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No se repetirán elecciones: JNE oficializa decisión y descarta nueva votación en Lima

El pleno del JNE acordó no convocar a nuevos comicios pese a los problemas ocurridos en la jornada electoral del 12 de abril

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Elecciones 2026: JNE publica acuerdo y confirma que no habrá votación adicional
Elecciones 2026: JNE publica acuerdo y confirma que no habrá votación adicional

No habrá una nueva votación. El Jurado Nacional de Elecciones oficializó su decisión de no convocar a elecciones complementarias para corregir los problemas registrados en la primera vuelta del 12 de abril de 2026. El acuerdo plenario del 23 de abril fue publicado en el Diario Oficial El Peruano este jueves, cerrando así, al menos parcialmente, la crisis electoral.

La decisión del Jurado Nacional de Elecciones confirma lo que ya habían adelantado diversos especialistas en derecho electoral: la figura de los comicios complementarios no existe para elecciones presidenciales ni congresales, sino únicamente para procesos municipales.

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Asimismo, el organismo precisó que el proceso electoral se rige por etapas que no pueden interrumpirse. En ese contexto, el conteo de votos se encuentra en su fase final, por lo que una eventual nueva votación rompería el cronograma establecido. Otro punto que subrayó el JNE es que los retrasos ocurridos durante la jornada electoral, a diferencia de lo que sostienen algunos candidatos, tuvieron un impacto mínimo.

ONPE - Elecciones 2026 - Elecciones Perú 2026 - Crisis - Caos - Perú - 28 abril
Composición: Infobae Perú / Tomás Ezerskii

Entre los argumentos evaluados también se consideró que, de convocarse a una nueva votación, algunos electores acudirían a las urnas con conocimiento de resultados previos, lo que afectaría la libertad del voto. Finalmente, se advirtió que, en medio de la crisis política que atraviesa el país, una medida de ese tipo podría generar mayor incertidumbre electoral y agravar la situación.

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¿Cuál es la postura de los candidatos?

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció sobre el avance de los resultados oficiales de la primera vuelta electoral y marcó una posición clara respecto al proceso. Desde su agrupación política, aseguró que los resultados serán respetados, en medio de un escenario aún pendiente de definición por parte de las autoridades electorales.

Fujimori puso el foco en la necesidad de que los organismos del sistema electoral concluyan el conteo y determinen con claridad quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. En esa línea, expresó: “Esperamos que el jurado también y la ONPE puedan finalmente determinar quiénes serían las dos personas que pasarían a una segunda vuelta, porque creo que es importante también empezar esa contienda para hacer las elecciones el próximo 7 de junio”.

lima 19 de julio del 2021.Conferencia de prensa Keiko Fujimori
lima 19 de julio del 2021.Conferencia de prensa Keiko Fujimori

En su mensaje, Fujimori apunta a reforzar la legitimidad del proceso en curso y a evitar mayores cuestionamientos que puedan afectar la transición hacia la segunda vuelta.

López Aliaga insiste en denuncias de irregularidades

Por su parte, el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, cuestionó duramente el desarrollo del proceso electoral y advirtió sobre presuntas irregularidades que, según sostiene, habrían afectado los resultados de la primera vuelta.

En relación con la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de descartar la realización de elecciones complementarias, el candidato sostuvo que el propio organismo reconoce afectaciones significativas en el proceso. Según indicó, estas habrían impactado a más de un millón de electores, lo que, en su opinión, amerita una revisión profunda.

Un hombre de piel clara y calvicie parcial, vestido con traje oscuro y corbata roja, hablando frente al edificio azul de la ONPE con su logo blanco visible
El candidato Rafael López Aliaga se pronuncia mientras la ONPE aclara las denuncias sobre las mesas de sufragio identificadas con números a partir del 900 001, ubicadas en centros poblados alejados de las capitales distritales. (Composición: Infobae Perú)

Finalmente, adelantó que su partido recurrirá a instancias nacionales e internacionales para exigir que se respete la voluntad popular, en medio de un escenario marcado por cuestionamientos y demandas de mayor transparencia en el proceso electoral.

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