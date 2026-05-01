Perú

Precio del dólar en Perú bajó: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 1 de mayo

Dólar retrocedió en alza. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

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Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito Andina/Héctor Vinces

Precio del dólar hoy viernes 1 de mayo en Perú. El tipo de cambio ha cerrado con caída ayer en S/3,5090, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú. Cabe recordar que la divisa abrió también con ligera caída en S/3,5170, en Bloomberg, esa mañana. Como se recuerda, en feriado no se actualiza el valor del dólar.

Vale mencionar que la moneda había retornado a valores bajo S/3,40, pero tras los resultados al 90% de las Elecciones 2026, con Roberto Sánchez cerca de confirmar su entrada a la segunda vuelta, la moneda estadounidense se apreció. Ahora, frente al conflicto en Medio Oriente, con bloqueos en el Estrecho de Ormuz, el tipo de cambio agarró alza.

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El pasado 2025 el valor del dólar sufrió una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Pero ya el conflicto en Medio Oriente claramente ha afectado su valor hacia la apreciación.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 30 de abril en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Dólar: Compra y venta

En el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

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  • Compra: S/3,490
  • Venta: S/3,520.

Como se sabe, el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

Captura del BCRP con el precio del dólar del 29 de abril en Perú
Así cerró el dólar en Perú. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,523
  • Venta: S/3,529.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias ayer

  • 01:30 pm: Tipo de cambio - Venta del mercado interbancario: S/3,5090
  • 01:20 pm: Se colocaron S/ 300 millones de Depósitos del Tesoro Público a 6 meses a una tasa promedio de 4,54 por ciento.
  • 01:06 pm: Se colocaron Repo de monedas (Regular) al plazo de 1 mes por S/ 400 millones a la tasa promedio de 5,24 por ciento.
  • 12:35 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos Overnight S/ 3 600 millones y (b) Depósitos del Tesoro Público a 6 meses S/ 300 millones.
  • 12:35 pm: Convocatoria de las siguientes subastas: (a) Depósitos Overnight S/ 3 600 millones y (b) Depósitos del Tesoro Público a 6 meses S/ 300 millones.
  • 12:33 pm: Se convocó a la siguiente subasta: Repo de monedas (Regular) al plazo de 1 mes por S/ 400 millones.
  • 12:05 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 6 900 millones.
  • 12:05 pm: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 6 900 millones.
  • 10:05 am: Se colocaron S/ 4 114 millones de Depósitos Overnight a una tasa promedio de 4,24 por ciento.
  • 09:25 am: Convocatoria de la siguiente subasta: Depósitos Overnight S/ 5 500 millones.
  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 12 800 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) CD BCRP S/ 1 665,3 millones, (b) Repo de Valores S/ 245 millones, (c) Depósitos BCRP S/ 10 567,4 millones, (d) Swap Cambiario Compra S/ 85 millones y (e) Swap Cambiario Venta S/ 200 millones.

La proyección del dólar

Luego de la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró el informe del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre. Ahora, ¿a cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026?

  • Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)
  • Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)
  • Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)
El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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