Samahara Lobatón revela que Melissa Klug organizaba fiestas en la casa que le dejó Jefferson Farfán: “Nos volvimos millonarias”

Melissa Klug y Samahara Lobatón posan juntas con una mansión moderna de fondo, en una imagen que ha captado la atención del público y los medios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Samahara Lobatón sorprendió al confesar que su madre, Melissa Klug, organizó fiestas privadas en la casa que Jefferson Farfán dejó para sus hijos y obtuvo grandes ganancias durante ese periodo. La revelación tuvo lugar en el reality ‘La granja VIP Perú’, donde la joven compartió detalles desconocidos sobre su entorno familiar.

En una charla junto a Shirley Arica y Pablo Heredia, Samahara Lobatón relató cómo surgió la idea de convertir el inmueble en un espacio para eventos. Según la influencer, tras la separación de Melissa Klug y Jefferson Farfán, la familia permaneció un año en la vivienda, que contaba con una discoteca en el sótano.

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La participante recordó que los ‘privados’ estaban de moda entre los jóvenes de su entorno. Por eso, propuso a su madre organizar fiestas los fines de semana, cobrando entradas a los asistentes. “Millonarias nos volvimos”, declaró entre risas durante la conversación, dejando claro el éxito económico de la iniciativa.

La joven aseguró que pensó en un rentable negocio y su madre la avaló. Durante el año que tuvo la vivienda pudo obtener grandes ganancias | TikTok

El negocio familiar incluyó la colaboración de todos. Samahara Lobatón afirmó que uno de los hijos menores de Melissa Klug y Jefferson Farfán preparaba tragos en las fiestas, pese a no haber alcanzado la mayoría de edad. La joven detalló que la vivienda se convirtió en epicentro de reuniones intensas, con incidentes como la rotura de espejos y daños en el baño debido al consumo de alcohol.

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“Mi vieja siempre ha sido de la ptm. Cuando ella se separa de Jefferson, la casa tenía una discoteca en el subterráneo. En algún momento de la vida, ella se separa de él y mi vieja se queda con la casa por un año”, narró la influencer en el programa, refiriéndose al periodo en que la familia habitó el inmueble.

La dinámica de las fiestas incluía la participación activa de los hijos, situación que generó críticas y dudas sobre el impacto de estas experiencias en menores de edad. Samahara Lobatón mencionó que el joven se encargaba de la barra, mientras los asistentes disfrutaban de la música y el ambiente del conocido ‘búnker’ llamado ‘La caliente’.

Melissa Klug y Samahara Lobatón.

Samahara Lobatón recibió la visita de sus hijos en ‘La Granja VIP’

El programa también mostró un momento emotivo para Samahara Lobatón. La participante recibió la visita de sus tres hijos luego de varias semanas de distancia, lo que provocó una reacción de profunda emoción en la joven.

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El reencuentro se produjo la mañana del 25 de abril en un espacio acondicionado por la producción. Xiana, hija mayor de Samahara y fruto de su relación con Jonathan Horna (‘Youna’), estuvo acompañada por Ainara y Asael, hijos de Bryan Torres. La presencia de los niños desbordó a la participante, quien rompió en llanto al abrazarlos.

“Hijita, perdóname”, expresó Samahara Lobatón mientras sus hijos la consolaban y le dedicaban palabras de ánimo. El momento, cargado de ternura, fue uno de los más destacados del episodio y mostró el lado más vulnerable de la influencer.

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Samahara Lobatón llora al recibir la visita de sus tres pequeños en ‘La Granja VIP Perú’. TikTok

La joven recordó que la última vez que vio a sus hijos fue durante la jornada electoral de las Elecciones 2026. Desde el inicio del reality, el aislamiento y la competencia la mantuvieron alejada de su familia, lo que intensificó la emoción del reencuentro.

Durante la visita, Xiana le contó a su madre que preparaba un obsequio especial por el Día de la Madre y le pidió que siga en la competencia. “Mamá, yo te veo todos los días, quiero que ganes”, dijo la niña, generando una escena de afecto que conmovió tanto a la participante como a los televidentes.

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El paso de Samahara Lobatón por ‘La Granja VIP Perú’ continúa generando repercusión, tanto por sus relatos sobre el pasado familiar como por los gestos de cariño que recibe en el programa. La vida personal de la joven sigue siendo tema de conversación en la televisión y redes sociales.