Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

Renovación Popular rechazó la auditoría informática del JNE para las Elecciones 2026, anticipando que no reconocerá los resultados que emita la autoridad electoral. (Composición: Infobae Perú)

El partido político Renovación Popular respondió de manera enfática al reciente anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la auditoría informática y la revisión técnica de la primera vuelta de las Elecciones 2026. A través de un comunicado oficial, la agrupación política cuestionó la legitimidad del proceso y anticipó que no reconocerá los resultados que emita la autoridad electoral.

“El Jurado Nacional de Elecciones es consciente de que cualquier resultado que se emita no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo por parte de la ciudadanía”, resaltó.

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En su declaración pública, Renovación Popular subrayó que cualquier resultado que se anuncie tras la primera vuelta no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo por parte de la ciudadanía, debido a las supuestas irregularidades observadas a lo largo del proceso. La agrupación exige una auditoría transparente, realizada por entidades no vinculadas a partidos políticos, antes de que el JNE emita resultados oficiales.

El Jurado Nacional de Elecciones, por su parte, defendió la iniciativa de auditar el sistema informático electoral como una medida para fortalecer la transparencia y la confianza pública en los resultados. Sin embargo, Renovación Popular mantiene su postura crítica y demanda la intervención de organismos independientes, como el Colegio de Ingenieros, para garantizar la legitimidad del proceso.

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Comunicado oficial de Renovación Popular en el que el partido cuestiona la auditoría del JNE para las Elecciones 2026 y anuncia que no reconocerá los resultados emitidos por la autoridad electoral. (Foto: X / Renovación Popular)

Renovación Popular critica auditoría del JNE y pone en duda legitimidad

En su declaración oficial, Renovación Popular señala que el Jurado Nacional de Elecciones es plenamente consciente de la falta de confianza social en los resultados proclamados. La organización tacha la auditoría informática anunciada por el JNE como un “mal intento de mejorar la percepción pública”, al considerar que la revisión está diseñada y ejecutada únicamente por técnicos designados por el propio organismo electoral, sin participación ni validación ajena.

El partido resalta que no se han dado a conocer fechas, plazos ni los nombres de los responsables técnicos del operativo de supervisión, factores que, a su juicio, desacreditan todo intento institucional de garantizar la integridad electoral. Por ello, formula una exigencia puntual: “El JNE debe abstenerse de proclamar resultados hasta la realización de una auditoría verdaderamente independiente”.

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José Jaúregui cuestiona auditoría del JNE y alerta sobre posible conflicto de competencias con la ONPE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El partido política reitera en su comunicado que “cualquier resultado que se pronuncie carecerá de legitimidad a la luz de todas las graves faltas de las que todos los peruanos somos testigos”. Respecto a la solicitud realizada por el Colegio de Ingenieros para acceder a la información necesaria y auditar el sistema de cómputo de la ONPE, el partido denuncia que las autoridades electorales aún no han respondido, impidiendo así una revisión externa y autónoma del proceso.

JNE anuncia auditoría informática y suma expertos para validar el proceso

El Jurado Nacional de Elecciones anunció que ejecutará una “auditoría informática integral y una revisión técnica exhaustiva” para el proceso de la primera vuelta electoral. Según el pronunciamiento oficial, el objetivo es “reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad” del sistema, incluyendo un examen pormenorizado de los mecanismos electrónicos y los procedimientos de conteo y transmisión de votos, de acuerdo con lo informado por el JNE.

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JNE anuncia revisión técnica integral del sistema electoral tras primera vuelta de 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El JNE precisó que la auditoría estará acompañada por el Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, integrado por profesionales externos e independientes, cuya función es emitir opiniones técnicas y recomendaciones sobre los sistemas tecnológicos electorales. La institución anticipó que el comité será ampliado para incluir a “especialistas nacionales e internacionales en tecnología, ciberseguridad y auditoría de sistemas”, con el respaldo de que ninguno guarda vínculos institucionales con el propio JNE.

La revisión técnica, señaló la autoridad electoral, busca “garantizar que cada etapa del procesamiento electoral pueda ser validada bajo criterios técnicos independientes y verificables”. Entre los objetivos de esta auditoría destaca asegurar la “verificabilidad y transparencia de los resultados ante la ciudadanía”, así como fortalecer la confianza pública de cara a la segunda vuelta presidencial y las posteriores Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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El JNE recordó que el Comité Académico de Expertos fue creado por la Resolución N.° 00206-2025-P/JNE, dotando al proceso de asesoría técnica y jurídica externa. El organismo también subrayó que garantizará la participación de profesionales y entidades especializadas, nacionales e internacionales, durante la revisión. Estos procedimientos serán ejecutados con independencia y bajo estándares internacionales en materia de ciberseguridad electoral.

La institución enfatizó que continuará “implementando medidas destinadas a garantizar procesos íntegros, auditables y confiables”, con el propósito explícito de “velar no solo por la legalidad, sino también por la verificabilidad y transparencia de los resultados ante la ciudadanía”.

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