Mamá, alista espacio: este año el regalo viene más caro, según la CCL

El gasto promedio por compra durante el Día de la Madre alcanzará hasta S/380, superando las cifras de 2025 en Perú.

El sector retail peruano se prepara para una de sus campañas más relevantes del año con la llegada del Día de la Madre, una fecha que tradicionalmente impulsa el consumo a nivel nacional.

Según datos del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas del sector alcanzarían los S/ 4.500 millones en mayo, reflejo de la recuperación comercial y de la importancia emocional que tiene esta celebración para las familias peruanas.

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El buen desempeño del primer trimestre ha generado expectativas positivas entre los empresarios del rubro, que ven en esta campaña una oportunidad clave para consolidar el crecimiento del sector en 2026.

Mi mamá también es ‘premium’

Si bien el contexto político electoral introduce un factor de cautela, la demanda se mantiene fuerte. Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, advierte que la principal preocupación del sector es el efecto del ruido político en la confianza de los consumidores, lo que podría moderar la decisión de compra en los hogares.

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A pesar de ello, las perspectivas para el sector retail siguen siendo favorables y se espera que el dinamismo continúe durante el año.

El consumidor peruano muestra ahora un comportamiento más planificado: compara precios en línea con semanas de antelación y prioriza obtener mayor valor por cada sol gastado.

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“No es que no gasten, sino que buscan mayor valor para evitar gastos impulsivos”, señala Passalacqua.

El entorno político y la proximidad de las elecciones generan preocupación en el sector retail, pero el optimismo se mantiene por el dinamismo económico de la fecha.

Tecnología, moda y bienestar elevan el ticket promedio

El perfil de consumo también evidencia una preferencia creciente por productos de tecnología orientados al bienestar, moda y calzado.

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Esta tendencia está elevando el ticket promedio por transacción, que oscilará entre S/ 280 y S/ 380, por encima de los S/ 250 a S/ 350 del año pasado.

El aumento no responde solo a la inflación sino a una búsqueda activa por artículos de mayor calidad, sumada a las facilidades de pago como los créditos directos y cuotas sin intereses que ofrecen las tiendas.

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Smartwatches, gadgets de cuidado personal y artículos vinculados al bienestar personal figuran entre los obsequios más solicitados, consolidando la reactivación del sector.

El informe de la CCL destaca que la personalización y funcionalidad de los productos definen la nueva tendencia de consumo para el Día de la Madre en Perú.

Regalos útiles, experiencia y sostenibilidad

En cuanto a las categorías más demandadas, la moda, el calzado y los accesorios siguen liderando la lista, pero el consumidor también prioriza la utilidad y la experiencia que ofrece el regalo.

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La tendencia actual es elegir productos que faciliten la vida de mamá o contribuyan a su bienestar. La marca sigue siendo un factor relevante, aunque la relación precio-calidad y la inmediatez de la entrega se han vuelto decisivas para cerrar la compra.

Asimismo, se observa un creciente interés por regalos eco-sustentables, impulsado por consumidores que valoran el menor impacto ambiental de los productos. Flores y chocolates, antes protagonistas, se han convertido en complementos y ya no son el centro de la campaña.

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Así, el sector confía en que la combinación de innovación, utilidad y sostenibilidad permitirá sostener el consumo aun en un entorno desafiante, consolidando al Día de la Madre como uno de los motores clave de la industria para 2026.