
- Borussia Monchengladbach vs Borussia Dortmund (10:30 horas / Disney+)
- Friburgo vs Wolfsburgo (12:30 horas / Disney+)
Partidos de Serie A
- Bolonia 0-0 Cagliari (Finalizado)
- Sassuolo vs AC Milan (08:00 horas / ESPN 3, Disney+)
- Juventus vs Hellas Verona (11:00 horas / Disney+)
- Inter de Milán vs Parma (13:45 horas / ESPN 2, Disney+)
Partidos de Ligue 1
- Lille vs Le Havre (08:00 horas / Disney+)
- Auxerre vs Angers (10:15 horas / Disney+)
- Racing Estrasburgo vs Toulouse (10:15 horas / Disney+)
- Paris FC vs Stade Brestois (10:15 horas / Disney+)
- Olympique de Lyon vs Stade Rennes (13:45 horas / Disney+)
Partido de liga de República Checa
- Sparta Praga vs FK Jablonec (11:30 horas)
Partido de liga de Israel
- Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Haifa FC (10:15 horas)
Partidos de MLS
- New York City FC vs DC United (14:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
- Austin FC vs St. Louis City FC (16:30 horas / MLS Season Pass - Apple TV)
Partidos de Liga MX
- América vs Pumas UNAM (18:00 horas / Canal 5 (Televisa), TUDN, ViX)
- Toluca vs Pachuca (20:15 horas / Canal 5 (Televisa), TUDN, ViX)
Partidos de fútbol argentino
- Aldosivi vs Independiente de Rivadavia (11:30 horas / TNT Sports, Max)
- Rosario Central vs Tigre (14:00 horas / TNT Sports, Max)
- Belgrano vs Sarmiento (14:00 horas / TNT Sports, Max)
- Gimnasia y Esgrima La Plata vs Argentinos Juniors (14:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
- Racing Club vs Huracán (16:00 horas / ESPN Premium Argentina, Disney+ Argentina)
- River Plate vs Atlético Tucumán (16:30 horas / Disney+)
Partidos de fútbol brasileño
- Sao Paulo vs Bahía (14:00 horas / Globo, Premiere)
- Flamengo vs Vasco da Gama (14:00 horas / Globo, Premiere, SporTV)
- Chapecoense vs Red Bull Bragantino (15:30 horas / Premiere)
- Internacional vs Fluminense (16:15 horas / Premiere, SporTV)
- Mirassol vs Corinthians (16:30 horas / Premiere, CazéTV, Récord TV)
Partidos de fútbol colombiano
- Deportes Tolima vs Deportivo Cali (15:30 horas / Win Sports)
- Alianza FC vs Millonarios (15:30 horas / RCN, Win Sports)
- DIM vs Águilas Doradas (15:30 horas / Win Sports)
- Independiente de Santa Fe vs Inter de Bogotá (15:30 horas / Win Sports)
- Fortaleza CEIF vs Atlético Bucaramanga (15:30 horas / Win Sports)
- Junior de Barranquilla vs Deportivo Pasto (17:45 horas / Win Sports)
- América de Cali vs Deportivo Pereira (18:00 horas / Win Sports)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Macará vs Orense SC (13:00 horas / Zapping)
- Delfín SC vs Mushuc Runa (15:30 horas / Zapping)
- Leones del Norte vs Emelec (18:00 horas / Zapping)
Partidos de fútbol uruguayo
- Progreso vs Cerro Largo (07:30 horas / Disney+)
- Boston River vs Central Español (10:30 horas / Disney+)
- Racing de Montevideo vs Montevideo City Torque (13:30 horas / Disney+)
- Albion FC vs Nacional (17:00 horas / Disney+)
Partido de fútbol chileno
- Colo Colo vs Coquimbo Unido (16:30 horas / TNT Sports, Max)
Partidos de fútbol paraguayo
- Olimpia vs Sportivo Ameliano (15:45 horas / Tigo Sports)
- Guaraní vs Nacional (18:00 horas / Tigo Sports)
Partidos de fútbol boliviano
- Guabirá Villarroel SJ vs Bolívar (14:00 horas / Fútbol Canal)
- The Strongest vs ABB (15:15 horas / Fútbol Canal)
Partido de fútbol venezolano
- Carabobo FC vs Metropolitanos FC (17:00 horas / YouTube Liga FUTVE)