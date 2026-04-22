Perú

Agrupaciones políticas realizaron un plantón frente al JNE en Jesús María durante la revisión de actas electorales del 12 de abril

La jornada incluyó enfrentamientos entre manifestantes y un fuerte resguardo policial en medio del conteo de votos aún en curso

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La movilización coincidió con el proceso de revisión electoral y un contexto de incertidumbre tras la renuncia en la ONPE. Exitosa

La mañana del miércoles 22 de abril estuvo marcada por movilizaciones en los exteriores del Jurado Nacional de Elecciones, en el distrito limeño de Jesús María. Desde las primeras horas, agrupaciones políticas y ciudadanos se concentraron en la sede institucional mientras en su interior continuaban procedimientos vinculados al proceso electoral del 12 de abril. La escena reflejó un escenario de tensión política en medio de cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.

La convocatoria reunió a organizaciones como Juntos por el Perú y Ahora Nación, que difundieron llamados públicos dirigidos a militantes, gremios y ciudadanos. Las protestas se desarrollaron en paralelo al conteo y revisión de actas electorales, proceso que seguía en curso dentro del organismo electoral. A ello se sumó la realización de un pleno del ente, considerado su máxima instancia de decisión.

El contexto político se mantuvo condicionado por la reciente renuncia de Piero Corvetto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, hecho que incrementó la incertidumbre sobre el desarrollo de los comicios y las decisiones pendientes.

Convocatoria y demandas frente al organismo electoral

Movilizaciones en exteriores del JNE en Jesús María durante revisión de actas del proceso electoral del 12 de abril. (Composición: Infobae)
Movilizaciones en exteriores del JNE en Jesús María durante revisión de actas del proceso electoral del 12 de abril. (Composición: Infobae)

Las agrupaciones convocantes difundieron mensajes en los que rechazaron la posibilidad de elecciones complementarias. En uno de los llamados se indicó: “Plantón en defensa de la voluntad ciudadana, no a las ilegales elecciones complementarias”. La consigna se repitió en pancartas y arengas durante la concentración.

En otra comunicación pública, los organizadores señalaron: “Nos mantenemos en alerta y movilizados ante los hechos que ponen en riesgo la integridad del proceso electoral 2026. Exigimos el respeto a la autonomía de los organismos electorales y la protección del voto de cada peruano”. Estas expresiones circularon en redes y documentos de convocatoria.

Según los grupos participantes, la movilización buscó rechazar decisiones que consideraron contrarias al marco constitucional. En sus mensajes, también se incluyó un llamado a diversos sectores: “Hacemos un llamado a los partidos democráticos, gremios, organizaciones sociales y a la ciudadanía en su conjunto a defender nuestra democracia”.

Cuestionamientos al proceso electoral

Durante la jornada, voceros y manifestantes expusieron argumentos vinculados al desarrollo de la votación del 12 de abril. Señalaron que, con base en información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Jurado Nacional de Elecciones, a las 2:55 de la tarde se registraba la instalación del 81.3% de las mesas de votación. De acuerdo con esta cifra, cerca de 18,000 mesas no se instalaron.

A partir de esos datos, cuatro agrupaciones políticas exigieron la nulidad del proceso electoral. Sostuvieron que el contexto descrito no otorgaba legitimidad suficiente al eventual resultado ni al futuro gobernante.

En paralelo, el organismo electoral no emitió un pronunciamiento sobre más de 80 solicitudes de nulidad presentadas tras la jornada de votación. Estas peticiones formaron parte del escenario que motivó la movilización en los exteriores de la sede institucional.

Durante la concentración se registraron enfrentamientos entre grupos de manifestantes. Un sector de simpatizantes de Juntos por el Perú protagonizó un cruce con otros participantes de la protesta, lo que obligó a la intervención de efectivos policiales.

La policía estableció un cordón de seguridad para separar a ambos grupos y evitar mayores incidentes. Los manifestantes permanecieron en el lugar con carteles y consignas mientras se mantenía el resguardo en la zona.

Pronunciamientos de dirigentes políticos

Plantón frente al JNE en Jesús María reúne a Mirtha Vásquez y agrupaciones durante revisión de actas electorales del 12 de abril. X: Mirtha Vásquez

Entre las voces presentes, la ex primera ministra Mirtha Vásquez difundió un mensaje desde los exteriores del organismo electoral. En su declaración sostuvo: “Desde los exteriores del JNE nos reunimos junto a integrantes de otras fuerzas políticas para protestar contra la estrategia fraudista del pacto mafioso y advertir el riesgo que supondría aprobar unas elecciones complementarias. ¡Defendamos la democracia y la voluntad popular!”.

En otro pronunciamiento, también señaló: “Peruanos, peruanas, estamos nuevamente aquí hoy frente al Jurado Nacional de Elecciones, convocados porque sabemos que en este momento están sesionando para tomar una decisión que sería sumamente grave, sumamente irregular e ilegal”. En su mensaje, advirtió sobre la posibilidad de decisiones relacionadas con elecciones complementarias o una eventual nulidad en Lima.

Asimismo, indicó: “Una decisión de esta naturaleza tira por la borda no solamente las normas electorales, sino la democracia misma”. En su intervención también mencionó presiones de distintos sectores sobre las autoridades electorales y realizó un llamado a la movilización ciudadana.

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