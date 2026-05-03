Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Infobae Perú realizará una cobertura especial del encuentro, con información previa, actualizaciones en tiempo real, goles, jugadas destacadas y declaraciones tras el partido, brindando a los aficionados todos los detalles de uno de los duelos más relevantes de la fecha.

Para quienes prefieren opciones digitales, la aplicación Liga 1 Play permite seguir los partidos en línea desde dispositivos móviles o computadoras, facilitando el acceso sin necesidad de televisión por cable.

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC , correspondiente a la fecha 13 del Torneo Apertura 2026 , será transmitido en vivo de forma exclusiva por L1 Max . Este canal ofrece la señal de todos los encuentros de la jornada y está disponible en plataformas como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, lo que garantiza cobertura en todo el país.

El partido está programado para las 11:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami); y a las 13:00 horas de Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

A pesar de este panorama, los ‘dorados’ mantienen una posición expectante en el Torneo Apertura . Buscarán conservar o mejorar su ubicación en la tabla para generar un ambiente favorable que contribuya a la recuperación anímica de un plantel afectado por los resultados recientes.

En su partido más reciente, el conjunto dirigido por Alejandro Orfila perdió 1-0 frente a Independiente Medellín . El cuadro cusqueño estuvo cerca de sumar en Colombia, pero terminó cayendo en la última jugada tras un gol de Francisco Fydriszewski .

Cusco FC atraviesa una etapa complicada, marcada por derrotas y cuestionamientos. El equipo, que en las últimas dos temporadas había consolidado una identidad competitiva, se encuentra ahora en una racha negativa, especialmente reflejada en la Copa Libertadores 2026 , donde ocupa el último puesto de su grupo sin puntos obtenidos.

En su más reciente partido por el Torneo Apertura, los ‘celestes’ perdieron 1-0 frente a Comerciantes Unidos , mientras que en la Copa Libertadores 2026 lograron una victoria por 1-0 sobre Cerro Porteño en la última fecha de la fase de grupos.

La situación del plantel es uno de los aspectos más relevantes. La acumulación de partidos ha provocado que Miguel Araujo , referente defensivo del equipo, sufra una fascitis plantar severa que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido. Su ausencia representa una baja sensible en el esquema de Zé Ricardo .

Sporting Cristal reconoce que atraviesa momentos contrastantes en este inicio de temporada y asume con responsabilidad su próximo compromiso en la Liga 1, que puede marcar un punto de inflexión si logra un resultado positivo en el Rímac.

¡Día de partido! Sporting Cristal enfrenta hoy, domingo 3 de mayo, a Cusco FC por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 . El partido está programado para las 11:00 horas y se disputará en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

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