Perú Deportes

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con el regreso de Matías Di Benedetto, la ‘U’ saldrá a mantener los buenos resultados ante el cuadro de Chongoyape en condición de visita. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

Guardar
20:54 hsAyer

¡A ganar! Universitario de Deportes visita a Juan Pablo II en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Los ‘cremas’ buscan sostener el buen momento al mando de Jorge Araujo mientras resuelven la búsqueda del nuevo DT.

20:54 hsAyer

¿Cómo llega Universitario al partido?

Universitario de Deportes afronta su próximo compromiso tras lograr una victoria 4-2 sobre Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores, un resultado que representa un impulso anímico importante en medio de una etapa complicada del equipo. Este triunfo fortalece la confianza del plantel, que ahora busca trasladar esa motivación a la competencia local.

A pesar de las ausencias de Williams Riveros y José Rivera, los ‘cremas’ intentarán mantener la buena racha bajo la dirección de Jorge Araujo, quien continúa al frente del grupo de manera interina. El equipo apuesta por sostener el rendimiento mostrado recientemente para sumar puntos clave en la Liga 1.

El cuadro 'crema' se impuso 4-2 ante los uruguayos en el estadio Monumental - Crédito: Conmebol.
20:53 hsAyer

¿Cómo llega Juan Pablo II al partido?

Juan Pablo II llega a su compromiso tras igualar 1-1 frente a Sport Boys en el Callao, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura. El tanto del equipo fue convertido por Christian Cueva, quien marcó de penal y permitió sumar un punto como visitante.

En ese encuentro, Martín Alaníz tuvo un desempeño destacado. El futbolista uruguayo fue pieza clave en el mediocampo, mostrando un notable despliegue tanto en la recuperación como en la distribución del balón. Su actuación resultó fundamental para que el equipo rescatara un punto en una plaza difícil, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del partido.

Juan Pablo II consiguió un valioso empate con el gol de Christian Cueva a los 72'. - créditos: Liga 1
Juan Pablo II consiguió un valioso empate con el gol de Christian Cueva a los 72'. - créditos: Liga 1
20:53 hsAyer

Universitario vs Juan Pablo II: posibles alineaciones

- Universitario de Deportes: Miguel Vargas; Cain Fara, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

- Juan Pablo II: Vega, Toledo, Sánchez, Iriarte, Antón, Durán, Ramírez, Tizón, Cueva, Alaniz, Juambeltz.

20:52 hsAyer

Dónde ver Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026, que se disputará en el estadio Mansiche, contará con transmisión exclusiva de L1 Max. Este canal, que cubre todos los partidos de la jornada, está incluido en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, garantizando así acceso a los aficionados en todo el territorio nacional.

Quienes optan por alternativas digitales pueden seguir el partido en vivo a través de la aplicación Liga 1 Play, disponible para dispositivos con conexión a internet. De esta forma, los seguidores tienen la posibilidad de ver el encuentro desde móviles, tabletas o computadoras, tanto en casa como fuera de ella, sin depender de la televisión convencional.

Además, Infobae Perú brindará una cobertura detallada de este encuentro. El portal ofrecerá información previa, actualización minuto a minuto, registro de goles, jugadas determinantes y declaraciones de los protagonistas, permitiendo a los hinchas estar al tanto de todo lo que ocurra en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

La 'U' visitará al cuadro de Chongoyape en Trujillo. (L1 Max)
20:52 hsAyer

Horarios de Universitario vs Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II se presenta como uno de los momentos destacados de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. El encuentro está programado para el domingo 3 de mayo en el Estadio Mansiche de Trujillo, escenario que reunirá a una hinchada con la esperanza de ver a su equipo revertir la mala racha y sumar puntos fundamentales en la tabla.

La organización ha dispuesto que el partido comience a las 13:15 horas para los aficionados de Perú, Colombia y Ecuador, facilitando así la sintonía en estos países. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el pitazo inicial será a las 14:15, y para quienes sigan la transmisión desde Uruguay, Paraguay y Brasil, el horario establecido es a las 15:15 horas. De esta manera, la agenda busca adaptarse a la audiencia regional y garantizar una amplia cobertura.

Universitario se enfrentará a Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.
Universitario se enfrentará a Juan Pablo II por el Torneo Apertura 2026.
20:52 hsAyer

Precios de entradas

Aún hay entradas disponibles para el enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Juan Pablo II en Trujillo. Los aficionados pueden comprar sus boletos de manera sencilla mediante el portal de Vaope, que habilita la venta en línea para facilitar el acceso al partido

- Sur: S/. 65 soles

- Norte: S/. 70 soles

- Oriente: S/. 100 soles

- Occidente Sur: S/. 150 soles

- Occidente Norte: S/. 150 soles

- Butaca Occidente Norte: S/. 150 soles

- Butaca Occidente Sur:S/. 200 soles

Temas Relacionados

Universitario de DeportesJuan Pablo IILiga 1peru-deportes

Últimas noticias

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

Momento de tensión en Matute. El portero peruano se confío al intentar controlar a la carrera un saque de falta y, al final, el balón se le escurrió de las manos

El ‘blooper’ de Alejandro Duarte que acabó en gol de Édgar Lastre en Alianza Lima vs CD Moquegua por Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: HOY partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘cremas’ se trasladan hacia la ciudad de Trujillo con la moral elevada, después de sacar adelante un duro duelo en Copa Libertadores. Al frente se ubicará un oponente con sequía de triunfos

A qué hora juega Universitario vs Juan Pablo II: HOY partido en el Mansiche por fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Sobre la pista del Polideportivo Lucha Fuentes, se definirá si las ‘blanquiazules’ enlazan su tercer título o si las ’santas’ regresan a la corona. El duelo promete no escatimar en emociones tras un gran nivel exhibido en los dos encuentros previos

Alianza Lima vs San Martín EN VIVO HOY: punto a punto del partido por ‘extra game’ final de Liga Peruana de Vóley 2026

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

La ‘Foquita’, inolvidable en Gelsenkirchen por sus temporadas goleadoras, siguió con entusiasmo la campaña de los ‘reyes azules’ y al confirmarse el ascenso festejó a lo grande

Jefferson Farfán celebra con euforia el retorno del Schalke 04 a la Bundesliga para la siguiente temporada: “¡Volvimos!”

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘celestes’ recibirán a los ‘aurinegros’ en uno de los duelos que más promete en esta jornada del campeonato peruano. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Waymo lanza en Phoenix su generación de robotaxis Ojai: menos sensores y más espacio interior

Apple quiere dominar en India: qué es lo que le llama la atención a Tim Cook de este país

Las mejores fotos de la boda de Cande Ruggeri y Nico Maccari: los looks de los famosos en una velada inolvidable

Por qué la fisioterapia ahora es la primera opción ante una rotura de menisco

INFOBAE AMÉRICA

North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West

North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West

Dos siglos y dos años de historia: el aniversario de la Fuerza Armada de El Salvador, contado en escenas

La migración forzada de mujeres indígenas nicaragüenses limita su integración y derechos en Costa Rica

Líderes latinos impulsan la agenda que buscan imponer al próximo gobernador de California para transformar salud, economía y derechos

El centro comercial American Dream organizará un fan fest en Nueva Jersey durante todo el Mundial 2026

DEPORTES

La frase de Messi que repercutió en el vestuario del Inter Miami tras la dura derrota luego de una ventaja de tres goles

La frase de Messi que repercutió en el vestuario del Inter Miami tras la dura derrota luego de una ventaja de tres goles

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber