Perú

ONPE explica origen de mesas con serie 900 001 y descarta irregularidades tras denuncia de Rafael López Aliaga

El candidato presidencial buscaba anular cerca de 4.500 actas de la serie 900 000 al considerar que su aparición tras una segunda extracción de datos evidencia un posible “fraude electoral”

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Un hombre de piel clara y calvicie parcial, vestido con traje oscuro y corbata roja, hablando frente al edificio azul de la ONPE con su logo blanco visible
El candidato Rafael López Aliaga se pronuncia mientras la ONPE aclara las denuncias sobre las mesas de sufragio identificadas con números a partir del 900 001, ubicadas en centros poblados alejados de las capitales distritales. (Composición: Infobae Perú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) difundió información detallada sobre las mesas de sufragio con número de identificación a partir del 900 001, tras las denuncias públicas realizadas por el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El organismo precisó que estas mesas corresponden exclusivamente a centros poblados alejados de las capitales distritales.

Estas mesas fueron habilitadas para facilitar el voto a electores que, desde 2005, enfrentaban dificultades logísticas para trasladarse a los locales distritales. Antes de la implementación de este sistema, los habitantes de dichos centros debían invertir horas o incluso días para ejercer su derecho al voto, según explicó la ONPE en su cuenta oficial en la red social X.

“Estas mesas de sufragio están conformadas exclusivamente por electores que residen en una misma comunidad que se encuentra alejada de la capital del distrito”, compartió la entidad

El partido Renovación Popular, encabezado por Rafael López Aliaga, solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la anulación de cerca de 4.500 actas identificadas bajo la “serie 900.000”, argumentando que su aparición luego de una segunda extracción de datos realizada por la ONPE constituye un posible fraude electoral. La agrupación sostiene que estos registros fueron incorporados después del cierre inicial del proceso y que, según sus cálculos, afectarían aproximadamente a 1,5 millones de electores.

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ONPE defiende validez de mesas 900 001 y descarta irregularidades

La ONPE indicó que las mesas de sufragio cuyo número de identificación inicia en 900 001 fueron creadas para responder a las particularidades geográficas del país. Estas mesas están destinadas a comunidades ubicadas en zonas de difícil acceso, donde el traslado hasta la capital del distrito representa una barrera significativa para el ejercicio del voto.

El organismo electoral remarcó que desde 2005 implementa esta modalidad para garantizar la inclusión de los electores de centros poblados. Antes de contar con una mesa propia, estos ciudadanos debían desplazarse largas distancias, lo que, en muchos casos, impedía su participación en el proceso electoral.

Gráfico digital de la ONPE desmintiendo un tuit sobre mesas de sufragio. El tuit está tachado con la palabra 'FALSO' en rojo. Se ve el logo de ONPE
La ONPE desmiente una publicación en redes sociales sobre la creación de mesas de sufragio con identificación a partir del 900001, aclarando que corresponden a centros poblados alejados. (Fuente: X / ONPE)

Las actas de estas mesas, junto con sus respectivas versiones digitalizadas, están disponibles para consulta pública en la plataforma oficial de la ONPE. El organismo reiteró que el rango de identificadores —del 900 001 al 904 703— responde exclusivamente a un criterio administrativo, sin implicar ninguna irregularidad en el conteo de votos ni en la transparencia del proceso.

"Las mesas de los centros poblados tienen identificadores que van del 900001 al 904703. Sus actas, incluyendo sus versiones digitalizadas (escaneadas), pueden verificarse en nuestra web de resultados“, precisó.

López Aliaga insiste en fraude y pide anular miles de actas electorales

Renovación Popular fundamentó su denuncia en la supuesta aparición tardía de las actas de la serie 900 000, lo que, según la agrupación, genera dudas sobre la integridad de los resultados. Rafael López Aliaga afirmó que la negativa del JNE a convocar elecciones complementarias y a revisar exhaustivamente estas actas “le está quitando legitimidad absoluta a un proceso que está herido de muerte”.

En conferencia de prensa, López Aliaga exigió la intervención de auditores internacionales y sostuvo que, en al menos 1.000 actas, su partido no recibió votos para la elección presidencial mientras sí obtuvo sufragios en las listas al Congreso y al Parlamento Andino. Consideró ilógico que un elector vote solo por legisladores y no por el candidato presidencial de la misma agrupación.

El perito judicial grafotécnico e informático Julio Alfredo Espejo Quevedo respaldó la denuncia, señalando que en una primera extracción del 13 de abril se registraron 88.064 actas, pero en la segunda, realizada el 15 de abril, aparecieron 4.702 actas adicionales con numeración en el rango de los 900 000.

Renovación Popular denunció además que la supuesta manipulación habría beneficiado al candidato rival Roberto Sánchez con la adición de unos 270.000 votos y restado cerca de 90.000 votos a su partido. La vicepresidenciable Norma Yarrow insistió en la necesidad de una auditoría con veeduría internacional y cuestionó la falta de respuestas por parte del JNE a los requerimientos formales presentados por la agrupación.

Frente a la persistencia de las dudas y la tensión política, López Aliaga advirtió que, de no prosperar sus pedidos ante el JNE, Renovación Popular acudirá a instancias judiciales nacionales e internacionales en busca de una revisión integral del proceso electoral.

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