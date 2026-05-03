Perú

CAL anuncia acciones legales contra el Congreso por proyecto de ley que podría retirar a Delia Espinoza como decana

El Colegio de Abogados de Lima indicó en un oficio que la iniciativa podría considerarse inconstitucional y viola los derechos de la actual titular del colegio profesional

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Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL
Exfiscal de la Nación fue elegida decana del Colegio de Abogados de Lima para el periodo 2026-2028. Foto: CAL

El Congreso de Perú aprobó este jueves una reforma legislativa que introduce cambios de última hora destinados a impedir que Delia Espinoza, exfiscal de la Nación y actualmente sancionada con 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, continúe como decana del Colegio de Abogados de Lima.

La maniobra legal, incorporada sin debate previo en el contexto de la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, ha sido calificada de inconstitucional y provocó la inmediata reacción del colegio profesional, que anunció acciones legales en respuesta, según un oficio difundido en Canal N.

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De acuerdo con el documento enviado al Congreso, el Colegio de Abogados de Lima anunció que emprenderá acciones legales en rechazo a la iniciativa impulsada por el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo. El gremio comunicó que las modificaciones incluidas en la segunda disposición complementaria no tienen validez, ya que no formaron parte de la agenda formal ni fueron sometidas a deliberación y votación plena.

Por este motivo, el CAL sostiene que deben excluirse del texto final de la ley. Además, la aprobación del cambio se realizó en solo dieciséis minutos, desde la presentación del proyecto modificado hasta su aprobación definitiva; la votación se realizó en menos de 20 minutos.

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Segundo Montalvo no se presentó a la sesión. (Foto: Andina)
Segundo Montalvo no se presentó a la sesión. (Foto: Andina)

Congreso aprueba reforma con apoyo de múltiples bancadas

EL proyecto de ley, presentado a las 5:25 p.m. del jueves, incluyó una cláusula que impide a personas inhabilitadas ejercer cargos en los órganos directivos de todos los colegios profesionales, afectando directamente a Delia Espinoza, quien fue sancionada con 10 años de inhabilitación por el Congreso recientemente.

El texto sustitutivo recibió el respaldo de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Somos Perú, Acción Popular, Avanza País, Bancada socialista y Honor y Democracia. La aprobación se concretó tras la intervención de Luis Aragón, congresista de Acción Popular, quien propuso la incorporación de la medida sobre inhabilitación.

Tanto la votación sobre el texto como la exoneración de segunda votación se completaron en un lapso de en solo 16 minutos y la votación se realizó en menos de 20 minutos, de acuerdo con datos del expediente oficial del Congreso.

Las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán objetaron públicamente la maniobra. Ruth Luque señaló que la introducción de la cláusula respondió a un acto dirigido “con nombre propio contra Delia Espinoza”, resaltando que la reforma “nunca se dictaminó ni deliberó”. Sigrid Bazán exigió una revisión del proceso en la próxima sesión, subrayando que la medida menosprecia la decisión de más de 22.000 abogados que eligieron a Espinoza.

Elecciones en el CAL: Delia Espinoza es elegida decana para el periodo 2026-2028. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
El Colegio de Abogados de Lima indicó en un oficio que la iniciativa podría considerarse inconstitucional y viola los derechos de la actual titular del colegio profesional. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Espinoza denuncia persecución y CAL activa acciones legales

A través de su cuenta en la red social X, Delia Espinoza acusó que la nueva norma pretende silenciar su voz en el gremio, rechazando la legitimidad de la reforma. “Hoy represento al gremio de abogados de Lima que me eligieron con una votación que ya quisieran quienes promueven esta norma. Retomaremos los cauces democráticos”, declaró.

La decana inhabilitada del Colegio de Abogados de Lima presentó una demanda de amparo buscando anular la sanción parlamentaria y defender el mandato obtenido en las urnas. El Colegio de Abogados de Lima ratificó que ya remitió al Congreso el documento formal donde expone las razones de su oposición y detalla las acciones legales que desplegará para revertir la medida.

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