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Perú queda a un paso de tener medidores de luz que muestran cuánta electricidad consumes en tiempo real

No más sorpresas en el recibo. Los nuevos medidores que impondrá el Ministerio de Energía y Minas permitirán incluso revisar el consumo diario por celular

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Luz - electricidad
El Ministerio de Energía y Minas aprobó la Norma DGE que impondrá especificaciones técnicas obligatorias para los Sistemas de Medición Inteligente en la red eléctrica nacional.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la aprobación de la Norma DGE sobre especificaciones técnicas y estándares tecnológicos y de desempeño de los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), que regirá la modernización de los medidores eléctricos en el país.

La medida, formalizada con la Resolución Ministerial N° 188-2026-MINEM/DM, fue publicada el 30 de abril de 2026 y marca un nuevo marco obligatorio para la industria de distribución eléctrica.

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Alcance y objetivo de la norma

La norma establece que los medidores inteligentes, conocidos como SMI, deberán cumplir parámetros mínimos de precisión, seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

El documento consta de tres capítulos, veinte artículos y cuatro disposiciones complementarias, y su implementación será supervisada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

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Recibos de luz bajarán para hogares y empresas a partir de febrero de 2026, según Osinergmin. (Foto: Agencia Andina)
Los Sistemas de Medición Inteligente permitirán a los usuarios monitorear su consumo energético en tiempo real y acceder a tarifas eléctricas dinámicas y diferenciadas.

El objetivo central es asegurar la compatibilidad de los nuevos sistemas con la infraestructura eléctrica existente y futura, promoviendo la modernización del servicio y el acceso a información oportuna para los usuarios.

Según la resolución, los SMI constituyen una red tecnológica capaz de brindar comunicación bidireccional y remota entre los componentes del sistema, permitiendo “una mejor gestión de la red, con efectos positivos tanto a corto como a largo plazo”.

De esta manera, el usuario podrá contar con información precisa sobre su consumo y se facilitará la introducción de tarifas dinámicas.

Requisitos y responsabilidades para empresas distribuidoras

La norma dispone que las empresas de distribución eléctrica deberán utilizar medidores inteligentes que permitan lectura remota, detección de fallas y gestión eficiente de la red, así como asegurar la protección de datos y la ciberseguridad.

El costo del medidor inteligente será asumido por la empresa y no se incluirá en el presupuesto de instalación, aunque los gastos de mantenimiento y reposición se abonarán mensualmente en la tarifa del usuario.

OSINERGMIN
Osinergmin. La gestión eficiente de la red eléctrica con SMI mejorará la detección de fallas, la lectura remota de consumos y la protección de datos del usuario.

“Los SMI son el conjunto de hardware, software y redes de comunicación necesarias para la comunicación bidireccional y segura entre sus componentes”, señala la Dirección General de Electricidad.

El despliegue gradual del plan de reemplazo de medidores busca empoderar a los usuarios y mejorar la eficiencia energética a través de tarifas diferenciadas y consumo informado, tal como también ha recomendado el Osinergmin.

Impacto en usuarios y en la gestión de la red eléctrica

La implementación de los SMI permitirá a los usuarios acceder a información detallada sobre su consumo y facilitará la integración de nuevos servicios, incluyendo la gestión eficiente de recursos energéticos distribuidos.

La Dirección General de Electricidad enfatizó que “la calidad de servicio mejorará con el monitoreo de la red y la innovación de los procesos técnicos y comerciales”.

El Ministerio de Energía y Minas sostiene que estos cambios optimizarán los costos del servicio eléctrico, reducirán pérdidas técnicas y no técnicas, y favorecerán la respuesta a la demanda mediante la introducción de precios diferenciados.

La resolución dispone la publicación de la norma y su anexo en el portal digital del Ministerio de Energía y Minas, asegurando así su acceso público a partir de la fecha de publicación en el diario oficial.

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