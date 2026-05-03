Adrián Bello debutará en el Gran Teatro Nacional: fecha y entradas para el concierto

Adrián Bello, cantautor peruano destacado por Billboard, habla de su música y sentimientos. | Infobae Perú/Carlos Díaz

El cantautor peruano Adrián Bello llevará por primera vez su música al escenario del Gran Teatro Nacional en Lima el próximo 1 de septiembre, con un espectáculo que apuesta por el formato Gospel Sinfónico. Bajo la dirección artística de Bruno Ascenzo, el show promete marcar un nuevo hito en la trayectoria del artista. La función reunirá a invitados especiales y destacadas voces de la música peruana, según detalló la organización del evento.

Reconocido como una de las voces más auténticas del pop alternativo latinoamericano, Bello ha consolidado su carrera a través de tres discos que exploran distintos matices sonoros. Para este debut en el principal coliseo cultural del país, el músico reinterpretará los temas más emblemáticos de su repertorio —incluidas canciones como “Brasil”, “Escondidos” y “Las Cosas Simples”— con nuevos arreglos orquestales y corales.

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El formato Gospel Sinfónico aportará una dimensión inédita a su universo musical, realzando la fuerza y la emoción de sus composiciones con coros e instrumentos sinfónicos.

Adrián Bello, el cantante peruano, presentará su concierto de Gospel Sinfónico en el Gran Teatro Nacional, bajo la dirección de Bruno Ascenzo, con entradas disponibles en Joinnus.

El espectáculo contará con la dirección artística de Bruno Ascenzo, reconocido actor, director y guionista peruano, quien comparte con el artista un momento personal significativo tras su reciente matrimonio. A esto se sumará la presencia de invitados especiales cuya identidad será anunciada en los próximos días, lo que sumará expectativa a una velada prevista como única.

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¿Cuándo es el concierto de Adrián Bello?

El debut de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional está programado para el 1 de septiembre. La función ofrecerá un recorrido integral por los tres discos del artista, presentando sus canciones más populares en una versión inédita con arreglos sinfónicos y corales.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Las entradas para el concierto de Adrián Bello ya se encuentran disponibles en preventa a través de la plataforma Joinnus. Los precios abarcan distintos sectores y tipos de público, con un rango que va desde S/.35 nuevos soles hasta S/.269 nuevos soles. Esta variedad permite que diferentes audiencias accedan a la experiencia de un espectáculo de gran formato en uno de los escenarios culturales más importantes del país.

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Captura de pantalla mostrando las diferentes categorías y precios de entradas para el esperado concierto de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional.

¿Cómo comprar las entradas en Joinnus?

Para adquirir entradas al concierto de Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional, los usuarios deben ingresar al portal de venta de entradas Joinnus. El proceso consta de los siguientes pasos:

Registrarse como usuario en Joinnus si aún no se tiene una cuenta. Es posible hacerlo con un correo electrónico o a través de una cuenta de Facebook. Confirmar la cuenta mediante el enlace enviado al correo electrónico. Buscar el evento “Adrián Bello en el Gran Teatro Nacional” utilizando el buscador de la página o acceder directamente a este enlace Seleccionar el tipo de entrada deseado y el método de pago preferido. Completar la compra. Las entradas se pueden descargar o recibir por correo electrónico. El día del evento se pueden presentar impresas o desde un dispositivo móvil.

La preventa ya está disponible y el concierto se perfila como uno de los eventos relevantes en la agenda musical de la ciudad.

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