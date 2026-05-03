Perú

FAP se pronuncia tras arresto de suboficial con más de 50 kilos de droga: inicia investigación y promete transparencia

El comunicado oficial de la FAP destaca la cooperación con la Policía y la Fiscalía luego de la incautación de marihuana transportada por un efectivo castrense y otros dos implicados

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Comunicado oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), parte del Ministerio de Defensa. El documento, numerado 004-2026 y fechado el 2 de mayo de 2026, aborda la intervención de un miembro de la institución el 30 de abril durante un operativo policial en Lurín, relacionado con el presunto traslado de sustancias ilícitas.

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) emitió un comunicado oficial tras la detención de uno de sus suboficiales activos identificado como Efraín Conde Quispe y un licenciado del Ejército, implicados en el traslado de más de 53 kilos de marihuana incautados por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lurín. El operativo, realizado el jueves 30 de abril en un tramo de la Panamericana Sur, concluyó con la incautación de la droga y la intervención de tres personas, entre ellas el militar en actividad y un conductor civil.

¿Cómo ocurrió la detención de un miembro de la FAP?

El hallazgo se produjo cuando agentes de la PNP observaron un camión de carga pesada y un automóvil estacionados en actitud sospechosa en plena vía. Al inspeccionar los vehículos, los efectivos hallaron dos bolsas de rafia que contenían 53 kilogramos de marihuana, con un valor estimado de 70 mil soles (aproximadamente 18.500 dólares). El cargamento, según las investigaciones preliminares, tenía como destino diferentes puntos de la ciudad de Lima.

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Entre los detenidos figura Efraín Conde Quispe, suboficial de segunda de la FAP en servicio activo, quien viajaba junto a Walter Arturo Vásquez, licenciado del Ejército del Perú, y Rolando Quispe Olarte, quien se desempeñaba como chofer del camión involucrado. Las autoridades señalan que la droga habría salido desde la región Ayacucho y su destino final era la capital peruana.

Dos policías y tres hombres se paran detrás de una mesa con dos fardos grandes de droga y celulares incautados. Banner de la Policía Nacional del Perú al fondo
Agentes de la Policía Nacional del Perú presentan a tres detenidos y la droga incautada en la Comisaría de Lurín, producto de una operación contra el narcotráfico. Entre los detenidos figura un miembro de la FAP.

Respuesta de la FAP ante esta captura

La noticia generó una respuesta inmediata de la Fuerza Aérea del Perú, que a través de un comunicado oficial manifestó haber tomado conocimiento de los hechos y aseguró su plena disposición para colaborar en la investigación. “La FAP se ratifica en la decisión institucional de colaborar con la justicia, asegurar la transparencia del proceso y proteger la confianza de la ciudadanía en sus Fuerzas Armadas”, señaló la institución en un documento leído en Canal N.

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El comunicado remarcó que la entidad castrense se encuentra brindando toda la información requerida tanto a la Policía Nacional del Perú como al Ministerio Público, a fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos. “Las medidas disciplinarias y administrativas serán adoptadas conforme a los resultados que determinen las autoridades competentes”, subrayó la FAP, en referencia al proceso que actualmente permanece bajo investigación de la Dirección Antidrogas de la PNP.

Documento oficial de la Fuerza Aérea del Perú con texto en español sobre un comunicado, con el escudo del Perú y logotipos del Ministerio de Defensa
La Fuerza Aérea del Perú emite un comunicado oficial sobre la intervención de uno de sus miembros en un operativo policial relacionado con sustancias ilícitas y reitera su compromiso con la justicia y la transparencia.

En su documento oficial, la FAP enfatizó que “la transparencia y la colaboración con las autoridades civiles constituyen pilares inquebrantables de la institución”. El mensaje institucional buscó transmitir confianza a la ciudadanía y garantizar que la investigación seguirá su curso sin interferencias.

El caso ha puesto bajo la lupa la política de control interno de las Fuerzas Armadas peruanas. La FAP reiteró en su mensaje que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a conductas ilícitas dentro de sus filas. “Cada caso es evaluado con rigor, y se reconoce el profesionalismo del resto del personal”, indicó la Fuerza Aérea, en un intento por delimitar responsabilidades individuales y preservar la imagen institucional.

Operativo y pistas para incautar el cargamento de droga

El operativo en la Panamericana Sur se enmarca en los esfuerzos de seguridad para combatir el tráfico de drogas en rutas estratégicas que conectan zonas de producción en el interior del país con los principales centros urbanos. De acuerdo a fuentes policiales, la intervención en Lurín se produjo tras un trabajo de seguimiento a movimientos sospechosos de vehículos de carga en la zona.

Las diligencias sobre el caso continúan en etapa preliminar. Los tres detenidos permanecen bajo custodia policial mientras la Dirección Antidrogas de la PNP recopila pruebas y testimonios para esclarecer la ruta y el destino final de la marihuana confiscada. El Ministerio Público, por su parte, evalúa la apertura de un proceso penal por tráfico ilícito de drogas contra los involucrados.

Más de 53 kilos de droga fueron incautados tras operativo donde se capturó a miembro de la FAP (Foto: Mininter)
Más de 53 kilos de droga fueron incautados tras operativo donde se capturó a miembro de la FAP (Foto: Mininter)

Controversia por detención de militares en actividad

La detención de un integrante activo de la FAP ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los controles y la supervisión interna en las instituciones armadas peruanas. Voceros de la Fuerza Aérea insisten en que casos como este constituyen hechos aislados, sin embargo, el incidente ha generado inquietud en la opinión pública.

Mientras tanto, la Policía Nacional y la Fiscalía continúan las pesquisas para determinar posibles conexiones del cargamento con redes de microcomercialización en la capital. El valor de la droga incautada, según estimaciones de las autoridades, subraya la magnitud de la operación frustrada.

El caso permanece abierto y bajo estricta supervisión de las autoridades judiciales y policiales. La FAP reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y aplicar sanciones ejemplares en caso de confirmarse la responsabilidad de su personal.

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