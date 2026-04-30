Perú

Mamá, alista espacio: este año el regalo viene más caro, según la CCL

El sector retail peruano espera ventas por S/ 4.500 millones por el Día de la Madre, con foco en regalos como tecnología, moda y bienestar

Guardar
El Día de la Madre es una celebración universal que honra el amor incondicional, el sacrificio y la dedicación de las mamás en todo el mundo.
El gasto promedio por compra durante el Día de la Madre alcanzará hasta S/380, superando las cifras de 2025 en Perú.

El sector retail peruano se prepara para una de sus campañas más relevantes del año con la llegada del Día de la Madre, una fecha que tradicionalmente impulsa el consumo a nivel nacional.

Según datos del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas del sector alcanzarían los S/ 4.500 millones en mayo, reflejo de la recuperación comercial y de la importancia emocional que tiene esta celebración para las familias peruanas.

PUBLICIDAD

El buen desempeño del primer trimestre ha generado expectativas positivas entre los empresarios del rubro, que ven en esta campaña una oportunidad clave para consolidar el crecimiento del sector en 2026.

Mi mamá también es ‘premium’

Si bien el contexto político electoral introduce un factor de cautela, la demanda se mantiene fuerte. Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, advierte que la principal preocupación del sector es el efecto del ruido político en la confianza de los consumidores, lo que podría moderar la decisión de compra en los hogares.

PUBLICIDAD

A pesar de ello, las perspectivas para el sector retail siguen siendo favorables y se espera que el dinamismo continúe durante el año.

El consumidor peruano muestra ahora un comportamiento más planificado: compara precios en línea con semanas de antelación y prioriza obtener mayor valor por cada sol gastado.

“No es que no gasten, sino que buscan mayor valor para evitar gastos impulsivos”, señala Passalacqua.

Globos con temática del día de la madre
El entorno político y la proximidad de las elecciones generan preocupación en el sector retail, pero el optimismo se mantiene por el dinamismo económico de la fecha.

Tecnología, moda y bienestar elevan el ticket promedio

El perfil de consumo también evidencia una preferencia creciente por productos de tecnología orientados al bienestar, moda y calzado.

Esta tendencia está elevando el ticket promedio por transacción, que oscilará entre S/ 280 y S/ 380, por encima de los S/ 250 a S/ 350 del año pasado.

El aumento no responde solo a la inflación sino a una búsqueda activa por artículos de mayor calidad, sumada a las facilidades de pago como los créditos directos y cuotas sin intereses que ofrecen las tiendas.

Smartwatches, gadgets de cuidado personal y artículos vinculados al bienestar personal figuran entre los obsequios más solicitados, consolidando la reactivación del sector.

Camara de Comercio de Lima - CCL
El informe de la CCL destaca que la personalización y funcionalidad de los productos definen la nueva tendencia de consumo para el Día de la Madre en Perú.

Regalos útiles, experiencia y sostenibilidad

En cuanto a las categorías más demandadas, la moda, el calzado y los accesorios siguen liderando la lista, pero el consumidor también prioriza la utilidad y la experiencia que ofrece el regalo.

La tendencia actual es elegir productos que faciliten la vida de mamá o contribuyan a su bienestar. La marca sigue siendo un factor relevante, aunque la relación precio-calidad y la inmediatez de la entrega se han vuelto decisivas para cerrar la compra.

Asimismo, se observa un creciente interés por regalos eco-sustentables, impulsado por consumidores que valoran el menor impacto ambiental de los productos. Flores y chocolates, antes protagonistas, se han convertido en complementos y ya no son el centro de la campaña.

Así, el sector confía en que la combinación de innovación, utilidad y sostenibilidad permitirá sostener el consumo aun en un entorno desafiante, consolidando al Día de la Madre como uno de los motores clave de la industria para 2026.

Temas Relacionados

Día de la Madreretailconsumo masivoperu-economia

Más Noticias

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

El mandatario afirmó que las investigaciones sobre el caso de los asesinatos en Colcabamba, Huancavelica, deben ser transparentes, incluso por el cambio de la versión del testigo. Balcázar insistió en que la intervención estuvo motivada por una investigación sobre drogas en la zona

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Los ‘aurinegros’ intentarán conseguir su primer triunfo en el torneo de Conmebol, en un partido que podría ser determinante para avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Mantente informado con todas las incidencias

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Piero Corvetto reaparece: Exjefe de la ONPE se presentó en audiencia de impedimento de salida del país

Exfuncionario se allanó al pedido para que se le restrinja salir del Perú por 18 meses. Su coinvestigado Juan Phang también acepta la medida. José Samamé y dueño de la empresa Gálaga rechazan el requerimiento fiscal

Piero Corvetto reaparece: Exjefe de la ONPE se presentó en audiencia de impedimento de salida del país

Detienen en flagrancia a policía de Ica acusado de extorsionar con S/7 mil: PNP utilizó billetes con reactivo químico

El suboficial identificado como Augusto José Ñaupas Huamancha, de 33 años, quien se habría contacto por WhatsApp para exigirle la entrega de dinero

Detienen en flagrancia a policía de Ica acusado de extorsionar con S/7 mil: PNP utilizó billetes con reactivo químico

Colegio de Pucallpa entre los 50 mejores del mundo: sus escolares producen podcast e incluyen lenguas originarias

Con ayuda de sus maestros, los menores escriben guiones, graban, editan y difunden contenidos que abordan temas sociales, culturales y ambientales desde su propia realidad amazónica

Colegio de Pucallpa entre los 50 mejores del mundo: sus escolares producen podcast e incluyen lenguas originarias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

Presidente Balcázar responde por operación militar que terminó en masacre: “tenemos que lamentar las víctimas y pedir disculpa”

Piero Corvetto reaparece: Exjefe de la ONPE se presentó en audiencia de impedimento de salida del país

Presidente Balcázar se pronuncia por peruanos reclutados para la guerra y Rusia afirma que firmaron contratos

Presidente Balcázar minimiza críticas del excanciller Hugo De Zela por demora en compra de aviones F-16: “Me parece un hombre bueno”

José María Balcázar criticó carácter secreto de compra de aviones F-16 a EEUU y cree que el próximo gobierno debe convalidar la operación

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

María Pía Copello responde a las críticas por su vestido en el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2′:“¿Qué? Me queda lindo”

El tenso enfrentamiento entre Diego Chávarri y Paul Michael en ‘La Granja VIP’

Flow, banda célebre por los temas de Naruto y Dragon Ball Z, confirma concierto en Lima como parte de su gira mundial

Renato Rossini Jr. y su polémico comentario sobre sus compañeros de ‘La Granja VIP’: “Estos tienen que comer mote”

Zagaladas parodia los looks de Natalie Vértiz, Melissa Paredes, María Pía Copello y más tras el avant premiere de ‘El diablo viste a la moda 2’

DEPORTES

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Independiente Medellín EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 3 de Copa Libertadores 2026

A qué hora juega Alianza Atlético vs Macará HOY: partido en el Callao por fecha 3 de la Copa Sudamericana 2026

La sorpresiva reacción de Williams Riveros con hinchas tras triunfo de Universitario ante Nacional por la Copa Libertadores 2026

Edison Flores soltó discreta opinión sobre salida de Álvaro Barco de Universitario: “Es parte del fútbol”

Figura de Nacional afirmó que la no expulsión de Caín Fara influyó en el triunfo de Universitario: “Injusticia”