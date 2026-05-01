Perú queda a un paso de tener medidores de luz que muestran cuánta electricidad consumes en tiempo real

El Ministerio de Energía y Minas aprobó la Norma DGE que impondrá especificaciones técnicas obligatorias para los Sistemas de Medición Inteligente en la red eléctrica nacional.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la aprobación de la Norma DGE sobre especificaciones técnicas y estándares tecnológicos y de desempeño de los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), que regirá la modernización de los medidores eléctricos en el país.

La medida, formalizada con la Resolución Ministerial N° 188-2026-MINEM/DM, fue publicada el 30 de abril de 2026 y marca un nuevo marco obligatorio para la industria de distribución eléctrica.

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Alcance y objetivo de la norma

La norma establece que los medidores inteligentes, conocidos como SMI, deberán cumplir parámetros mínimos de precisión, seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

El documento consta de tres capítulos, veinte artículos y cuatro disposiciones complementarias, y su implementación será supervisada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

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Los Sistemas de Medición Inteligente permitirán a los usuarios monitorear su consumo energético en tiempo real y acceder a tarifas eléctricas dinámicas y diferenciadas.

El objetivo central es asegurar la compatibilidad de los nuevos sistemas con la infraestructura eléctrica existente y futura, promoviendo la modernización del servicio y el acceso a información oportuna para los usuarios.

Según la resolución, los SMI constituyen una red tecnológica capaz de brindar comunicación bidireccional y remota entre los componentes del sistema, permitiendo “una mejor gestión de la red, con efectos positivos tanto a corto como a largo plazo”.

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De esta manera, el usuario podrá contar con información precisa sobre su consumo y se facilitará la introducción de tarifas dinámicas.

Requisitos y responsabilidades para empresas distribuidoras

La norma dispone que las empresas de distribución eléctrica deberán utilizar medidores inteligentes que permitan lectura remota, detección de fallas y gestión eficiente de la red, así como asegurar la protección de datos y la ciberseguridad.

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El costo del medidor inteligente será asumido por la empresa y no se incluirá en el presupuesto de instalación, aunque los gastos de mantenimiento y reposición se abonarán mensualmente en la tarifa del usuario.

Osinergmin. La gestión eficiente de la red eléctrica con SMI mejorará la detección de fallas, la lectura remota de consumos y la protección de datos del usuario.

“Los SMI son el conjunto de hardware, software y redes de comunicación necesarias para la comunicación bidireccional y segura entre sus componentes”, señala la Dirección General de Electricidad.

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El despliegue gradual del plan de reemplazo de medidores busca empoderar a los usuarios y mejorar la eficiencia energética a través de tarifas diferenciadas y consumo informado, tal como también ha recomendado el Osinergmin.

Impacto en usuarios y en la gestión de la red eléctrica

La implementación de los SMI permitirá a los usuarios acceder a información detallada sobre su consumo y facilitará la integración de nuevos servicios, incluyendo la gestión eficiente de recursos energéticos distribuidos.

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La Dirección General de Electricidad enfatizó que “la calidad de servicio mejorará con el monitoreo de la red y la innovación de los procesos técnicos y comerciales”.

El Ministerio de Energía y Minas sostiene que estos cambios optimizarán los costos del servicio eléctrico, reducirán pérdidas técnicas y no técnicas, y favorecerán la respuesta a la demanda mediante la introducción de precios diferenciados.

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La resolución dispone la publicación de la norma y su anexo en el portal digital del Ministerio de Energía y Minas, asegurando así su acceso público a partir de la fecha de publicación en el diario oficial.