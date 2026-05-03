La PNP descubre el “auto camaleón” de Los Pulpos y detiene a peligrosos integrantes de la banda

Un taller mecánico clandestino en Trujillo ocultaba pruebas criminales al cambiar de apariencia autos empleados en homicidios. Jorge Luis Valderrama Cruz, alias 'el pintor', era responsable de modificar los autos para borrar evidencias de la banda criminal. Exitosa

En un operativo que sacudió al distrito de El Porvenir, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) localizaron y aseguraron un vehículo utilizado por la organización criminal Los Pulpos, el cual cambiaba de color para evadir a las autoridades como —según dijeron— un “camaleón”.

Según informó Exitosa, la intervención permitió la captura de cinco presuntos miembros de la banda delictiva y evitó un asesinato que ya se encontraba en fase avanzada de preparación.

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La investigación de la PNP condujo a un modesto taller mecánico, donde se alteraba la apariencia de un automóvil vinculado a múltiples homicidios en la provincia de Trujillo.

Las autoridades irrumpieron en el local y detuvieron a Jorge Luis Valderrama Cruz, de sesenta años, conocido como “el pintor” en el ámbito delictivo. De acuerdo con el reporte de Exitosa, el trabajo de este individuo no buscaba embellecer los vehículos, sino borrar pruebas de crímenes.

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La Policía Nacional del Perú localiza en El Porvenir un vehículo de Los Pulpos utilizado en crímenes y cambios de color para burlar la ley. (Andina)

En el lugar también fue aprehendido Óscar David Romero Cóndor, alias “Memo” o “Niño Viejo”, de diecinueve años. La policía lo señala como presunto sicario de la facción Los Terribles de Trujillo, brazo armado de Los Pulpos.

Exitosa detalló que el automóvil bajo custodia policial había sido pintado de distintos colores según el delito cometido: rojo durante Semana Santa, cuando fue visto en el asesinato de un ingeniero en el parque El Arcoíris de La Esperanza; negro durante el ataque del veinticinco de abril en Florencia de Mora, que dejó un saldo de dos muertos y diez heridos; y plomo, el color que el “pintor” aplicaba al momento de ser intervenido.

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Un plan de asesinato

La inteligencia de la PNP confirmó que el vehículo se preparaba para un nuevo atentado. El objetivo era una empresaria que ya estaba bajo vigilancia de la organización criminal.

Según declaraciones recogidas por Exitosa, un alto mando policial explicó: “Hemos encontrado a un sicario, a la persona que pinta los vehículos para que no sean descubiertos y hemos encontrado que este sicario le estaba haciendo reglaje a una ciudadana para asesinarla el día de mañana. Le ha hecho seguimiento a su domicilio, le ha hecho seguimiento a su rutina deportiva y ya tenía todas las coordinaciones para asesinar a esta empresaria”.

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El personal del INPE traslada a un presunto cabecilla de Los Pulpos hacia el penal de Challapalca, a cinco mil metros sobre el nivel del mar. (Crédito: Minjus)

El jefe policial añadió que las unidades de investigación habían identificado a los involucrados tras varios días de seguimiento y vigilancia. El mismo oficial precisó que se tomarían medidas inmediatas para advertir a la posible víctima y salvaguardar su integridad.

La cadena criminal

La captura de alias “Memo” activó una serie de intervenciones simultáneas en la parte alta del distrito de La Esperanza. Los agentes de la PNP lograron detener a otros tres presuntos integrantes de la red: Gilberto Riquelme Vázquez (“CJ”), Lady Rojas Huamán (“Chata”) y Xiomara Verónico Chaute (“Gringa”), esta última identificada como pareja sentimental del presunto sicario.

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La policía incautó en la zona una mochila con armas, la cual se encontraba lista para ser utilizada en el atentado planeado contra la empresaria.

Aunque el guardián de las armas logró escapar, los agentes aseguraron el arsenal y desarticularon la logística delictiva. La intervención permitió la incautación de veintisiete municiones, cuatro teléfonos móviles con información relevante, placas de rodaje clonadas y motocicletas presuntamente robadas.

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Óscar David Romero Cóndor, presunto sicario de Los Terribles de Trujillo, fue detenido mientras coordinaba un atentado contra una empresaria.

Impacto en la provincia

Exitosa subrayó que la operación produjo un efecto inmediato en la sensación de seguridad en Trujillo, ciudad donde la actividad de Los Pulpos había generado alarma en las últimas semanas. De acuerdo con la información difundida por el medio, los cinco detenidos enfrentarán cargos por sicariato y otros delitos conexos, mientras la policía continúa con las diligencias para desarticular completamente la organización.

La investigación reveló la sofisticación de las estrategias utilizadas por la banda para eludir a las autoridades, incluyendo el cambio sistemático de color de los vehículos empleados en sus crímenes y el uso de talleres clandestinos para encubrir sus rastros. La intervención de la PNP no solo frustró un asesinato inminente, sino que también permitió la recuperación de evidencia clave para el avance de las investigaciones.

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