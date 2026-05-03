Hallan a joven sin vida en La Victoria: PNP detiene a presunto feminicida

Una joven de 22 años fue encontrada muerta en la habitación de un hotel en el distrito de La Victoria durante la madrugada de este domingo 3 de abril. La Policía Nacional del Perú detuvo a José Luis , de 26 años, como principal sospechoso, luego de que trabajadores del establecimiento alertaran sobre el hallazgo del cuerpo.

De acuerdo con el reporte de Latina Noticias, ambos se reencontraron después de seis años e ingresaron juntos al hotel tras acordar una cita a través de redes sociales.

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El jefe de la región policial Lima Centro, general Jorge Luis Castillo, informó que el detenido incurrió en contradicciones durante su te

Una mujer de 22 años perdió la vida en una habitación de hospedaje luego de reunirse con un conocido, quien fue arrestado por la policía después del hallazgo del cuerpo en la capital peruana| Latina Noticias

“Por producto de esos alucinógenos, él ha reaccionado y ella también, y se han producido una pelea entre ellos”, manifestó el general Castillo.

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Detención del presunto feminicida

La Policía Nacional del Perú logró identificar rápidamente al presunto agresor porque dejó su documento de identidad en la habitación. Tras abandonar el hotel, los agentes localizaron en su domicilio, consignado en su DNI, y lo detuvieron en flagrancia. El presunto feminicida permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias del caso. Además, se investiga si se consumieron otras sustancias.

En su declaración ante las autoridades, el hombre aseguró que la muerte se produjo “accidentalmente” durante un forcejeo.

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“Ella estaba encima mío y la quise quitar de encima y se golpeó la cabeza contra la baranda”, afirmó el detenido, negando haberla estrangulado o golpeado intencionalmente.

Las autoridades pusieron en duda esa versión, ya que el cuerpo presentaba signos de estrangulamiento. El detenido también señaló que ambos consumieron drogas esa noche y que la discusión surgió dentro de la habitación.

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Asimismo, se conoció que ambos se habrían reencontrado luego de seis años. El último contacto se produjo por redes sociales, donde acordaron verse en la estación Arriola del Metropolitano antes de dirigirse al hotel.

Joven muere en hotel de La Victoria, detienen a sospechoso tras cita acordada por redes| Latina Noticias

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Lima, donde la familia de la víctima aún no se había presentado hasta el cierre de este reporte. La policía mantiene abiertas las investigaciones y espera declaraciones de los familiares para precisar el vínculo, posibles antecedentes de acoso y esclarecer los hechos.

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Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): Ante situaciones de peligro inmediato o hechos de violencia, la Policía Nacional del Perú dispone del número de emergencias 105, operativo las 24 horas. Cualquier persona puede comunicarse para reportar una agresión o solicitar intervención policial en casos de violencia de género.

Centro de Emergencia Mujer (CEM): Los Centros de Emergencia Mujer del MIMP cuentan con equipos multidisciplinarios que brindan atención integral, asesoría legal, y soporte psicológico a víctimas de violencia familiar y sexual. Estos centros se encuentran distribuidos en todo el país y funcionan como espacios seguros para recibir ayuda profesional.

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Línea 100: La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito y confidencial que ofrece orientación, información y apoyo emocional a personas afectadas por violencia familiar o sexual. Funciona las 24 horas del día y es atendida por especialistas capacitados para brindar contención y canalizar las denuncias a las autoridades correspondientes.