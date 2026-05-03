Perú

La PNP descubre el “auto camaleón” de Los Pulpos y detiene a peligrosos integrantes de la banda

Los agentes retuvieron un vehículo implicado en varios homicidios y capturaron a cinco presuntos miembros de la organización, frustrando la ejecución de un atentado planeado contra una empresaria de la zona

Guardar
Un taller mecánico clandestino en Trujillo ocultaba pruebas criminales al cambiar de apariencia autos empleados en homicidios. Jorge Luis Valderrama Cruz, alias 'el pintor', era responsable de modificar los autos para borrar evidencias de la banda criminal. Exitosa

En un operativo que sacudió al distrito de El Porvenir, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) localizaron y aseguraron un vehículo utilizado por la organización criminal Los Pulpos, el cual cambiaba de color para evadir a las autoridades como —según dijeron— un “camaleón”.

Según informó Exitosa, la intervención permitió la captura de cinco presuntos miembros de la banda delictiva y evitó un asesinato que ya se encontraba en fase avanzada de preparación.

PUBLICIDAD

La investigación de la PNP condujo a un modesto taller mecánico, donde se alteraba la apariencia de un automóvil vinculado a múltiples homicidios en la provincia de Trujillo.

Las autoridades irrumpieron en el local y detuvieron a Jorge Luis Valderrama Cruz, de sesenta años, conocido como “el pintor” en el ámbito delictivo. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el trabajo de este individuo no buscaba embellecer los vehículos, sino borrar pruebas de crímenes.

PUBLICIDAD

Sicario asesina a presunto miembro de “Los Pulpos” en pleno centro histórico de Trujillo
La Policía Nacional del Perú localiza en El Porvenir un vehículo de Los Pulpos utilizado en crímenes y cambios de color para burlar la ley. (Andina)

En el lugar también fue aprehendido Óscar David Romero Cóndor, alias “Memo” o “Niño Viejo”, de diecinueve años. La policía lo señala como presunto sicario de la facción Los Terribles de Trujillo, brazo armado de Los Pulpos.

Exitosa detalló que el automóvil bajo custodia policial había sido pintado de distintos colores según el delito cometido: rojo durante Semana Santa, cuando fue visto en el asesinato de un ingeniero en el parque El Arcoíris de La Esperanza; negro durante el ataque del veinticinco de abril en Florencia de Mora, que dejó un saldo de dos muertos y diez heridos; y plomo, el color que el “pintor” aplicaba al momento de ser intervenido.

Un plan de asesinato

La inteligencia de la PNP confirmó que el vehículo se preparaba para un nuevo atentado. El objetivo era una empresaria que ya estaba bajo vigilancia de la organización criminal.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, un alto mando policial explicó: “Hemos encontrado a un sicario, a la persona que pinta los vehículos para que no sean descubiertos y hemos encontrado que este sicario le estaba haciendo reglaje a una ciudadana para asesinarla el día de mañana. Le ha hecho seguimiento a su domicilio, le ha hecho seguimiento a su rutina deportiva y ya tenía todas las coordinaciones para asesinar a esta empresaria”.

El personal del INPE traslada a un presunto cabecilla de Los Pulpos hacia el penal de Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar.
El personal del INPE traslada a un presunto cabecilla de Los Pulpos hacia el penal de Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar. (Crédito: Minjus)

El jefe policial añadió que las unidades de investigación habían identificado a los involucrados tras varios días de seguimiento y vigilancia. El mismo oficial precisó que se tomarían medidas inmediatas para advertir a la posible víctima y salvaguardar su integridad.

La cadena criminal

La captura de alias “Memo” activó una serie de intervenciones simultáneas en la parte alta del distrito de La Esperanza. Los agentes de la PNP lograron detener a otros tres presuntos integrantes de la red: Gilberto Riquelme Vázquez (“CJ”), Lady Rojas Huamán (“Chata”) y Xiomara Verónico Chaute (“Gringa”), esta última identificada como pareja sentimental del presunto sicario.

La policía incautó en la zona una mochila con armas, la cual se encontraba lista para ser utilizada en el atentado planeado contra la empresaria.

Aunque el guardián de las armas logró escapar, los agentes aseguraron el arsenal y desarticularon la logística delictiva. La intervención permitió la incautación de veintisiete municiones, cuatro teléfonos móviles con información relevante, placas de rodaje clonadas y motocicletas presuntamente robadas.

