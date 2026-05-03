Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

¡A ganar! Universitario de Deportes visita a Juan Pablo II en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 . Los ‘cremas’ buscan sostener el buen momento al mando de Jorge Araujo mientras resuelven la búsqueda del nuevo DT.

A pesar de las ausencias de Williams Riveros y José Rivera , los ‘cremas’ intentarán mantener la buena racha bajo la dirección de Jorge Araujo , quien continúa al frente del grupo de manera interina. El equipo apuesta por sostener el rendimiento mostrado recientemente para sumar puntos clave en la Liga 1.

Universitario de Deportes afronta su próximo compromiso tras lograr una victoria 4-2 sobre Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores , un resultado que representa un impulso anímico importante en medio de una etapa complicada del equipo. Este triunfo fortalece la confianza del plantel, que ahora busca trasladar esa motivación a la competencia local.

En ese encuentro, Martín Alaníz tuvo un desempeño destacado. El futbolista uruguayo fue pieza clave en el mediocampo, mostrando un notable despliegue tanto en la recuperación como en la distribución del balón. Su actuación resultó fundamental para que el equipo rescatara un punto en una plaza difícil, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del partido.

Juan Pablo II llega a su compromiso tras igualar 1-1 frente a Sport Boys en el Callao, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. El tanto del equipo fue convertido por Christian Cueva , quien marcó de penal y permitió sumar un punto como visitante.

20:52 hs

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, que se disputará en el estadio Mansiche, contará con transmisión exclusiva de L1 Max. Este canal, que cubre todos los partidos de la jornada, está incluido en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, garantizando así acceso a los aficionados en todo el territorio nacional.

Quienes optan por alternativas digitales pueden seguir el partido en vivo a través de la aplicación Liga 1 Play, disponible para dispositivos con conexión a internet. De esta forma, los seguidores tienen la posibilidad de ver el encuentro desde móviles, tabletas o computadoras, tanto en casa como fuera de ella, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura detallada de este encuentro. El portal ofrecerá información previa, actualización minuto a minuto, registro de goles, jugadas determinantes y declaraciones de los protagonistas, permitiendo a los hinchas estar al tanto de todo lo que ocurra en uno de los duelos más atractivos de la jornada.