Perú

Indecopi elimina más de 6.500 barreras burocráticas en el arranque del 2026: estas tres regiones concentraban más de la mitad

El organismo asegura haber logrado un beneficio para 1,8 millones de ciudadanos y casi 200 mil empresas del país

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Indecopi
Áncash lidera el ranking regional con más de 1.700 trabas eliminadas, impactando a 320.000 ciudadanos y 37.000 empresas.

En el primer trimestre de 2026, el Indecopi consolidó su rol como entidad promotora de la competitividad a través de la eliminación voluntaria de barreras burocráticas en el ámbito regional.

De acuerdo con la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB), entre enero y marzo se logró la remoción de 6,583 trabas administrativas en 20 regiones del país, una cifra que representa un avance concreto para facilitar la actividad económica y reducir la carga regulatoria para millones de ciudadanos y miles de empresas.

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Por las buenas, o por las malas: miles de barreras caen en regiones

El reporte institucional destaca que más de 1,8 millones de ciudadanos y cerca de 196,000 empresas resultaron beneficiados por estas acciones, que priorizan la eficiencia y la transparencia en la gestión pública regional.

La región Áncash lidera el ranking nacional con más de 1,700 barreras eliminadas, lo que se traduce en un beneficio directo para más de 320,000 ciudadanos y más de 37,000 empresas.

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Le siguen Piura y Pasco, con más de 800 barreras eliminadas cada una, favoreciendo a 168,000 y 41,000 ciudadanos, respectivamente. Otras regiones con avances notables son La Libertad y Tacna, ambas con más de 700 barreras eliminadas.

construccion - departamentos
La eliminación de 4.632 barreras ligadas a licencias de funcionamiento fomenta la formalización y la generación de nuevas actividades económicas.

El Indecopi prefiere el diálogo antes que las sanciones

En el análisis por tipo de entidad, sobresalen las municipalidades provinciales de Sechura (Piura), Tarata (Tacna), Huaraz (Áncash), Virú (La Libertad) y Oxapampa (Pasco), que han mostrado un alto nivel de compromiso con la mejora regulatoria y la reducción de trabas innecesarias.

Entre las barreras más relevantes retiradas por las autoridades municipales se encuentran aquellas vinculadas a licencias de funcionamiento, con 4,632 eliminadas, y las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE), con 1,535 menos, dos aspectos fundamentales para el desarrollo de nuevas actividades económicas y la formalización de empresas.

Además, se han reportado avances en habilitación urbana, licencias de edificación y autorizaciones para infraestructura de telecomunicaciones, lo que incide directamente en la agilización de inversiones y la modernización de servicios.

Vista horizontal de una perfumería con persiana metálica bajada y un cartel rojo que dice "CERRADO" en un centro comercial, con figuras borrosas de personas pasando.
Indecopi prioriza el diálogo interinstitucional sobre las sanciones en su estrategia para reducir obstáculos administrativos.

Trámites que ya no son un dolor de cabeza

El proceso impulsado por la SRB del Indecopi se basa en la prevención y la corrección oportuna de disposiciones consideradas ilegales o carentes de razonabilidad, evitando la vía sancionadora y privilegiando el diálogo y la cooperación entre entidades públicas.

Para reportar barreras burocráticas impuestas por entidades en regiones fuera de Lima y Callao, los ciudadanos cuentan con líneas telefónicas y un portal digital específico, mientras que los funcionarios públicos interesados pueden participar en el Programa de Eliminación Voluntaria.

Amazonas impulsa su economía local con 41 marcas nuevas

Por otro lado, el Indecopi también impulsa el crecimiento económico y la formalización en regiones. En Amazonas, la Oficina Regional del Indecopi entregó 41 registros de marca a emprendedores locales durante la segunda edición del evento “Emprendedores con historias que marcan”.

Gracias al programa “Ruta del Éxito”, productores de café, artesanos y empresarios turísticos de seis provincias lograron formalizar sus negocios y acceder a una herramienta legal que protege su creatividad y les permite competir en mercados nacionales e internacionales.

Los nuevos titulares de marcas pertenecen a sectores como turismo, artesanía, gastronomía, alojamiento, educación, confecciones y la producción de café, uno de los motores económicos de la región.

Indecopi
El registro de marcas incrementa el valor de las pymes y fortalece la innovación y competitividad de los negocios en el interior del país.

Formalización y propiedad intelectual: el camino para emprender

El acceso al registro de marca incrementa el valor de las empresas, facilita su acceso a financiamiento y abre nuevas oportunidades de comercialización.

La estrategia de acompañamiento personalizada del Indecopi refuerza el compromiso institucional con la descentralización, la protección de la propiedad intelectual y la promoción del desarrollo social y económico en todo el país.

Así, el Indecopi demuestra que la simplificación administrativa y el impulso a la formalización pueden ir de la mano para generar un entorno más competitivo, inclusivo y favorable al emprendimiento.

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