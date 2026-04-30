Perú

Los metales peruanos están volando: exportaciones crecen 59% y superan los USD 13.800 millones en solo dos meses

Cobre y oro concentran más del 80% de los envíos en el primer bimestre de 2026, mientras el sector ya representa el 74% de la canasta país, asegura la SNMPE

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cobre - mineria
La minería representó el 74% del total de exportaciones nacionales de Perú en el primer bimestre de 2026, consolidando su rol como principal motor económico.

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron un récord en los dos primeros meses de 2026, sumando USD 13,831 millones, lo que representa un crecimiento de 59% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Este salto se explica, principalmente, por el mayor valor exportado de oro, cobre y plomo, consolidando a la minería como el motor clave del comercio exterior peruano.

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Minería peruana rompe récords: cobre y oro disparan las exportaciones

El cobre lideró los envíos con USD 6,384 millones en el primer bimestre, un incremento de 53.3% frente al mismo lapso de 2025. Las exportaciones auríferas sumaron USD 5,231 millones, marcando un crecimiento de 73.8% respecto al año pasado.

Solo el cobre representó el 46.2% del valor total de las exportaciones mineras, mientras que el oro aportó el 37.8%. El sector minero, en conjunto, concentró el 74% del total de exportaciones de productos peruanos al extranjero entre enero y febrero.

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Lingotes de oro
El oro aportó USD 5.231 millones a las exportaciones mineras de Perú entre enero y febrero de 2026, lo que supone un aumento del 73,8% respecto al año anterior.

En febrero de 2026, las exportaciones mineras ascendieron a USD 6,703 millones, un 62% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3,032 millones, impulsado por un aumento del 3.6% en el volumen exportado y una mejora del 53.4% en su cotización internacional.

Por su parte, las exportaciones de oro alcanzaron USD 2,565 millones, con un incremento de 2.1% en volumen y un alza del 73.3% en el precio respecto a febrero del año anterior.

Estos resultados reafirman el peso estratégico del sector minero en la economía nacional y su impacto en la balanza comercial, en un contexto global de precios elevados y sostenida demanda internacional, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Hacia un clúster financiero minero regional: el XVI Encuentro Internacional de Minería

En paralelo al crecimiento exportador, Lima será sede del XVI Encuentro Internacional de Minería, donde líderes empresariales, autoridades y expertos analizarán el futuro financiero y sostenible del sector.

El conversatorio central, “Financiando el Motor del Crecimiento del País”, pondrá el foco en el papel del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la banca privada y los financistas alternativos para viabilizar nuevos proyectos mineros.

Julio Velarde, presidente del BCRP, expondrá cómo la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad en inflación, tipo de cambio y tasas de interés resultan cruciales para reducir el costo de capital y atraer inversiones.

Julio Velarde
El XVI Encuentro Internacional de Minería reunirá en Lima a líderes y expertos para analizar sostenibilidad y financiamiento de la minería peruana del 26 al 28 de mayo de 2026.

Por su parte, los CEOs de Scotiabank Perú, Intercorp Financial Services y Citibank Perú debatirán sobre la evolución del sistema financiero, que hoy no solo financia, sino que también vela por estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El simposio también abordará el desafío de convertir al Perú en un hub financiero minero, el rol de la banca comercial en la sostenibilidad y el auge de nuevos actores como fondos especializados, private equity y esquemas de streaming y royalties.

El evento, que se realizará del 26 al 28 de mayo, reunirá a expertos nacionales e internacionales bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, en un escenario de alta demanda global por minerales críticos.

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