Perú

¿Cómo se manifiesta la esquizofrenia? Señales tempranas que no debes ignorar

Este transtorno mental puede iniciar con cambios sutiles en la conducta que suelen confundirse con estrés o depresión, señala especialista

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VisualesIA - Marihuana, Cannabis, Psicosis, Esquizofrenia
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La esquizofrenia es un trastorno mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Aunque suele asociarse a síntomas intensos como alucinaciones o delirios, lo cierto es que sus primeras manifestaciones pueden ser sutiles y progresivas, lo que retrasa el diagnóstico y el acceso a un tratamiento adecuado. En el Perú, esta demora es especialmente crítica debido a la amplia brecha en salud mental, que supera el 80% y afecta principalmente a poblaciones en situación de pobreza.

De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (Minsa), durante el 2024 se registraron más de 71 mil casos atendidos por psicosis en establecimientos públicos, cifra que incluye la esquizofrenia y refleja la magnitud del problema en el país. Sin embargo, especialistas advierten que muchos casos no son detectados a tiempo, lo que incrementa el riesgo de recaídas, hospitalizaciones y deterioro en la calidad de vida.

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Señales tempranas: cambios que pueden pasar desapercibidos

Uno de los principales desafíos de la esquizofrenia es que sus síntomas iniciales pueden confundirse con otros problemas emocionales como el estrés o la depresión. En esta etapa temprana, conocida como fase prodrómica, pueden aparecer cambios en la conducta, el pensamiento y la interacción social.

Un adolescente se encuentra agachado en la esquina de un cuarto oscuro, cubriéndose el rostro con las manos, vestido con sudadera y pantalones.
Un adolescente agachado se tapa el rostro con las manos en un cuarto oscuro, en un reflejo de la soledad y la vulnerabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Desde el ámbito clínico, pueden presentarse señales tempranas que aparecen de forma gradual como aislamiento social, suspicacia o desconfianza marcada, y dificultades en el pensamiento o el lenguaje, las cuales pueden confundirse con estrés, depresión u otros problemas emocionales. Por ello, ante síntomas persistentes o cambios importantes en la conducta, es clave buscar una evaluación profesional”, explica el neurólogo Juan José Pereyra, médico de enlace científico de Adium Perú.

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Estos signos iniciales pueden incluir:

  • Aislamiento o alejamiento de familiares y amigos
  • Cambios bruscos en el comportamiento o la personalidad
  • Dificultades para concentrarse o expresarse con claridad
  • Sospechas infundadas o desconfianza excesiva
  • Pérdida de interés en actividades cotidianas

Detectar estas señales a tiempo puede marcar una gran diferencia en el pronóstico de la enfermedad, ya que permite iniciar un tratamiento oportuno y reducir el impacto a largo plazo.

Síntomas más avanzados: pérdida de contacto con la realidad

A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer síntomas más evidentes y complejos. Entre los más conocidos están las alucinaciones —como escuchar voces o ver cosas que no existen— y los delirios, que son creencias firmes en ideas que no corresponden a la realidad.

Mujer fragmentada, disociada, múltiples versiones de sí misma - Imagen ilustrativa Infobae
-

También pueden presentarse pensamientos desorganizados, dificultades para comunicarse de manera coherente y comportamientos inusuales o erráticos. Estos síntomas pueden afectar gravemente la vida diaria, dificultando el estudio, el trabajo y las relaciones personales.

“La esquizofrenia es una condición de curso crónico que suele requerir tratamiento a largo plazo y seguimiento continuo, el cual puede incluir medicación, psicoterapia y apoyo para el desarrollo de habilidades y actividades de la vida diaria”, añade el especialista.

Tratamiento y nuevos enfoques: más allá del control de síntomas

Tradicionalmente, el tratamiento de la esquizofrenia se centraba en reducir los síntomas psicóticos. Sin embargo, en la actualidad el enfoque ha evolucionado hacia una atención más integral que busca no solo estabilizar al paciente, sino también mejorar su funcionalidad, autonomía y calidad de vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la esquizofrenia es tratable y, con un abordaje adecuado, al menos una de cada tres personas puede lograr una recuperación completa. Esto implica no solo el uso de medicamentos, sino también intervenciones psicosociales, acompañamiento familiar y estrategias para favorecer la adherencia al tratamiento.

“Hoy el objetivo no es únicamente reducir los síntomas, sino favorecer la continuidad de la atención y apoyar la funcionalidad, la autonomía y la calidad de vida de las personas. Por ello, es fundamental una evaluación oportuna, el seguimiento especializado y un plan de tratamiento individualizado, en diálogo con el paciente y su entorno”, señala Pereyra.

En ese sentido, los especialistas insisten en la importancia de reconocer las señales tempranas y buscar ayuda profesional sin demora. La detección precoz no solo mejora el pronóstico, sino que también permite a las personas con esquizofrenia llevar una vida más plena e integrada en la sociedad.

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