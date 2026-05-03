Roberto Sánchez acusa a Renzo Reggiardo por supuesta vulneración a la neutralidad: “No se ha dado cuenta que es alcalde”

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, ofrece declaraciones a la prensa donde informa que la organización política presentó una denuncia contra el alcalde de Lima ante el Jurado Electoral.

El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, denunció públicamente una supuesta vulneración del principio de neutralidad electoral por parte del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. La acusación formal fue presentada ante un Jurado Electoral Especial, órgano encargado de la supervisión de la transparencia en el actual proceso electoral.

El pronunciamiento de Sánchez se realizó en los exteriores del local partidario ubicado en el jirón Tarma, en el Cercado de Lima, escenario elegido para detallar los fundamentos de la denuncia y advertir sobre la gravedad de los hechos atribuidos al burgomaestre.

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¿Qué argumentos expresó Roberto Sánchez tras sentar denuncia?

Roberto Sánchez sostuvo que existen elementos que permitirían sustentar la acusación. El candidato afirmó ante la prensa: “Creo que a todas luces hay una acción allí que viola la neutralidad. El señor no se ha dado cuenta que es el alcalde, tiene una autoridad edil y no tiene descanso como para emitir opiniones y acciones que contravienen esa neutralidad”. Esta declaración fue recogida durante una conferencia improvisada ante medios nacionales, donde remarcó que la denuncia no responde únicamente a una posición partidaria, sino que también ha sido advertida por diversas instituciones y personalidades.

La denuncia, presentada formalmente ante el Jurado Electoral Especial, busca que se investigue la conducta de Renzo Reggiardo durante el desarrollo de la campaña electoral. El seguimiento legal del caso está a cargo del personero del partido, el abogado Roy Mendoza, quien se ocupa de monitorear el avance de las acciones y del procedimiento administrativo correspondiente.

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El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, asiste a una rueda de prensa mientras se espera que la autoridad electoral confirme el nombre del rival de Keiko Fujimori antes de la segunda vuelta del 7 de junio, en Lima, Perú, 16 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

Durante su exposición, Sánchez manifestó que la agrupación política decidió formalizar la acusación tras considerar que existen evidencias que respaldarían una eventual transgresión al principio de neutralidad. Este principio obliga a las autoridades públicas a mantener una posición imparcial en cualquier proceso electoral. El candidato subrayó: “El caso debe seguir el debido proceso en las instancias correspondientes, porque la democracia exige no solo transparencia, sino también un respeto estricto a las normas que rigen la conducta de las autoridades durante las campañas”.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo habría violado la neutralidad electoral al enviar mensaje a favor de la propuesta de Rafael López Aliaga de organizar "elecciones complementarias". (Foto: Municipalidad de Lima)

El caso de Renzo Reggiardo se suma a otros cuestionamientos surgidos en el contexto de un proceso electoral en el que distintos sectores han solicitado mayor transparencia y respeto a las normas. La denuncia de Juntos por el Perú se enmarca en una serie de observaciones y advertencias realizadas por actores políticos y organizaciones de la sociedad civil sobre la participación de funcionarios públicos en actividades que podrían interpretarse como intervenciones indebidas.

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El equipo legal de Juntos por el Perú ha recabado documentos, registros de declaraciones públicas y otros elementos que, según su interpretación, demostrarían que el alcalde limeño habría sobrepasado los límites que la ley impone a quienes ejercen cargos de autoridad.

Normativa peruana sobre imparcialidad durante procesos electorales

La neutralidad electoral constituye un principio central dentro de la normativa peruana. De acuerdo con especialistas, la legislación establece que las autoridades públicas no pueden favorecer o perjudicar a ninguna agrupación o candidato durante los procesos electorales. Cualquier vulneración puede dar lugar a sanciones administrativas e incluso a la inhabilitación temporal de los funcionarios responsables.

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La denuncia presentada contra Reggiardo ha generado reacciones en el ámbito político nacional. Algunos representantes de otros partidos han solicitado a las autoridades electorales que refuercen la vigilancia y garanticen el cumplimiento estricto de la normativa. Mientras tanto, desde el entorno del alcalde no se ha emitido una respuesta oficial a las acusaciones.

Juntos por el Perú denuncia a Renzo Reggiardo ante el JEE por presunta vulneración de neutralidad electoral. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/JP)

Pronunciamiento de Renzo Reggiardo

Hace unos días Renzo Reggiardo estuvo en un evento donde declaró que: “Yo emití dicho mensaje porque resguardo los intereses de los ciudadanos capitalinos y por ello no me pueden denunciar. Yo no defiendo a ningún candidato solo a que exista un proceso electoral transparente lo que a mi juicio no ocurrió el pasado 12 de abril” fue lo que argumentó el alcalde a medios locales.

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El proceso de evaluación corresponderá ahora al Jurado Electoral Especial, que deberá determinar si existen méritos suficientes para iniciar una investigación a fondo. De acuerdo con el procedimiento habitual, el órgano electoral podrá solicitar descargos a las partes involucradas, recopilar pruebas adicionales y, de ser necesario, emitir medidas preventivas para evitar que se repitan conductas similares durante el resto de la campaña.

El alcalde de Lima opinó sobre sus declaraciones que envió desde la Municipalidad Metropolitana sobre el proceso electoral del 12 de abril.

La controversia en torno a este caso refleja la tensión que caracteriza a los procesos electorales en el país, donde la vigilancia sobre la actuación de los funcionarios públicos se intensifica en períodos de campaña. La resolución de este expediente podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las autoridades municipales frente a la neutralidad electoral y la transparencia democrática.

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Hasta el momento, ni Renzo Reggiardo ni sus colaboradores han presentado una versión pública sobre los hechos denunciados. El desarrollo del caso será seguido de cerca tanto por los actores políticos como por la ciudadanía, atentos al pronunciamiento que emita el Jurado Electoral Especial en las próximas semanas.