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¿A qué hora y canal TV para ver Alianza Lima vs San Martín? Partido final que define al campeón de la Liga Peruana de Vóley

Tras una serie igualada en 1-1, Alianza Lima y San Martín se enfrentan este domingo 3 de mayo en el partido que definirá al campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador

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Seis jugadoras de voleibol de Alianza Lima y USMP con uniformes blanco/azul y rojo/negro, gritando. El texto "Final de la Liga Peruana de Vóley" es visible.
Una composición fotográfica muestra a jugadoras de Alianza Lima y USMP con expresiones intensas, reflejando la emoción de la final de la Liga Peruana de Vóley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianza Lima y San Martín definen el título de la Liga Peruana de Vóley este domingo 3 de mayo en un ‘extra game’ que se disputará desde las 17:00 horas en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, con transmisión en vivo por Latina Televisión.

La serie llegó a su partido definitorio tras un ida y vuelta que mostró el nivel de ambos equipos. San Martín ganó el primer encuentro con autoridad por 3-0, pero Alianza Lima respondió en la revancha con una victoria de 3-1 que igualó la llave y forzó el tercer partido. Este domingo, uno de los dos equipos levantará el trofeo de campeón de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

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El equipo 'blanquiazul' tuvo un rendimiento positivo y cerró el parcial con un 25-18. (Video: Latina)

Dónde y a qué hora ver el partido

El ‘extra game’ se disputará este domingo 3 de mayo a las 17:00 horas (hora de Perú) en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El recinto tiene capacidad para 5.000 espectadores y se espera que la hinchada de ambos equipos llene las tribunas para presenciar la definición del campeonato.

La transmisión estará a cargo de Latina Televisión, disponible en los canales 2 y 702 HD de señal abierta. El encuentro también podrá seguirse de forma gratuita a través de la página web y la aplicación de Latina, así como por el canal oficial de Facebook de la Liga Peruana de Vóley. Infobae Perú realizará cobertura completa del partido, con seguimiento punto a punto desde la previa hasta la premiación del campeón.

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Imagen de dos jugadoras de vóley gritando intensamente, una con camiseta de Alianza Lima y otra de Universidad San Martín, con texto "FINAL LIGA PERUANA DE VÓLEY".
Imagen promocional de la emocionante final de la Liga Peruana de Vóley que enfrentará a Alianza Lima y la Universidad San Martín, con jugadoras expresando intensidad en la cancha. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegan ambos equipos al partido decisivo

El camino a este tercer encuentro estuvo marcado por la alternancia de protagonismos. En el partido de ida, San Martín exhibió su mejor versión: el sexteto dirigido por el entrenador Guilherme Schmitz dominó con orden táctico, solidez defensiva y eficacia en ataque para imponerse por 3-0 sin mayores complicaciones. El resultado encendió las alarmas en el campo blanquiazul y colocó a las universitarias en posición de ventaja para definir el título.

Sin embargo, Alianza Lima demostró capacidad de reacción en el partido de vuelta. El equipo de La Victoria ajustó su juego, elevó la intensidad y se impuso por 3-1 en un encuentro que reflejó su mejor nivel colectivo. La victoria no solo igualó la serie, sino que también confirmó que ninguno de los dos equipos está dispuesto a ceder el título sin pelea.

Con la llave empatada en 1-1, el ‘extra game’ de este domingo es el escenario que ambos planteles buscaban: un partido único, sin margen de error, donde cada set y cada punto tendrán peso de campeonato.

Los argumentos de cada equipo

San Martín llega al partido decisivo con la confianza de haber ganado el primer enfrentamiento de la serie con contundencia. El trabajo táctico de Schmitz y la solidez del bloque colectivo son las principales fortalezas de un equipo que ha demostrado saber manejar los momentos de presión a lo largo del torneo.

Primer plano de una jugadora de voleibol de la USMP gritando de emoción en la cancha, con tatuajes en el brazo y otra jugadora en el fondo
Fernanda Tomé celebra con euforia su triunfo sobre Universitario, asegurando el pase a la final de la Liga Peruana de Vóley. (Liga Peruana de Vóley)

Alianza Lima, por su parte, llega con el impulso del triunfo en la revancha y con la certeza de que su nivel puede imponerse cuando el equipo funciona como unidad. La capacidad de reacción mostrada en el segundo partido es el argumento más sólido de los blanquiazules de cara a la definición.

Alianza Lima ganó 3-1 a San Martín y forzó el "extra game" por el título.
Alianza Lima ganó 3-1 a San Martín y forzó el "extra game" por el título. Crédito: Prensa AL

Una final abierta con historia en juego

La Liga Peruana de Vóley 2025-26 llega a su momento cumbre con una final que ha cumplido las expectativas. Dos equipos de alto nivel, una serie igualada y un partido decisivo que se jugará ante miles de espectadores en Villa El Salvador. El título está en juego y cualquiera de los dos puede conquistarlo.

El pitazo inicial está programado para las 17:00 horas de este domingo. La historia del vóley peruano tendrá un nuevo capítulo al cierre de la jornada.

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