Óscar David Romero Cóndor, presunto sicario de Los Terribles de Trujillo, fue detenido mientras coordinaba un atentado contra una empresaria.
Óscar David Romero Cóndor, presunto sicario de Los Terribles de Trujillo, fue detenido mientras coordinaba un atentado contra una empresaria.

Impacto en la provincia

Exitosa subrayó que la operación produjo un efecto inmediato en la sensación de seguridad en Trujillo, ciudad donde la actividad de Los Pulpos había generado alarma en las últimas semanas. De acuerdo con la información difundida por el medio, los cinco detenidos enfrentarán cargos por sicariato y otros delitos conexos, mientras la policía continúa con las diligencias para desarticular completamente la organización.

La investigación reveló la sofisticación de las estrategias utilizadas por la banda para eludir a las autoridades, incluyendo el cambio sistemático de color de los vehículos empleados en sus crímenes y el uso de talleres clandestinos para encubrir sus rastros. La intervención de la PNP no solo frustró un asesinato inminente, sino que también permitió la recuperación de evidencia clave para el avance de las investigaciones.

Temas Relacionados

Los PulposTrujilloCrimen OrganizadoPNPperu-noticias

Más Noticias

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Impulsado por su reciente triunfo internacional, el cuadro ‘crema’ saldrá decidido a imponerse ante su rival chongoyapano en Trujillo. Sigue aquí todas las incidencias de este encuentro

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Primer tiempo con dos goles por cada lado. Los ‘celestes’ dominaron, mientras que los ‘dorados’ aprovecharon las falencias defensivas. Sigue las incidencias del encuentro en el Gallardo

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Traición mortal en Tacna: Acusan a abogada de estrangular y enterrar el cuerpo de empresaria en el muro de una casa por dinero

El hallazgo del cuerpo de una empresaria en una pared recién construida reveló la presunta traición de alguien de su círculo íntimo, lo que motivó una pesquisa policial centrada en el entorno más cercano

Traición mortal en Tacna: Acusan a abogada de estrangular y enterrar el cuerpo de empresaria en el muro de una casa por dinero

Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

La trayectoria de la principal figura del fujimorismo se define por la constante necesidad de responder por las decisiones y controversias que rodearon la gestión de su padre

Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

Vía Expresa Grau: ¿A cuánto se proyecta la reducción en el tiempo de viaje desde Carabayllo hasta la estación Grau del Metro de Lima?

La Municipalidad de Lima prevé que el tramo de tres kilómetros, que integra el Metropolitano y la Línea 1 del Metro, entre en etapa de pruebas con viajes sin costo en dos meses

Vía Expresa Grau: ¿A cuánto se proyecta la reducción en el tiempo de viaje desde Carabayllo hasta la estación Grau del Metro de Lima?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

Segunda Vuelta 2026: Las razones detrás de la herencia política que persigue a Keiko Fujimori

Roberto Sánchez acusa a Renzo Reggiardo por supuesta vulneración a la neutralidad: “No se ha dado cuenta que es alcalde”

CAL anuncia acciones legales contra el Congreso por proyecto de ley que podría retirar a Delia Espinoza como decana

Renovación Popular cuestiona auditoría del JNE y advierte que resultados de Elecciones “no tendrá ningún tipo de validez ni respaldo”

José Domigo Pérez revela que los jueces nunca establecieron golpe de Estado en la condena a Pedro Castillo

ENTRETENIMIENTO

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Magdyel Ugaz cumplió un sueño para su madre: “Ella cobraba en micro y ahora le compré su departamento”

Jorge Benavides cuenta que Carlos Álvarez le ofreció volver a hacer humor juntos si no pasaba a la segunda vuelta electoral

Magaly Medina revela el lujoso regalo que le dio a su esposo por su cumpleaños

Carlos Álvarez fue operado de emergencia y da detalles de su estado de salud: “Me preocupé”

Pamela Franco se quiebra al hablar de su hija: “No pierdo la fe de que algún día me diga mamá”

DEPORTES

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO HOY: minuto a minuto del partidazo en Trujillo por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal 2-2 Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Golazo de Felipe Vizeu de violento latigazo tras notable regate en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

Gol de Gustavo Cazonatti con definición de ‘9’ en Sporting Cristal vs Cusco FC por Liga 1 2026

Alianza Lima vs San Martín: El premio económico que ganará el nuevo campeón de la Liga Peruana de Vóley