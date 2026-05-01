No era cuy, fue rata: restaurante campestre sirvió roedor frito a turistas en la ruta Pativilca-Huaraz

No era cuy: pasajero denuncia que le sirvieron una rata frita en restaurante de ruta a Huaraz. (Foto composición: Infobae Perú/FB: @LaTribunaPativilca)

Un grupo de pasajeros que viajaba en un bus interprovincial rumbo a Huaraz denunció haber sido víctima de un presunto atentado contra la salud pública luego de que uno de los comensales encontrara una rata frita en el plato que le habían servido como cuy frito en un restaurante turístico ubicado en la ruta Pativilca-Huaraz.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes 27 de abril, cuando los viajeros descendieron a almorzar en el restaurante turístico “Chino”, ubicado en el valle Fortaleza, dentro de la jurisdicción de Paramonga. Según los testimonios, el almuerzo estaba incluido en el costo del pasaje y el servicio fue cobrado previamente antes de que los pasajeros ingresaran al local.

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De acuerdo con el relato de los afectados, uno de los pasajeros pidió cuy como plato de fondo. Sin embargo, mientras consumía los alimentos, notó que debajo de la presa había un animal de apariencia distinta. Al revisar con mayor detenimiento, descubrió que se trataba de una rata de campo aparentemente cocinado íntegramente.

Pasajeros denunciaron que el comensal afectado sufrió vómitos y náuseas tras descubrir el roedor oculto debajo del plato servido. (Crédito: FB/@LaTribunaPativilca)

Alarma en el restaurante

Según indicaron los testigos, el comensal inicialmente no se percató de lo ocurrido debido a que el roedor estaba oculto debajo del cuy servido. No obstante, el olor y la forma del animal despertaron sospechas y permitieron descubrir lo que habría sido servido en el plato.

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Tras percatarse del hecho, el pasajero sufrió vómitos y náuseas, mientras que otros clientes dejaron inmediatamente de comer debido a la alarma generada en el establecimiento. Algunos de los presentes grabaron videos y tomaron fotografías del plato como evidencia de lo sucedido.

La denuncia rápidamente provocó indignación entre los viajeros, quienes cuestionaron las condiciones sanitarias del restaurante turístico, considerado una parada frecuente para buses que cubren la ruta Lima-Huaraz. Los pasajeros señalaron que este tipo de situaciones representa un grave riesgo para la salud de quienes consumen alimentos en establecimientos ubicados en carreteras interprovinciales.

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Pasajeros denuncian que restaurante de la ruta Pativilca-Huaraz sirvió roedor frito durante almuerzo. (Foto composición: Infobae Perú/Captura video:@LaTribunaPativilca)

Denuncia policial

Luego del incidente, los afectados acudieron a la comisaría de Chasquitambo para formalizar la denuncia correspondiente y solicitar una investigación sobre las condiciones higiénicas del establecimiento. Los denunciantes pidieron además que las autoridades sanitarias intervengan el local y determinen posibles responsabilidades.

De acuerdo con las versiones difundidas por los pasajeros, se solicitó la participación de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y de las autoridades de fiscalización municipal para realizar una inspección inmediata al restaurante y verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

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El caso ha generado preocupación entre usuarios del transporte interprovincial debido a que el restaurante sería una parada habitual de varias empresas de buses que viajan hacia Huaraz. Los afectados advirtieron sobre la necesidad de reforzar los controles en los establecimientos ubicados en rutas nacionales para evitar nuevos casos que comprometan la salud pública.

Denuncian a restaurante de ruta Lima-Huaraz por servir presunto roedor cocinado a pasajeros. (Foto: Difusión)

Receta de cuy frito peruano

El cuy frito, conocido como cuy chactado, es un plato emblemático de la gastronomía andina peruana, especialmente en las regiones de Arequipa, Cusco y Puno. Esta preparación destaca por la técnica de aplastar el cuy y freírlo hasta obtener una piel dorada y crocante, mientras la carne se mantiene jugosa. El cuy se marina previamente con una mezcla de ajo, sal, comino, pimienta, ají panca y orégano, lo que aporta un sabor característico y aromas propios de la cocina ancestral de los Andes.

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Para preparar este plato se utilizan cuyes enteros, limpios y eviscerados, que se lavan con agua y jugo de limón. Tras el marinado, se realiza una incisión en el vientre para aplanar los cuyes y se presionan con una piedra o sartén pesada. Luego se pasan por harina de maíz o de trigo, se fríen en abundante aceite o manteca de cerdo y se mantiene la presión durante la cocción para asegurar la textura crocante. El proceso de fritura dura cerca de 20 minutos por cada lado, hasta que la piel adquiere un color dorado intenso.

Cuy frito con picante de papa. (Foto: Captura)

El cuy chactado se sirve entero y se acompaña tradicionalmente con papas cocidas y maíz. Cada porción aporta aproximadamente 25 gramos de proteína, 18 gramos de grasa y 16 gramos de carbohidratos, con un valor energético estimado de 320 kilocalorías. La receta rinde para cuatro personas y se recomienda consumir el plato recién hecho, aunque puede conservarse en refrigeración por hasta dos días en un recipiente hermético. Para recuperar la textura crocante durante el recalentado, se sugiere utilizar horno o airfryer en lugar de microondas.

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