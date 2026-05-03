Vía Expresa Grau: ¿A cuánto se proyecta la reducción en el tiempo de viaje desde Carabayllo hasta la estación Grau del Metro de Lima?

El Alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, ofrece declaraciones a medios de comunicación en el lugar de la construcción. La información en pantalla detalla que la obra de 2,8 km interconectará el Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima.

La Vía Expresa Grau entra en su fase final, consolidándose como una de las obras de infraestructura vial más relevantes para el futuro de la movilidad en el corazón de la capital. De acuerdo con información difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima, el proyecto ya supera el 90% de avance y su inauguración operativa se proyecta para el corto plazo. La obra busca conectar el sistema del Metropolitano con la Línea 1 del Metro de Lima, permitiendo traslados gratuitos y en menor tiempo entre puntos clave de la ciudad.

Obra avanzada al 90%

La inspección más reciente estuvo encabezada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien visitó el tramo principal junto a funcionarios municipales y técnicos responsables de la construcción. Según detalló la Municipalidad de Lima, esta obra tiene como objetivo principal unificar los sistemas de transporte público masivo sin costo adicional para los usuarios. El alcalde Reggiardo sostuvo que el proyecto representa una inversión de 115 millones de soles, cifra que se ha destinado a la construcción de casi 3 kilómetros de vía expresa, nuevas estaciones y la adecuación de infraestructura complementaria.

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Se observa la conexión entre el sistema Metropolitano y la Línea 1 del metro. Un mapa detalla la ruta a través de distritos como Carabayllo, Comas y Cercado de Lima, señalando mejoras en la conectividad.

El trayecto de la Vía Expresa Grau permitirá que ciudadanos provenientes de Carabayllo lleguen hasta la Estación Grau en solo 30 minutos, lo que constituye una mejora considerable respecto a los tiempos de viaje actuales en la capital peruana. Fuentes municipales indicaron que se han ejecutado 46,000 metros cuadrados de pavimento, 5,000 metros cuadrados de veredas y 7,000 metros lineales de sardineles. Además, la infraestructura de las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya se encuentran terminadas, restando únicamente acabados en pisos, techos, rampas, vidrios y señalización.

Durante el recorrido, Renzo Reggiardo anunció que en aproximadamente 60 días se pondrá en ejecución el proceso de “marcha blanca”, un periodo de pruebas donde los viajes serán gratuitos y se evaluarán los últimos detalles operativos. “Ya se encuentra prácticamente al 90 por ciento de ejecución. Estamos calculando que en 60 días podemos iniciar ya una marcha blanca. Esta obra ha costado 115 millones de soles y, sin duda, es una gran infraestructura que fundamentalmente permitirá tener una adecuada transitabilidad en nuestra ciudad de Lima”, precisó el alcalde capitalino.

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima, confirma que pronto se terminará obra necesaria para el transporte y que permitirá conectividad entre Metropolitana y la Línea 1 del Metro de Lima

Declaración de emergencia del sistema de transporte

El desarrollo del proyecto responde a la reciente declaración de emergencia del sistema de transporte público de Lima durante 180 días, una medida tomada para enfrentar la congestión y las deficiencias en la red de movilidad. La Municipalidad de Lima ha destacado que esta nueva infraestructura se integra a los nodos más importantes de la ciudad, facilitando la conexión entre la Estación Grau de la Línea 1 del Metro y las estaciones del Metropolitano Abancay, Parinacochas, Andahuaylas y Nicolás Ayllón.

La obra abarca cerca de 3 kilómetros de extensión, y según el reporte municipal, las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas presentan un grado de avance total en sus estructuras. Solo faltan trabajos de acabados menores y la instalación de señalética y equipamiento de accesibilidad. En cuanto a la infraestructura, las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas ya cuentan con estructuras culminadas al 100 %, mientras se ultiman los acabados en pisos, techos, rampas, vidrios y señalización”, informaron las autoridades de la Municipalidad de Lima.

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La Municipalidad Metropolitana de Lima afirma que la Vía Expresa Grau reducirá el tiempo entre Carabayllo y Villa El Salvador a solo 45 minutos. (Andina)

Ventajas para los usuarios

El beneficio directo para los usuarios radica en la posibilidad de recorrer tramos extensos de la ciudad en un periodo sustancialmente menor, sin costo adicional y con acceso a un sistema integrado de transporte. La marcha blanca que se iniciará en dos meses busca identificar posibles ajustes operativos antes de la apertura definitiva al público. De acuerdo con lo expuesto por el alcalde Renzo Reggiardo, la obra permitirá mejorar la fluidez vehicular y la calidad del transporte urbano en una metrópoli que enfrenta desafíos crecientes en materia de movilidad.

Nueva Vía Expresa Grau ya tiene buena pro. Estos son los plazos que se manejan para su construcción y su inauguración. - Crédito Andina

La expectativa oficial apunta a que la Vía Expresa Grau se transforme en un eje de integración para los desplazamientos diarios de miles de ciudadanos, conectando puntos estratégicos y facilitando el acceso a servicios y actividades urbanas. Los trabajos finales de acabados, señalización y pruebas operativas configuran la última etapa antes de la puesta en servicio regular.

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, anunció que la Municipalidad de Lima busca restringir el horario de tránsido de los camiones. (Composición Infobae/Nicol Chauca)

El proyecto constituye una respuesta concreta a la urgencia de modernizar la infraestructura vial de Lima y optimizar la conectividad entre los principales sistemas de transporte público. Según autoridades municipales, la inversión realizada y la planificación cumplida permitirán que la ciudad cuente con una vía expresa moderna, segura y funcional, al servicio de los limeños.